La nueva terminal peruana Chancay pone en alerta a las portuarias y podría reconfigurar las rutas marítimas del pacífico

El sistema portuario nacional ya mantiene un seguimiento de la puesta en funcionamiento para el 2025 del puerto Chancay en Perú, que tendrá la capacidad de recibir buques de grandes dimensiones y que busca ser la puerta de entrada en las rutas mercantes de Asia a Latinoamérica.

Las inversiones realizadas en el puerto Chancay superan los US$3 mil 500 millones (unos Q27 mil millones) con equipos pórticos y unos extensos patios de contenedores para mover el comercio marítimo y que tendría un efecto para los puertos del Pacífico, incluyendo las costas de Centroamérica.

A decir de los presidentes de las juntas directivas de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) en Escuintla y de la Empresa Nacional Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac) en Izabal, este puerto podría tener efectos directos e indirectos en Guatemala y Centroamérica en cuanto al comercio exterior y su transporte marítimo para el comercio internacional. En noviembre pasado se inauguró el Chancay, en un evento político y se ha comenzado pruebas piloto, pero en 2025 se esperaría la escalada de su funcionamiento.

El segundo abastecedor de Guatemala es la República Popular de China y las importaciones registradas a octubre del año pasado representaron US$3 mil 846 millones con una participación del 14.2 %, pero Estados Unidos es el primero con US$8 mil 819 millones y una participación del 32.5 % en el total de las importaciones.

¿Qué significa?

El vicealmirante José Antonio Lemus Guzman presidente de la EPQ, al consultarle que cambios puede haber en los sistemas de transporte marítimo en los puertos de la costa Pacífica por el puerto Chancay respondió que, los buques de grandes dimensiones de capacidad que vienen de Asia promueven una economía de escala, especialmente la que se mueve en contenedores.

Por ejemplo, la carga que viene a Guatemala primero tiene su puerta de entrada en Estados Unidos y México en buques de grandes; se descarga y luego se transborda a embarcaciones más pequeñas que la distribuyen hacia Centroamérica y Suramérica.

“Ahora, lo que este puerto (Chancay) representará es que va a recibir barcos mucho más grandes que atracan en México y van a llegar directamente desde Asia a Perú; y desde ahí se va a desfogar esa carga hacia Bolivia, Ecuador o Colombia. Con Centroamérica y EPQ pueda ser que tenga algún impacto, pero es la naviera quien decidirá si lo manda a Perú o a México (puerto Manzanillo) para que venga a Guatemala”, explicó Lemus Guzman.

El directivo aclaró que no existe una ruta directa entre Asia y Guatemala, y siempre las mercancías se mueven por la vía de transbordo con respecto a la carga contenedorizada; pero si hay buques que son los “graneleros” por charter (que son rentados para ese propósito) que cargan y descargan las mercancías que son cargas especificas desde su origen a destino, algo que no ocurre con las otras cargas.

“Realmente no se puede determinar algún impacto o por qué está vinculado al naviero (empresa) y qué rutas le quiera brindar, dependerá de la disponibilidad en el buque que se prepare desde Asia. Es un negocio logístico que determina qué ruta se saca desde Asia para Guatemala y dependerá de los costos que se puedan manejar en Perú o bien para Manzanillo México para poder ser transbordado para Guatemala”, recalcó.

Apoyo logístico regional

Para José de la Peña, presidente de Empornac puerto que opera en la parte del caribe guatemalteco, explicó que el puerto Chancay ya fue analizado en la directiva, por lo que una de las conclusiones es que Latinoamérica tiene un potencial muy grande en cuanto a infraestructura portuaria y se presentó una inversión asiática con lo más reciente en la industria denominada de “otra generación”.

El nuevo puerto en Perú alimentará los buques que vienen de otros continentes de mayor tamaño, que no pueden atracar en la mayoría de los puertos, pero se alimentará a otros barcos pequeños que se mueven en la región como en EPQ, Empornac o Puerto Barrios.

