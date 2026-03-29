Festival de Mango reúne a familias y expone un crecimiento en las exportaciones de la fruta nacional

El Festival de Mango organizado por el Comité de Mango de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), volvió a posicionarse como un espacio cercano para las familias donde el fue el mango fue el principal protagonista.

"Muchos llegaron después de correr a comprar productos a base de mango, valorando lo saludable que es. También vimos a muchas familias disfrutando y compartiendo", destaco Edwin Zaparolli, presidente de la Junta Directiva del Comité de Mango de Agexport.

EI recorrido ofreció una experiencia diversa: mango fresco, mangonadas, chamoyadas, ceviche de mango, crepas, flan, granizadas, chocomangos con toppings, pan, granola mermeladas, conservas y hasta opciones más elaboradas con espumillas y tartaletas.

Pero más allá del ambiente familiar y gastronómico, el festival también reflejó un cambio estratégico en el sector. En los últimos años, se han intensificado los esfuerzos por impulsar la agroindustria del mango, apostando por productos con valor agregado como pulpa y mango deshidratado en línea con la creciente demanda global de “snacks” saludables.

Crecimiento y oportunidad

Datos de Agexport exponen que, en 2025, Guatemala exportó 3 millones 660 mil 684 cajas de mango hacia Estados Unidos, lo que representó un crecimiento del 4% respecto al año 2024.

Durante el festival también se destacaron los esfuerzos de emprendedores y empresarios nacionales, quienes han buscado apoyar en el crecimiento económico del país a base de esta fruta.

Agexport reporta 162 fincas productoras certificadas que participaron en la temporada de exportación y fortalecen la oferta nacional. De acuerdo con Zaparolli, la variedad Tommy Atkins lideró los envíos con el 88%, fue seguida por Ataulfo, Keitt y Kent.

Emprendedores al momento de inaugurar el Festival del Mango 2026. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

Los principales destinos se mantuvieron en Estados Unidos, Europa y Chile, mercados donde el mango guatemalteco continúa ganando espacio.

“Afortunadamente el consumo del mango está creciendo en el orden del 5% anual en los Estados Unidos y Guatemala es un competidor importante ya en este mercado. Somos el quinto exportador de mango de Latinoamérica hacia los Estados Unidos, siendo México el primero, luego está Perú, Ecuador, Brasil”, dijo Eddy Martínez, director de la Junta Directiva de Agexport.

La fruta fue presentada en distintas presentaciones. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

Martínez añadió que el tipo de fruta y el clima nacional, permiten que los empresarios y emprendedores tengan muchas posibilidades en el mercado, lo que también permite apoyar a las comunidades donde la fruta tiene amplias posibilidades para ser cosechada.

El evento fue aprovechado por familias en momento de sana convivencia. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

“De momento somos seis empresas exportadoras de mango, pero somos más de 200 pequeños y medianos productores ubicados principalmente en el área de Zacapa y en el área de Retalhuleu, Escuintla, Sacatepéquez. Esto también permite una ventana de oportunidad laboral para los pobladores que viven en esas regiones”, indicó.