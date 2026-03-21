Manos a la Obra: transforma negocios y abre paso a exportaciones y franquicias

El programa “Manos a la Obra”, de Guatevisión y Prensa Libre, logró convertirse en el motor de la renovación, la inspiración y la fuerza para los emprendedores, que forman parte de una ciudad en constante evolución e innovan para seguir vigentes en los sectores en los que se ubican sus modelos de negocios.

La pequeña y mediana empresa beneficiada vio sus sueños cumplidos con la consolidación del proyecto de apoyo interinstitucional, que ahora le ha permitido fijar metas de expansión, visión estratégica y otros planes a mediano y largo plazo, como exportaciones, franquicias y hasta un centro cultural.

Recientemente, se visitó a los emprendedores beneficiados con el programa Manos a la Obra y se percibió una energía renovada que impulsa el ingenio local hacia nuevos horizontes. Los emprendedores que ayer tenía sueños e ideas hoy cruzan fronteras y fortalecen sus negocios cada vez más.

Desde una zapatería con más de seis décadas de historia hasta una academia de arte circense, pasando por una librería familiar, entre otros comercios, todos tienen algo en común: la intervención en su infraestructura ha sido un motivador para sus ventas, la generación de empleo y la dignificación de sus proyectos, que incluso apuntan a ventas internacionales.

Librería El Taller de los Sueños: crecimiento exponencial y exclusividad

En Boca del Monte, Villa Canales, se ubica en un centro comercial, la librería El Taller de los Sueños, que no pasa desapercibida, pues se distingue de las demás por su presencia, colorido y ahora por su notable interior remodelado.

Kimberly Equite cuenta que, tras las mejoras físicas, que incluyeron iluminación especializada y tonos pastel, además de exhibidores nuevos que eliminaron problemas de humedad y malos olores, la afluencia de clientes aumentó considerablamente. Reporta un incremento de entre 30% y 50%, especialmente durante la temporada escolar.

“Este crecimiento nos permitió diferenciarnos al ofrecer marcas brasileñas y colombianas de alta calidad que no se encuentran en comercios locales y que ahora mantenemos en inventario gracias a la remodelación realizada”, expresa con gran satisfacción.

La alta demanda impulsó una inversión en mercadería que creció 50%, explicó la entrevistada. Además, permitió que el equipo se expandiera con dos nuevas contrataciones que, aunque es un emprendimiento familiar atendido por cuatro hermanas, ha servido incluso como refugio para una de ellas, pues la menor tuvo que mudarse tras tener problemas en su vivienda por un fuerte temblor en Escuintla.

Con la vista puesta en la sostenibilidad y la calidad, planean realizar un estudio de mercado para abrir una segunda sucursal estratégica hacia finales del 2026, en ese mismo municipio.

Remodelación impulsa una nueva inversión en mercadería. (Foto Prensa Libre: Iris Ibeth Pérez).

Creaciones Cindy: el salto a la exportación y la identidad de marca

Sindy Márquez ha utilizado la remodelación como una herramienta de validación profesional. Su ánimo y confianza crecieron exponencialmente. Aunque no atiende al público en general, sus clientes cierran negocios en un ambiente competitivo, afirmó la emprendedora.

Por primera vez, su empresa incorporó el logotipo y colores corporativos en el espacio físico, lo que consolidó una identidad que genera confianza inmediata en proveedores y clientes de la línea de uniformes escolares y vestuario para mascotas.

La mejora del espacio ha tenido un efecto “inesperado” en la presencia digital, explica: “Ahora me siento cómoda encendiendo la cámara en reuniones virtuales y, en una, me felicitaron, dado que logro destacar el logotipo ante mentores internacionales; fuimos solo tres reconocidos entre muchos comerciantes”, dijo.

La empresa tiene presencia en El Salvador y busca expandirse al resto de Centroamérica. El nuevo espacio es considerado un requisito clave para recibir a posibles clientes exportadores.

Además, explica que brinda trabajo a aproximadamente 15 personas con horarios flexibles, y apoya específicamente a mujeres mayores y madres a medio tiempo.

Márquez resalta que el patrocinio de grandes empresas en estos proyectos es vital, pues valida el talento guatemalteco. Su próxima meta es participar en una nueva convocatoria para remodelar su almacén y seguir fortaleciendo su cadena de suministro, compuesta mayoritariamente por materia prima nacional.

En el nuevo espacio se recibe a potenciales exportadores. (Foto Prensa Libre: Iris Ibeth Pérez).