“A nivel del continente se está facilitando la plataforma logística y hay potencial para levantar ese mercado”, explicó el directivo.

Citó como ejemplo que en Europa está el puerto de Rotterdam que es el puerto más grande y que alimenta a la zona.

“En vez de verlo como una competencia, Chancay se convierte en un aliado a la zona, porque hay buques de mayor tamaño que no se pueden atender porque son de 20 a 25 mil contenedores. Luego se trasladarán a otros buques de cinco mil contenedores que hacen cabotaje -navegación que hacen los buques entre los puertos de un mismo país sin apartarse de la costa- en la región”, apuntó.

En todo caso, reiteró que se trata de “una mezcla de servicios” en la cual Centroamérica debe entrar en esa sintonía de logística internacional.

Hacer inversiones en la siguiente década

El consultor empresarial en logística René Muñoz Barnoya manifestó que esta inversión y funcionamiento del puerto Chancay hay que verla desde el punto de vista de comercio exterior, y China lo que está buscado es como crecer en otros países que tienen esas capacidades financieras.

Entonces, lo que hicieron fue asociarse en Perú, ingresar a un lugar estratégico para poder ingresar sus productos y a la vez la exportación de Suramérica hacia China, por lo que se percibe que es un proceso “bastante importante” que inicio desde hace varios años, que tiene su pro y contras, pero en el tema logístico es una inversión grande pensando en el futuro.

“Qué pudiera hacer Guatemala y como Centroamérica si se tuviera un puerto así, la infraestructura de carreteras, un sistema de trenes, para poder llegar a ellos, sería lo ideal. Se cuenta con el Pacífico y Atlántico muy cerca, que pone una posición más favorable que en Perú”, resaltó Muñoz.

Recordó que Guatemala y la región ya se han quedado atrás en infraestructura portuaria, y deben comenzar a hacer los estudios de impacto ambiental o financiero, sin embargo, lleva un prolongado tiempo y se han perdido las oportunidades.

En el caso de Guatemala la competitividad del sistema portuario se perdió hace 20 años y hay condiciones precarias, por lo que se necesita la modernización para exportar los productos e importar las materias primas a un costo más eficiente.

Como conclusión aseguró que Guatemala necesita un sistema portuario competitivo, asociado a infraestructura en carreteras y trenes, para hacer un proceso logístico eficiente y competir contra otros países.

“En los siguientes 10 años, si lamentablemente no se hace algo nos vamos a quedar atrás y esas ventajas y esa geolocalización de Centroamérica va a valer poco sino se cuenta con la infraestructura correcta. Hay que hacer un puerto hoy muy planificado para el crecimiento de mercancías que se venga, porque se perderá la competitividad por estar tan cerca del mercado de EE. UU., Canadá y México que son importantes nos quedaríamos afuera”, aseguró Muñoz Barnoya.

Puerto funcionará solo para China

Prensa Libre consultó al analista financiero y economista peruano Eduardo Recoba, quien aseguró que el puerto Chancay no tendrá ningún impacto y presión para las economías de Centroamérica.

Anticipa que no habrá una actividad comercial lo “suficientemente sólida” con el resto de los países de la región; esto por la misma naturaleza y espíritu que registra China al momento de invertir en otras economías. Recordó que China trabaja en función a sus intereses, y no va a generar un encadenamiento con el resto de los países del mundo, porque es una economía centralizada y que funciona a través de sus instituciones, por lo que no habrá un impacto regional que incluye a la región de Mesoamérica.

“El puerto de Chancay va a trabajar para China y para eso fue hecho, diseñado y construido con una estrategia comercial del puerto multipropósito. No trabajará para Perú, ni para el resto de la región”, afirmó.

Concluyó que a China lo que le interesa es colocar sus bienes y mercancías en el exterior, y utiliza este diseño del puerto para sus propios fines y objetivos comerciales. En este caso, se espera que salga mineral, ya que hay otro consorcio en Perú que tiene una concesión minera, y solo funcionará para China y no para el resto.

