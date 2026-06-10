Fogel invierte US$50 millones en nueva planta en Villa Canales en alianza con la japonesa Hoshizaki

Con una inversión de US$50 millones (Q380.5 millones), la empresa guatemalteca Fogel construye una moderna planta de producción de refrigeradores comerciales en Villa Canales, donde destaca el uso de tecnología de última generación basada en estándares internacionales.

Este miércoles 10 de junio se informó que el proyecto cuenta con una alianza estratégica con la corporación japonesa Hoshizaki. El objetivo es duplicar su capacidad de producción y consolidar a Guatemala como un centro de manufactura para abastecer mercados de toda América.

La nueva instalación sustituirá gradualmente las operaciones que actualmente se desarrollan en Mixco y permitirá incrementar la capacidad de producción anual de 216 mil a 400 mil equipos de refrigeración comercial.

La compañía prevé inaugurar oficialmente las instalaciones a finales de julio del 2026.

Durante un recorrido por la planta, directivos de la empresa destacaron que el proyecto representa una transformación integral de los procesos de manufactura y una apuesta por la incorporación de tecnología de última generación.

La nueva planta contará con 67 mil metros cuadrados de construcción, más del doble de los 27 mil metros cuadrados de la instalación actual. Además, incorporará sistemas automatizados, robótica e inteligencia artificial en las distintas líneas de producción.

Según los directivos, se trata de una de las fábricas más modernas de refrigeración comercial en América Latina y una de las más avanzadas del continente.

Alianza con Japón

La expansión de Fogel se desarrolla de la mano de Hoshizaki, una empresa japonesa líder mundial en la fabricación de máquinas para hielo y equipos de refrigeración, con presencia en más de 40 países y que cotiza en la Bolsa de Tokio.

La relación entre ambas compañías comenzó hace siete años, cuando Fogel empezó la fabricación de productos para la firma japonesa. Posteriormente, Hoshizaki adquirió una participación minoritaria en la empresa guatemalteca, con lo que se convirtió en socio estratégico para impulsar el crecimiento en América Latina.

Explicaron que esta es la primera alianza de Hoshizaki en Latinoamérica, lo que coloca a Guatemala como una plataforma para expandir operaciones en la región.

Exportaciones a más de 35 países

Fogel exporta actualmente a más de 35 países y mantiene operaciones comerciales, de servicio y reconstrucción en nueve mercados de América Latina. Entre sus principales clientes figuran empresas multinacionales de alimentos y bebidas, además de compañías regionales.

La empresa produce más de 200 modelos de refrigeradores comerciales y cuenta con una fuerza laboral de aproximadamente 1,800 colaboradores en Guatemala.

Los directivos explicaron que el crecimiento de la demanda, especialmente en Estados Unidos y México, motivó la construcción de la nueva planta.

En la actualidad, la compañía vende cerca de 20 mil unidades al año en el mercado estadounidense y busca incrementar su presencia en ese país.

Otro de los objetivos es fortalecer su presencia en México.

Guatemala y la oportunidad del nearshoring

La empresa considera que Guatemala puede aprovechar el fenómeno del nearshoring, mediante el cual varias industrias trasladan parte de su producción desde Asia hacia países más cercanos al mercado norteamericano.

El nearshoring consiste en trasladar servicios o procesos a ubicaciones cercanas geográficamente.

Los ejecutivos resaltaron que Guatemala posee ventajas competitivas, entre ellas su ubicación geográfica, estabilidad macroeconómica y disponibilidad de mano de obra.

No obstante, reconocieron que el fortalecimiento de la infraestructura es clave para aprovechar estas oportunidades.

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En ese sentido, destacaron la importancia de proyectos de conectividad que permitan una mayor integración logística con los puertos del Pacífico y del Atlántico.

La nueva planta en Villa Canales responde precisamente a la necesidad de contar con mejores condiciones de movilidad para el transporte pesado y facilitar la distribución de productos hacia los mercados internacionales.

Más líneas de producción y capacidad

Actualmente, dos líneas de producción ya operan en las nuevas instalaciones y la empresa prevé incorporar otras tres o cuatro en los próximos meses.

La meta es alcanzar una producción mensual cercana a las 17 mil o 18 mil unidades en una primera etapa, con posibilidades de seguir incrementando la capacidad conforme aumente la demanda.

Los directivos indicaron que la industria de refrigeración requiere grandes espacios de almacenamiento y logística, debido al tamaño de los equipos y a la necesidad de mantener inventarios suficientes para atender los distintos mercados.

Además del impacto directo en el empleo, la empresa destacó que sus productos son utilizados por restaurantes, supermercados, tiendas y pequeños negocios en toda América, por lo que el crecimiento de la compañía también tiene efectos en otras cadenas productivas.

La inauguración oficial de la nueva planta contará con la presencia de directivos de Hoshizaki procedentes de Japón y Estados Unidos, así como de clientes internacionales.

Para la compañía, el proyecto busca enviar una señal de confianza sobre el potencial industrial del país y demostrar que Guatemala puede convertirse en una plataforma regional de manufactura con capacidad para competir en los mercados más exigentes.

“Esta inversión refleja nuestra confianza en el potencial industrial de Guatemala y capitaliza sus ventajas competitivas de nearshoring. Desde nuestra nueva planta, podremos ofrecer a nuestros clientes mayor valor con la mejor calidad, con tiempos de entrega más cortos y confiables, atendiendo con agilidad la demanda de refrigeración comercial del hemisferio americano. Esta megaplanta no solo es una inversión de Fogel; es una inversión en el futuro industrial de Guatemala”, indicó Jacobo Tefel, presidente de Fogel.

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