Escuela de Circo Batz: de la formación a un centro cultural

Miguel Hernández, director de la Escuela de Circo Batz, llega con llave en mano a abrir el segundo nivel de un local frente al Cerrito del Carmen, en la zona 1, que por 10 años ha albergado al centro de formación artística y recreación, como él lo llama, pero que ahora puede sentirse más cómodo y profesional, tras la instalación de fotografías de gran formato de antiguos alumnos, sillones confortables, estanterías tipo lockers, un recibidor con logotipo y pintura refrescante.

Hernández asegura que el apoyo recibido marca un antes y un después, porque coincide con los planes de su primer decenio: llevar la profesionalización a un nivel que, a largo plazo, les permita convertirse en un centro cultural.

Su visión ahora trasciende, pues en las próximas semanas iniciará un diplomado con expertos internacionales, que no solo son profesores, sino también aspirantes de Chile, Colombia y España.

“También queremos abrir nuevas sedes. No queremos que los estudiantes vengan a la zona 1, porque el tráfico es muy estresante. Vamos a llevar más filiales a donde lo requieran”, dice Hernández, al explicar que ha bajado el número de participantes a causa de la problemática urbana, pero ese no es motivo de desaliento. Al contrario, buscan visión estratégica para seguir creciendo.

Zapatería Belmont: resiliencia y tradición de 66 años

Magalí Herrera lidera un negocio con un fuerte legado, fundado por sus padres en 1958: la Zapatería Belmont, ubicada en el corazón comercial de la zona 1, sobre la Sexta Avenida. Había postergado la remodelación del local por más de 20 años, aseguró la entrevistada, pero fue gracias al programa que se sustituyó una alfombra antigua por piso de imitación madera, se remozó el techo y se modernizó toda la iluminación de las vitrinas.

La respuesta del público fue inmediata, asegura Herrera: “La publicidad en prensa y televisión atrajo a clientes antiguos que no sabían que seguíamos abiertos. La nueva distribución y los exhibidores blancos han dado una sensación de amplitud que los clientes elogian constantemente”, explicó.

Belmont realiza, dentro de sus renovadas estrategias, contacto directo con sus clientes y ofrece zapatos en liquidaciones mensuales para mantenerse a la vanguardia. Reporta, a partir de la intervención, un incremento significativo en las ventas, comenta Herrera.

El negocio mantiene a dos empleadas fijas y contrata refuerzos los fines de semana y en temporada alta, para continuar generando empleo y dinamismo económico. Para Magalí, esta renovación no es solo un cambio de imagen, sino un reconocimiento a la trayectoria de su familia y un impulso para mantener una actitud positiva frente a los cambios generacionales.

“Este es un momento de oportunidades, un capítulo donde el crecimiento se fortalece con la confianza de quienes creyeron en nosotros, los pequeños negociantes y en nuestro potencial. Además, remarca la alegría de saber que lo mejor lo vivimos en cada etapa”, puntualizó la entrevistada.

El negocio provee empleo para dos personas más. (Foto Prensa Libre: Iris Ibeth Pérez)

El Shukero: prepara franquicias para su expansión

Juan José Estrada transformó un centro de producción cerrado en un espacio comercial abierto y vibrante en el corazón de la zona 10. La intervención eliminó la humedad de las paredes e introdujo iluminación directa y un mural artístico que respeta la esencia de la marca.

Además, comenta que la estructura de madera para la tradicional carreta metálica de los shukos le ha otorgado una apariencia mucho más profesional, atrayendo a un público que ahora busca disfrutar de sus alimentos en el lugar.

Los resultados financieros muestran un incremento en ventas. Esto ha permitido que Estrada abra nuevos canales de venta a través de aplicaciones de servicio a domicilio y contrate personal adicional para su local, la sede de la zona 10.

La visión de Estrada es la escalabilidad. Comenta que actualmente se encuentra estandarizando procesos y sabores para lanzar su modelo de franquicias. Además, planea extender sus operaciones a los fines de semana debido a la alta demanda.

“No solo es la obra física, sino la capacitación recibida constantemente, ha sido fundamental para profesionalizar mi gestión empresarial y prepararme para el crecimiento masivo. He pasado por varias etapas y, si hace 12 años que inicié hubiera tenido el respaldo que ahora tengo, me hubiera ahorrado mucho camino, que ahora quiero compartir con otros emprendedores”, comenta al agradecer el apoyo de Manos a la Obra.