Impacto del contrabando de huevo: cómo afecta precios, producción y salud sanitaria en Guatemala

Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) al 2025, Guatemala cuenta con una población avícola tecnificada de postura de 16.17 millones de aves, distribuidas en 379 granjas registradas.

Cifras del MAGA indican que el consumo per cápita de huevo en Guatemala alcanza las 292 unidades por persona al año.

Para ilustrar la importancia del sector avícola, el último informe del costo de la canasta básica alimentaria del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente a marzo de 2026, muestra que el huevo se ubica como el segundo producto de mayor peso dentro de los cinco alimentos principales que la integran, solo por debajo de la tortilla.

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Las pérdidas millonarias que deja el contrabando de huevo

La industria avícola tiene un peso significativo en la economía nacional, con un valor que ronda los Q35 mil millones anuales, incluyendo la producción de pollo y huevo, según representantes de la Gremial de Avicultores adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (Greavi)

De acuerdo con la gremial, las pérdidas estimadas por el contrabando de huevo ascienden a Q730,080,000 en producción no realizada y Q270,129,600 en recaudación fiscal, principalmente por concepto de IVA e ISR. En conjunto, el país deja de producir y percibir alrededor de Q1,000,209,600 debido al ingreso de huevo y pollo de contrabando.

Impacto económico del contrabando de huevo en Guatemala

Concepto Monto (Q) Impacto Aporte anual de la industria avícola 35,000,000,000 Producción de pollo y huevo Pérdida en producción nacional 730,080,000 Producto que deja de generarse Pérdida en recaudación fiscal (IVA e ISR) 270,129,600 Ingresos no percibidos por el Estado Impacto total estimado 1,000,209,600 Efecto directo del contrabando Impacto económico que deja la industria avícula y las pérdidas por contrabando, en su mayoría de México. (Elaboración propia, con datos de Anavi)

Competencia desleal y distorsión de precios

Representantes de la gremial señalan que el ingreso de producto ilegal genera competencia desleal, debido a que el contrabando de huevo y el pollo provienen de países con menor carga impositiva, lo que reduce sus costos de producción frente al mercado local.

Según el sector, esta situación distorsiona el mercado interno, ya que el producto ingresa sin pagar impuestos y se comercializa en condiciones que afectan directamente a los productores nacionales.

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Asimismo, explican que este fenómeno responde a prácticas ilegales facilitadas por la diferencia de cargas fiscales entre países —particularmente con México—, además de factores como precios de venta subvalorados, posibles esquemas de lavado de dinero y la variación del tipo de cambio en ese país.

Riesgos sanitarios para la producción nacional

El sector advierte que el contrabando de huevo no solo implica evasión fiscal, sino también riesgos sanitarios para la producción nacional.

En el caso del huevo, el producto puede ingresar con fechas de vencimiento próximas y en condiciones inadecuadas de almacenamiento.

En el caso del pollo, el riesgo es mayor, ya que el ingreso de aves vivas podría introducir enfermedades no presentes en Guatemala, especialmente desde México, lo que podría comprometer la producción nacional en cuestión de semanas.

La gremial añade que algunas de estas enfermedades no son fácilmente inmunizables en el país, lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema productivo.

Además, advierte que la eventual entrada de enfermedades exóticas podría comprometer a toda la industria avícola, afectando tanto el abastecimiento como los precios para el consumidor.

Qué medidas se han impulsado para luchar contra el contrabando

Desde la Cámara de Industria de Guatemala, el sector cuenta con representación en el Consejo Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon), desde donde se promueven acciones coordinadas entre entidades públicas y el sector privado.

Los representantes de la gremial explican que, a través de este espacio, se brinda apoyo técnico mediante la identificación de sectores vulnerables al contrabando, con el objetivo de impulsar intervenciones conjuntas que permitan enfrentar este fenómeno de forma estructural y sostenida.