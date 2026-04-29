La crisis en el estrecho de Ormuz eleva petróleo de Texas hasta US$106.8 y mercados reaccionan

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cerró este miércoles con una subida del 6.95%, hasta US$106.8 por barril, impulsado por la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos para entrega en junio, sumaron US$6.9 con respecto al cierre del día anterior.

El alza del crudo estuvo marcada por el prolongado cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial, pese al alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su red Truth Social que Irán "no logra ponerse de acuerdo" ni "sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear", y urgió al país persa a "espabilar pronto", mientras las conversaciones siguen estancadas.

"Irán no logra ponerse de acuerdo. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!", dijo el mandatario a través de su propia red social.

Por su parte, Irán ha amenazado con una "acción militar sin precedentes" si Estados Unidos continúa con las intervenciones de sus buques y no desbloquea el estrecho de Ormuz.

Además, varios medios estadounidenses informan que Trump habría ordenado a sus asesores prepararse para un bloqueo prolongado de ese enclave estratégico.

En medio de este escenario, Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció ayer su salida de la OPEP y la OPEP+ a partir del próximo 1 de mayo, lo que añade presión al mercado petrolero.

Genera incertidumbre

En paralelo, los mercados financieros reflejaron la incertidumbre. Wall Street cerró este miércoles mixto, en una jornada marcada también por la decisión de la Reserva Federal estadounidense (Fed) de mantener sin cambios las tasas de interés.

El Dow Jones de Industriales perdió 0.57% y se situó en 48,861 puntos; el S&P 500 cedió 0.04%, hasta 7,135 enteros, mientras el Nasdaq avanzó 0.04%, hasta 24,673 unidades.

La reunión de la Fed dejó el mayor número de disensiones en política monetaria desde 1992, con cuatro miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en desacuerdo con parte de las decisiones adoptadas.

En la rueda de prensa posterior, Jerome Powell, quien dejará el cargo el próximo 15 de mayo, calificó el debate como "vigoroso" y señaló que la estrategia a largo plazo debe ser "sostenible" y evitar generar confusión en los mercados.

En el ámbito político, el Comité Bancario del Senado aprobó la candidatura de Kevin Warsh a la presidencia de la Fed y dio paso a una votación en el pleno en los próximos días, donde su confirmación se considera segura.

Mientras tanto, los inversores siguen atentos a la evolución de la crisis en Medio Oriente y al comportamiento de los precios del crudo, con el Brent por encima de los US$118.

En el plano corporativo, la atención se centra en los resultados que presentarán tras el cierre de la bolsa cuatro grandes tecnológicas: Meta, Amazon, Microsoft y Alphabet, matriz de Google.

Por último, en la jornada bursátil destacaron la fabricante NXP Semiconductors, con un avance del 25.5%, y Seagate Technology, que subió 11.1%.