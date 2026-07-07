Expocasa 2026 reunirá más de 70 proyectos y ofrecerá talleres para facilitar la compra de vivienda

Las personas que buscan comprar una vivienda o conocer las opciones de financiamiento disponibles podrán hacerlo durante Expocasa 2026, feria que reunirá a desarrolladores inmobiliarios, bancos, el Fondo para la Vivienda (FHA) y empresas vinculadas al sector de la construcción.

La Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGIC) informó que la actividad se llevará a cabo del 24 al 26 de julio en Fórum Majadas, donde participarán más de 70 proyectos habitacionales y se espera la visita de más de seis mil personas. La entrada será gratuita.

Como parte de las novedades de esta edición, la organización anunció que impartirá talleres dirigidos por bancos para orientar a los asistentes en la toma de decisiones financieras relacionadas con la compra de vivienda. Además, habrá asesoría especializada, actividades familiares y una cabina informativa del Aerómetro.

"Cada año buscamos innovar para ofrecer una mejor experiencia a visitantes y expositores. Esta edición contará con talleres impartidos por bancos para tomar mejores decisiones financieras, una agenda familiar con actividades para todas las edades y una cabina del Aerómetro", explicó Hugo Bosque, presidente del Comité Organizador de Expocasa 2026.

La feria permitirá a los visitantes comparar proyectos inmobiliarios, conocer promociones y descuentos, recibir información sobre créditos hipotecarios y avanzar en procesos de precalificación con entidades financieras, sin necesidad de recorrer distintos puntos de atención.

Para Juan Pablo Estrada, presidente de la Junta Directiva de la CGIC, Expocasa se ha convertido en el principal punto de encuentro entre las familias interesadas en adquirir una vivienda y las empresas que participan en la cadena de desarrollo inmobiliario.

"Expocasa se ha consolidado como el espacio donde convergen todos los actores que hacen posible el sueño de tener una vivienda propia. Nuestro objetivo es facilitar ese proceso para las familias guatemaltecas y, al mismo tiempo, generar oportunidades de negocio que fortalezcan al sector de la construcción", afirmó Estrada.

La gremial destacó que el acceso a una vivienda adecuada continúa siendo uno de los principales desafíos del país. Citó que solo el 38.1% de los hogares cuenta con condiciones de vivienda adecuada, por lo que considera que este tipo de eventos contribuye a acercar a las familias a proyectos y alternativas de financiamiento. También señaló que el crédito hipotecario registró un crecimiento interanual del 8.8% a abril del 2026.

Lo que encontrarán los asistentes

Durante los tres días de la feria, los visitantes podrán:

Comparar más de 70 proyectos habitacionales.

Conocer promociones y descuentos exclusivos.

Recibir asesoría sobre financiamiento hipotecario.

Participar en talleres impartidos por bancos sobre decisiones financieras.

Avanzar en la precalificación para adquirir una vivienda.

Conocer empresas dedicadas al equipamiento del hogar.

Jose Andrés Ardón, ejecutivo de Cámara Guatemalteca de la Construcción, Hugo Bosque, presidente del Comité Organizador de Expocasa 2026, Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, y Jorge Mario Figueroa Presidente Junta Directiva Anacovi. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Datos de la feria

Fecha: del 24 al 26 de julio del 2026.

Lugar: Fórum Majadas.

Organiza: Cámara Guatemalteca de la Construcción.

Entrada: gratuita.

Oferta: más de 70 proyectos habitacionales, entidades financieras y empresas del sector vivienda.