La SAT recupera Q25 millones en impuestos por servicios de arrendamiento en Airbnb

La SAT ha recaudado Q25 millones en impuestos proveniente de arrendamientos de inmuebles en plataformas electrónicas como Airbnb, informó el superintendente interino, Armando Pokus.

Con la legislación del país se puede cobrar impuestos por los ingresos por esos arrendamientos, pero no a las plataformas, se explicó.

En el 2024 la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) lanzó una fuerte campaña para cobrar los impuestos a los propietarios de inmuebles que los ponían en renta en plataformas electrónicas como Airbnb que incluyó lugares de descanso recreacional, destinos turísticos y otros.

El funcionario explicó este 31 de marzo del 2025 que han tenido muy buena respuesta de las personas que cuentan con propiedades y las ponen en renta en esta plataforma.

Considera que esos son números positivos porque las personan se han acercado y pagado, sin embargo “aquellos que, a pesar de las pruebas que tenemos, no se acerquen, entonces ahí va el tema jurídico porque que se va a tener que dilucidar en esa área”.

Si se tiene una casa y se pone en arrendamiento se está generando recursos económicos y ese es un hecho generador por lo que deben pagar impuestos.

Pokus dijo que para ampliar el cobro se necesita una legislación nacional en Guatemala.

Consultado el intendente de recaudación, Érick Echeverría, explicó que, en el caso particular de Airbnb, lo que en la actualidad se está gestionando con cada uno de los agentes económicos es el impuesto por el hecho de haber recibido la renta del alquiler de sus inmuebles.

Sin embargo, explicó que también está la otra parte, que en este caso sería la cadena. Es decir, la aplicación móvil o plataforma que también generó un servicio, y esta parte es la que no está regulada y precisa de una legislación en el país. Ello para que en este caso particular que Airbnb, derivado del servicio que presta, tenga que hacer un pago efectivo a la Administración Tributaria, ya que son dos cosas distintas, agregó Echeverría.

Consultado si se está trabajando en una propuesta para modificar o crear la legislación necesaria, el intendente explicó que la administración tributaria no tiene facultad para presentar una iniciativa de ley, pero sí ha estado participando con el Ministerio de Finanzas en algunas en algunas propuestas para poder concretar una iniciativa particular.

Buscan pagos voluntarios o SAT accionará

Refirió que la mayoría de las personas se acercaron con la SAT, aunque siempre hay alguien renuente porque pensaban que no es correcto, o no es justo o piensan que si no reporta nada va a desaparecer del radar de la administración tributaria, aspecto que no es así.

Agregó que “preferimos un buen arreglo con los contribuyentes que se acerquen voluntariamente, no nos interesa el tema de multas, no nos interesa el tema de omisos, sino que nos interesa que las personas hagan cumplimiento tributario” y por eso se han ido implementando acciones de facilitación y simplificación encaminadas para permitir más facilidad para pagar impuestos.

“Pensamos que estas personas que cada día están generando ese tema de arrendamientos en esta plataforma o en otras, están pagando sus impuestos, y los que no lo están haciendo esperamos que en el corto plazo lo hagan, porque no nos interesa generar juicios”, agregó Pokus, al explicar que con los juicios no gana ni el país, ni el contribuyente ni la SAT.

Lo que se ve de fondo es que hay cada vez más personas que sí quieren cumplir sus obligaciones tributarias y eso es positivo, expuso el superintendente interino.

El funcionario dijo que de repente se necesita un empujoncito para portarse bien, “pero cuando ya nos estamos portando bien, la administración tributaria es la primera que se congratula por ello”.

Fiscalizaciones por arrendamientos empezaron el año pasado

El 16 de abril de 2024, se divulgó la primera fase de fiscalización a estos servicios.

La SAT dio a conocer que la Administración Tributaria de Irlanda -donde está registrado y tiene su domicilio fiscal de Airbnb- compartió la información a Guatemala sobre el movimiento de la plataforma durante los años fiscales 2021-2022 y se detectó que los servicios representaron ingresos para los propietarios por US$109 millones, que equivale a unos Q866 millones. La SAT ha recaudado Q25.2 millones de impuestos correspondientes a esos ejercicios.

La segunda fase comprende el 2023. En esta la plataforma Airbnb reportó una facturación en Guatemala de Q372.6 millones que equivale a unos US$48.4 millones, durante el ejercicio fiscal 2023 por los servicios de alojamiento y que la SAT verificaría el pago de impuestos.

Con estos datos disponibles, la Intendencia de Fiscalización realizaría el análisis en los diferentes sistemas para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o sea el pago de impuestos al valor agregado (IVA) y sobre la renta (ISR) dependiendo el régimen en cuales están inscritos.

Esta es la segunda fase en la cual el administrador tributario se dirige a fiscalizar a los contribuyentes jurídicos o individuales que están registrados en la referida plataforma, que de alguna manera no estaban afiliados a los regímenes impositivos, y que no emitían una factura o que declaraban los impuestos correspondientes.