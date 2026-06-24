Los precios del petróleo estadounidense caen a su nivel más bajo desde que comenzó la guerra

Los precios del petróleo estadounidense registraron este miércoles su nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, luego de que el mercado reaccionó al restablecimiento gradual del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de crudo.

El petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia en Estados Unidos, cayó 3.9% y cerró en US$70.34 por barril. Durante la jornada incluso llegó a cotizar por debajo de los US$70, aunque recuperó parte de las pérdidas antes del cierre. El Brent, referencia internacional, también terminó la sesión en su nivel más bajo desde finales de febrero.

La baja se produjo después de que la plataforma especializada Kpler informó que el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz continúa recuperándose. Actualmente transitan unos 31 buques diarios, una cifra aún inferior al promedio de entre 100 y 120 embarcaciones que cruzaban esa vía antes del conflicto.

La Organización Marítima Internacional (OMI), por su parte, puso en marcha un plan para evacuar a unos 11 mil marineros que permanecen varados en la zona, mientras avanzan las gestiones para normalizar la navegación.

El mercado también reaccionó al memorando de entendimiento firmado la semana pasada entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho y facilitar nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní, con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo de paz.

En medio de la caída del petróleo, el presidente estadounidense, Donald Trump, criticó que la reducción en el precio del crudo aún no se refleje en el costo de la gasolina para los consumidores. Por ello, anunció que ordenó al Departamento de Justicia investigar a las grandes compañías petroleras.

No obstante, analistas señalaron que es habitual que exista un desfase entre la disminución del precio internacional del petróleo y el precio que pagan los consumidores en las estaciones de servicio. También atribuyeron las declaraciones del mandatario al contexto político previo a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

Persisten riesgos para el comercio marítimo

Aunque la reapertura del estrecho de Ormuz ha reducido la presión sobre los mercados energéticos, la aseguradora alemana Allianz advirtió que las tensiones geopolíticas continúan elevando los costos del transporte marítimo debido al incremento de las primas de seguros para buques y cargamentos.

Según la compañía, alrededor de 1,150 buques de carga, con mercancías valoradas en aproximadamente US$125 mil millones, permanecen a la espera de reanudar operaciones normales en el Golfo Pérsico. Allianz considera que el conflicto evidencia una nueva etapa de mayor incertidumbre para las cadenas globales de suministro, en la que la resiliencia será cada vez más importante que la eficiencia en costos.