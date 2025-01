Este es el estado de la licitación para el aire acondicionado y las pruebas de las gradas eléctricas en La Aurora

Una de las dos empresas oferentes para el sistema de aire acondicionado en el Aeropuerto Internacional La Aurora presentó una inconformidad ante la decisión de la Junta Licitadora de rechazar las ofertas.

La Junta Licitadora decidió rechazar las ofertas presentadas por los dos oferentes, argumentando que, aunque cumplieron con los requisitos fundamentales establecidos en la licitación, necesitan ampliar su información y las firmas no cumplieron con los requisitos no fundamentales.

Servicios Garantizados de Construcción Eléctrica de Guatemala, S. A., hizo su oferta por Q75 millones; y del Grupo Expertos Centroamericanos en Electromecánica, S. A., por Q38 millones 996 mil 547.

Se agregó en el acta del 27 de diciembre del 2024 divulgada en Guatecompras el 2 de enero del 2025, que, la Junta pidió complementar información y documentos, pero oferente Servicios Garantizados de Construcción Eléctrica de Guatemala, S. A. no la presentó mientras que Grupo Expertos Centroamericanos en Electromecánica, S. A., atendió la solicitud de ampliación, pero incumplieron con algunos requisitos.

Esta última empresa presentó el 6 de enero, una inconformidad contemplada en cuatro páginas, donde refiere que consideran improcedentes los argumentos de la Junta para rechazar su oferta, y los cuales desvirtúan con lo que se expone en dicha inconformidad.

Por lo anterior, solicitan que la Junta evalúe de nuevo su decisión y proceda a adjudicarles el evento de licitación porque consideran haber cumplido con los requisitos fundamentales y con los no fundamentales.

La empresa refiere que la Junta argumenta que la certificación bancaria presentada no es conforme a lo requerido en las bases de licitación, pero que la única diferencia con lo solicitado es que el documento no contiene la palabra “certificación”, pero el propósito es el mismo y está sellado por un ejecutivo del banco correspondiente, y consideran que un formalismo como ese no debe ser causal para rechazar una oferta en un evento tan importante como este, además de que la información es fácilmente comprobable.

Los argumentos de la empresa

Respecto a los documentos que respaldan la experiencia del oferente, la junta refiere que solo presentó facturas cambiarias, pero no actas que acrediten la recepción final o finiquito del servicio o producto de negociaciones similares, iguales o superiores respecto de lo licitado en este evento.

En este caso la empresa argumenta que presentó 49 facturas que acreditan negociaciones similares en varios proyectos y que al sumarlas son superiores a lo ofertado en esta licitación, ya que suman más de Q40 millones, por lo que considera que al haber presentado facturas han cumplido con lo requerido porque en la licitación de piden actas de recepción final, o requisitos o facturas.

Se agrega que también entregó constancia emitida por uno de sus clientes a los que ha brindado servicios en varios proyectos tanto en Guatemala como en el exterior por montos superiores a US$60 millones (unos Q468 millones), y que en conjunto suman Q508 millones.

Señalan que la Junta no ha consultado a los clientes y tampoco ha visitado las instalaciones de la empresa para corroborar su expertise y la existencia de equipos de mayor capacidad a lo que se requiere en la licitación.

Además, expone información de su experiencia en diversos proyectos, incluyendo instalación de equipo en un complejo de edificios que equivalen a tres veces la capacidad del AILA, pero que la Junta no la toman en cuenta porque solo acepta documentación de los últimos cinco años y ese fue en años anteriores.

Agregan que del 2019 al 2024 no existe en Guatemala un proyecto individual igual o mayor que el del AILA “por lo que, si estrictamente se está buscando eso, la DGAC NUNCA logrará dicho objetivo y se verán en la necesidad de publicar una y otra vez el evento de Licitación, anulando las posibilidades de una oferta que cumpla con dicho requisito, lo que posiblemente haga que acudan a la compra directa”. La empresa señala que alrededor de 30 empresas han mostrado interés, pero han permanecido hasta el final de ese segundo evento.

Aunque en el primer evento de licitación se les descalificó indicando que no contaban con la precalificación del RGAE, sí lo presentaron en esta segunda licitación precalificados para realizar proyectos de esta especialidad hasta por Q72.2 millones, pero ahora los rechazan supuestamente por no tener la experiencia necesaria.

Otro de los aspectos mencionados por la Junta en su acta, es que no se desglosaron cada inciso de las especificaciones técnicas, pero la empresa expone que en las bases no se menciona que deben ser desglosados. Y en todo caso piden que se detalle el alcance del trabajo a realizar por lo que presentaron el juramento de ley ante notario público que aceptan cumplir a cabalidad cada punto.

Sumado a eso refieren en su documento de inconformidad, que cumplen con el puntaje para asignar para los criterios de calificación de ofertas como el precio, en el cual presentaron una mejor oferta, más el tiempo de entrega, por lo que llegan al puntaje mínimo para ser adjudicados, aunque no les quieren reconocer su experiencia, la cual llega a 50 años, además que han quedado como únicos oferentes.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), respondió por medio de la oficina de Comunicación Social, que a partir de la fecha de presentación de la inconformidad del 6 de enero, la Junta de Licitación cuenta con cinco días calendario para evaluar y emitir una resolución correspondiente.

Gradas eléctricas y ascensores siguen en pruebas

Luego de que se finalizó la instalación de las gradas eléctricas y ascensores en el aeropuerto el 30 de noviembre del año pasado, aún no se han terminado las pruebas, según informó la DGAC este jueves 9 de enero del 2025.

La institución indicó que aún no finalizan las pruebas técnicas y se espera que se terminen en estos días, aunque no se brindó una fecha específica.

Se agregó que “es importante mencionar que el tiempo que se ha tomado en las pruebas (es porque se) busca verificar que todos los equipos funcionen bien, siempre resguardando la seguridad de los usuarios”.

Aún no se podría dar una respuesta final acerca de si se encontró algún inconveniente en la operación y si ya fueron arreglados, o si están funcionando plenamente las gradas eléctricas y los elevadores, porque aún no finalizan las pruebas técnicas, se agregó.

Respecto a si ya fueron recibidos formalmente los bienes por las autoridades y el estatus legal actual, la institución expuso que hasta finalizar las pruebas operativas, la Junta de Licitación desarrollará el informe para continuar con los procesos establecidos legalmente y que hasta el momento no se ha emitido ningún pago.

La empresa Tecnologías Smart Home, S.A. es la proveedora contratada por Q8.6 millones, para instalar seis gradas eléctricas y ocho elevadores en el AILA, notificó el 2 de diciembre del 2024 que finalizó la instalación de dichos bienes. El pago es contra entrega.

El contrato fue adjudicado en el 2023 por la administración anterior, los equipos debían estar instalados en noviembre de ese año, pero había vencido el plazo varias veces sin finalizar la obra, y en la administración actual trabajó el proceso de resolución de conflictos en la vía directa para que finalizara la instalación, la cual se concretó un año después de la fecha original de ese contrato adjudicado y uno de los inconvenientes es que las gradas no se ajustaban a las medidas solicitadas en la licitación.