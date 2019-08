Jimmy Morales pide agilizar fondos para productores de café; banco dice que actúa en ley

El presidente Jimmy Morales participó este jueves en el 30 Congreso de Anacafé. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Durante la inauguración del 30 Congreso de la Caficultura, celebrado este jueves en Anacafé, Morales indicó que “en este momento hay Q85 millones en caja del fideicomiso y llegamos a la conclusión de que el problema está en el amigo que te ayuda a crecer”, ironizando sobre la institución que tiene los fondos.

“El amigo que te ayuda a crecer no está cumpliendo su promesa publicitaria para ayudar a crecer a los caficultores. Públicamente le pido a la junta directiva de Banrural que agilice los trámites, hay una presa de 25 mil solicitudes de crédito para grandes, pequeños y medianos productores y Q85 millones que no se mueven porque ellos no quieren. Eso es injusto, para que no le echen la culpa a la junta directiva de Anacafé ni al Gobierno, sino para que le exijamos a las entidades que hagan el trabajo que tienen que hacer, ese dinero no es de Banrural, es para los cafetaleros” reclamó el mandatario durante su discurso.

El presidente Jimmy Morales, dice que la sequía, los bajos precios, la roya y la falta de financiamiento, son motivos de la migracion hacia los Estados Unidos y es un tema que se abordado. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/ki2p6oS6iI — Urías Gamarro (@ugamarro_pl) August 8, 2019

El presidente dijo en su participación que “el Estado de Guatemala es el socio mayoritario de Banrural con el 18% de acciones y tenemos sillas que nos representan, pero lamentablemente la junta directiva de ese banco ni siquiera nos ha permitido nombrar a nuestros representantes. Es bueno que empecemos a investigar”.

Morales también se refirió al crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por US$284 millones, y aseguró que sería aprobado antes de que termine el año.

“No es decisión de Banrural”

Consultada por las declaraciones del presidente de la República, la Oficina de Comunicación de Banrural respondió que “las decisiones relacionadas con el Fideicomiso del Café no son tomadas por Banrural. El Fideicomiso del Café tiene en Banrural un fondo de US$6 millones —unos Q45 millones— , y existe un listado de solicitudes documentadas por US$7 millones —unos Q52.5 millones—, por lo que existe un sobregiro que debe encontrar una solución enmarcada en ley”.

Añadió la oficina: “el fideicomiso, que se maneja bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos, y en cumplimiento con lo ordenado por la ley, está administrado por un comité técnico, integrado por los ministros de Agricultura, Finanzas, Economía, Relaciones Exteriores, presidente del Banco de Guatemala, presidente de Anacafé y un representante de Banrural para garantizar el transparente y legal manejo de esos fondos”.

En este contexto, Banrural manifestó que “sus acciones administrativas se rigen en todo momento por un criterio técnico y respetan lo establecido por las leyes de la materia, a efecto de salvaguardar los intereses de sus clientes y accionistas”.

Le puede interesar: Iniciativa propone ampliar fideicomiso del café por 25 años

Confirman atrasos

Bernardo Solano, presidente de la junta directiva de Anacafé, y Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), informaron que lo que ocurre con la entidad bancaria es que existen atrasos para la entrega de los fondos.

Recinos explicó que Banrural es el fiduciario del fideicomiso del café y que ellos son los que se encargan del otorgamiento de los créditos a los productores del sector caficultor.

“El banco está bien y no existe ninguna situación anormal y lo que se ha instruido en la medida que se pueda se agilicen esos desembolsos. Es un poco de gestión para el otorgamiento de los préstamos y tiene que ver con los solicitantes”, manifestó Recinos.

Además: Centroamérica lanza alerta por crisis en la caficultura

Solano mencionó que, como está en proceso, no se pueden hacer las escrituras y ese dinero se encuentra depositado y que no se puede dar por liquidado.

“Los caficultores tienen muchas necesidades y el mecanismo de entrega de los fondos no se agiliza”, afirmó Solano en el mismo evento.

Contenido relacionado:

> El problema del café: Solo hay 10% del dinero que se necesita para prestar a productores

> ¿Puede el café de Guatemala abandonar la referencia de precios de Nueva York, como lo propone Colombia?

> Así será la primera corporación cafetalera creada por productores latinoamericanos