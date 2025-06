Los proveedores del Estado inscritos con personería jurídica deben reportar información de sus accionistas y socios

Aunque las reformas al artículo 120 del Código Tributario que establecen la obligación de reportar los nombres y apellidos de socios o accionistas de personas jurídicas en el Registro Tributario Unificado (RTU) de la SAT fueron suspendidas de forma provisional por la Corte de Constitucionalidad (CC), hay otras normativas que requieren esa información, pero para quienes son proveedores del Estado y tienen personería jurídica.

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) informó que los proveedores del Estado inscritos con personería jurídica deben ampliar su información en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y reportar a sus accionistas, entre otros.

El requerimiento es basado en el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo número 208-2024, que reforma el Acuerdo Gubernativo 133-2024, el cual contiene los requisitos, trámites y procedimientos de inscripción, precalificación y otras anotaciones registrales. La institución refirió en sus redes sociales que la información será recibida bajo garantía de confidencialidad.

El plazo vence el 30 de junio próximo, indicó la institución, la cual explica que deben presentar la siguiente información mediante una certificación que detalle:

El nombre de los integrantes del órgano de administración de la empresa o entidad.

Quiénes son los accionistas, socios y asociados, y las personas físicas que finalmente poseen o controlan las decisiones de las entidades en forma directa.

O quiénes indirectamente ejercen control efectivo final sobre la empresa o entidad.

El documento debe estar firmado y sellado por el órgano de administración de la entidad.

Según el Minfin, se habilitó la ampliación de Proveedores Transparentes en el sistema del RGAE e informa de los plazos y requerimientos:

La fecha límite es el 30 de junio.

Las entidades que no cumplan con este requisito, a partir del 1 de julio de 2025, perderán su estatus de actualizadas en el sistema RGAE.

Al perder el estatus, no podrán participar en ningún tipo de evento, adjudicación o contratación en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras).

Sin embargo, podrán cambiar su estatus una vez cumplan con los requisitos.

¿Qué proveedores deben actualizar?

Los entes que deben actualizar son las sociedades mercantiles, asociaciones, cooperativas, fundaciones, sociedades civiles, organizaciones no gubernamentales y otras entidades jurídicas inscritas y actualizadas en el RGAE, según el Ministerio de Finanzas.

La medida busca fortalecer la transparencia en las contrataciones públicas, permitiendo al Estado acceder a información esencial sobre quienes participan en estos procesos.

Cuál es la diferencia entre las dos normativas

El auditor Óscar Chile Monroy, de la firma MGI Chile Monroy y Asociados, S. C., explica que este requerimiento no es general, sino para las empresas o entidades que le venden al Estado, por lo que no aplica para todos los contribuyentes, sino solamente para los proveedores interesados.

Además, el ejecutivo señala la diferencia entre ambas disposiciones:

En el artículo 120 del Código Tributario, ese requisito era específico para el RTU, referente a las actualizaciones, y aplicaba a todos los contribuyentes como sociedades mercantiles. Sin embargo, con la suspensión provisional de la CC respecto al reporte de nombres de accionistas, por el momento no aplica para efectos del RTU.

En cambio, advierte que el contenido en el Acuerdo 133-2024 no ha sido impugnado y tiene un campo de aplicación diferente ya que la información se debe reportar por los proveedores al RGAE. Por tanto, si una empresa proveedora del Estado no presenta la información de sus accionistas, la SAT podría excluirla como proveedor, no inscribirla o no actualizarla. Como consecuencia, no podrá ser proveedor del Estado hasta cumplir con los requisitos.

Los pasos para registrar la actualización

Este trámite no tiene costo y puede efectuarse en el módulo Mis Solicitudes del sistema RGAE (https://www.rgae.gob.gt).

Luego de presentar la información y verificar el cumplimiento de los requisitos, se notificará por correo electrónico la finalización de la gestión en un plazo máximo de 15 días hábiles.