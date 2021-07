Guatemala deja sistema eléctrico regional: Cuáles son las opciones para exportar energía

La red eléctrica del Siepac conecta la región desde Guatemala hasta Panamá. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Asociación Nacional de Generadores (ANG) y la Asociación de Generadores con Energía Renovables (Ager), refieren que analizan la decisión tomada por las autoridades así como sus efectos económicos y legales para los agentes que participan en ese mercado.

Por medio de una carta firmada por el Canciller Pedro Brolo, dirigida a la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (Sica), la cual es la depositaria del instrumento internacional, esta semana el gobierno denunció el tratado.

Según explicó Edgar Navarro, presidente del Administrador del Mercado Mayoristas (AMM), ente operador del sistema de electricidad en Guatemala, el tratado y los protocolos regionales establecen que la salida de un país se pueda hacer hasta 10 años después de haberlo denunciado, es decir que Guatemala debe seguir en el MER hasta julio del 2031.

Navarro dijo que analizarán los alcances de tal decisión pero que se encuentra justificación en muchos de los problemas que está presentando la institucionalidad regional como la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (Crie) que es el ente regulador y la el Ente Operador Regional (EOR ) debido al comportamiento que han tenido hacia Guatemala.

Una de estas medidas es que el regulador argumenta que para que un generador de un país pueda exportar la energía a otro les exige que pongan a la venta solo los excedentes después de haber atendido el mercado de su país, y aunque Guatemala ha pedido una corrección al reglamento y nunca los entes regionales no lo han querido corregir.

Horacio Fernández, director ejecutivo de ANG agregó las reglas establecidas en el MER no son las más adecuadas para facilitar las transacciones tanto de exportación como de importación de energía y que el país ha pedido por varios años que se modifiquen y simplifiquen, pero no se ha atendido tal solicitud.

Explicó que Guatemala tiene una capacidad de interconexión eléctrica con Centroamérica para exportar hasta 900 megavatios hacia la región pero que el límite establecido es solo de 300, es decir solo se usa la tercera parte de la capacidad, lo cual frena las exportaciones.

“Las condiciones que imperan en el mercado regional no son las más adecuadas y se llevan años proponiendo modificaciones, ahora la mejor vía es lograr acuerdos bilaterales y binacionales y seguir exportando”, agregó Fernández.

Menciona que la denuncia del tratado no implica que el país dejará de exportar, sino que buscará convenios o condiciones con los países vecinos para definir nuevas reglas y están convencidos que estas van a favorecer a ambas.

Navarro mencionó que Guatemala buscará convenios bilaterales, ya que se ha estado trabajando en los planes para ampliar la venta de energía a México para atender el sur de ese país. Además, se podrán buscar también acuerdos bilaterales con Honduras y El Salvador, agregó.

Con la visión de atender al mercado nacional pero también al regional el sector privado de Guatemala invirtió en instalación de plantas de generación para convertirse exportador de energía al MER, pero se les ha dificultado. Según datos del AMM el país tiene plantas por una capacidad instalada de 4 mil 111.041 megavatios (MW), mientras que el consumo máximo es 1 mil 829 MW.

Sin embargo, Navarro explicó que con base a las disposiciones de la Crie, las generadoras que ya no son despachadas o incluidas para atender la demanda del país no pueden exportar a Centroamérica porque argumenta ese ente que solo se puede hacer si es un excedente de las plantas que esté atendiendo al país.

Navarro agregó que de esa forma no tiene mucho sentido el mercado eléctrico regional porque no permite el libre intercambio de energía. Además como cada país está instalando plantas para su autoabastecimiento en pocos años el MER ya no tendrá sentido y las transacciones van a ir bajando.

El país debe pagar Q80 millones anuales al MER que incluye la línea de transmisión impulsada en esa instancia, y otro monto de aporte para el funcionamiento de las entidades regionales de electricidad. El primer rubro lo tendrá que seguir pagando pero el funcionamiento ya no, agregó. Esos costos se cubren con el cobro que se hace dentro de la tarifa de energía al usuario, dijo.

José González Solé, presidente de Ager también mencionó que están haciendo las evaluaciones técnicas, económicas y políticas de las consecuencias para los usuarios del MER. Además, refirió que por medio de ANG se solicitó una reunión al Ministro de Relaciones Exteriores para que les brinde mayores detalles acerca de la decisión.

Mencionó que uno de los problemas que como usuarios del MER han enfrentado, por ejemplo es que los entes les emiten multas a los agentes del sector por algunas transacciones que consideran las cuales en ocasiones son incorrectamente aplicadas pero además que varios países no reconocen a la Corte Centroamericana de Justicia como una entidad de alzada para resolver conflictos cuando no se tiene una resolución clara alguna, disputa o desacuerdo.

Entre estas dificultades Navarro mencionó los constantes apagones regionales, que se derivado por fallas en los sistemas o infraestructura de otros países por falta de inversión. Aparte de los costos que conlleva un apagón se ha querido culpar a Guatemala en varias ocasiones, aunque el país sí ha invertido en su infraestructura y equipo, añadió. Desde el 2017 hasta julio del 2021 han ocurrido 7 apagones regionales.

En tanto al país se le desconectó constantemente del sistema regional del 2016 al 2019, por parte de los entes regionales argumentando que el país causaba riesgos al importar más de 120 megavatios por medio de la interconexión con México, aunque se comprobó con estudios que no causaba tales riesgos y se le permite importar 250 MW, agregó Navarro.