US$250 millones de inversión: Yazaki expandirá producción para Ford desde San Marcos

La compañía japonesa Yazaki North America (YNA) invertirá alrededor de US$250 millones, según cifras mencionadas por la ministra de Economía, Gabriela García, para construir una segunda planta de manufactura en Guatemala, un proyecto que marcaría uno de los mayores montos recientes de inversión extranjera directa en el país y consolida su integración en la cadena automotriz de Norteamérica.

La nueva instalación estará ubicada en Pajapita, San Marcos, y se prevé que comience operaciones en septiembre del 2027, con la generación de hasta tres mil 500 empleos cuando alcance su máxima capacidad. El proyecto se desarrollará bajo el modelo de Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas (ZDEEP).

Un salto frente a la inversión inicial

El monto anunciado representa un crecimiento significativo respecto de la primera operación de la empresa en el país. En el 2023, Yazaki inauguró su planta en Ayutla, San Marcos, con una inversión de aproximadamente US$10 millones como plan piloto.

Tras validar las condiciones de operación en Guatemala, la empresa decidió ampliar su presencia con una inversión que multiplica por 25 ese primer desembolso.

“La compañía inició con un plan piloto para probar cómo podrían operar en Guatemala; ahora que comprobaron que el país respondió bien, anuncian esta nueva inversión”, explicó la ministra.

Aunque el monto de US$250 millones es preliminar no oficial, la funcionaria indicó que la cifra podría incluir terreno, construcción y equipamiento industrial.

Impacto económico y estratégico

La nueva planta tendrá una extensión aproximada de 35 mil metros cuadrados y producirá arneses eléctricos para vehículos Ford F-150, los cuales serán exportados principalmente a Estados Unidos.

Este tipo de inversión no solo incrementa el empleo, sino que eleva el nivel de sofisticación industrial del país. Según el Mineco, Yazaki opera en un nivel 2 dentro de la cadena de valor eléctrica automotriz, que establece cuatro niveles, lo que posiciona a Guatemala en un segmento más avanzado de manufactura.

Además, el proyecto fortalece la estrategia de nearshoring, mediante la cual empresas trasladan su producción más cerca del mercado norteamericano.

El director general de Agexport, Amador Carballido, destacó que esta operación abre la puerta para desarrollar proveedores locales dentro de la cadena de valor automotriz, un reto clave para el país.

Confianza en Guatemala y efecto multiplicador

Durante el anuncio, el presidente y director general de YNA, Kenichi Fujisawa, subrayó que la decisión de ampliar operaciones responde a la calidad del recurso humano guatemalteco.

“Guatemala ha demostrado una sólida base de manufactura cualificada y excelencia operativa”, afirmó.

Por su parte, el embajador de Japón en Guatemala, Ryosuke Kuwana, señaló que el proyecto tendrá efectos económicos relevantes en San Marcos y contribuirá a integrar al país como un proveedor confiable para la industria automotriz de Norteamérica.

También anticipó que esta inversión podría actuar como catalizador para atraer más empresas japonesas al país.

Contexto de inversión extranjera

El anuncio se da en un momento en el que Guatemala busca fortalecer su atractivo para la inversión. Según el Ministerio de Economía:

En el 2024, el país recibió US$1 mil 694.5 millones en inversión extranjera directa

Para el 2025, se proyecta cerrar con US$1 mil 800 millones, aunque las cifras oficiales no se han divulgado.

En el 2026, la meta es alcanzar los US$2 mil millones, refieren datos de autoridades del sector.

Además, se reporta que unas 80 empresas están explorando invertir en Guatemala, principalmente en manufactura ligera y sectores vinculados a la exportación, de las cuales 9 ya efectuaron su inversión en vestuario y textiles y manufacturas, según García.

Expansión en San Marcos

La segunda planta de Yazaki se ubicará en Pajapita, a unos siete kilómetros de la primera planta inaugurada en el 2023 en Ayutla, lo que permitirá generar un clúster industrial en la región.

La primera opera dentro de la Zona de Desarrollo Económica Especial Pública Puerta del Istmo. Mientras que para la nueva fábrica se contempla que el proyecto opere bajo una ZDEEP propia de la compañía, cuyos trámites podrían tardar alrededor de un año, explicó Cristian Mayorga, presidente de la Junta Directiva de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic) —entidad encargada de aprobar ZDEEP en el país.

Con esta expansión, Yazaki triplicaría su generación de empleo en el país y consolidaría a San Marcos como un punto estratégico para la manufactura automotriz. expuso el funcionario.