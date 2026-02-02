Guatemala instala tecnología innovadora para monitorear la humedad del suelo

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), instaló por primera vez en Guatemala sensores de neutrones por rayos cósmicos (CRNS), una tecnología que permitirá mejorar el monitoreo de la humedad del suelo y fortalecer la toma de decisiones agrícolas, especialmente en zonas vulnerables al cambio climático.

La incorporación de esta tecnología se realizó en el marco del proyecto Mapeo de Suelos para Sistemas Agroalimentarios Resilientes (SoilFER), mediante el cual el Gobierno de Guatemala, a través del MAGA y del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA), busca fortalecer el sistema nacional de información de suelos con herramientas de última generación orientadas a una agricultura más resiliente.

Los sensores CRNS fueron instalados en los Centros de Producción del ICTA del Norte y Oriente, ubicados en Baja Verapaz (CEPNOR) y Zacapa (CEPOR). El proceso se desarrolló como resultado de un trabajo conjunto entre la FAO, el MAGA, el ICTA y la organización FINAPP (Física Nucleare Applicata).

A diferencia de los sensores tradicionales, que proporcionan mediciones puntuales, y de los sistemas satelitales, que operan a gran escala, la tecnología CRNS permite medir de forma continua y no invasiva la humedad del suelo en áreas extensas que abarcan varias hectáreas. Esta característica facilita la obtención de información precisa a nivel de paisaje, considerada clave para comprender la dinámica del agua en los suelos agrícolas.

Mejorar planificación agrícola

La implementación de estos sensores cobra especial relevancia en el Corredor Seco de Guatemala, una región expuesta de forma recurrente a la variabilidad climática y a períodos de sequía. En este contexto, la disponibilidad de datos confiables sobre la humedad del suelo puede contribuir a una gestión más eficiente del recurso hídrico, a una mejor planificación agrícola y al fortalecimiento de decisiones técnicas orientadas a incrementar la productividad y la resiliencia de los sistemas agroalimentarios.

Como parte de la misión técnica, el personal del ICTA recibió una primera capacitación sobre la operación básica de los sensores, la verificación de su funcionamiento y el mantenimiento inicial de los equipos. Esta formación se enmarca en un proceso más amplio de fortalecimiento de capacidades que contempla futuras capacitaciones técnicas, con el fin de garantizar el uso adecuado y sostenido de la tecnología.

El proyecto SoilFER, Mapeo de Suelos para Sistemas Agroalimentarios Resilientes en Centroamérica y África Subsahariana, es financiado por el Gobierno de los Estados Unidos e implementado en Guatemala en coordinación con el MAGA, con el apoyo técnico de la FAO. Su objetivo es fortalecer los sistemas nacionales de información de suelos y promover el uso de datos y tecnologías innovadoras para mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales, la productividad agrícola y la resiliencia frente al cambio climático.