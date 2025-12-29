Manos a la Obra: la remodelación de Grupo Rivas, corredora de seguros con 25 años de trayectoria 

En el sexto episodio de Manos a la Obra, transmitido el pasado 8 de diciembre, se presentó la renovación de Grupo Rivas, corredores de seguros, que celebró 25 años de trayectoria en el mercado guatemalteco.

La empresa nació en el año 2000, cuando Gilma Rivas decidió reinventarse en medio de una situación personal difícil. Divorciada, sin empleo y con cuatro hijos a su cargo, encontró en el mundo de los seguros la oportunidad de iniciar un nuevo camino.

Guiada por su mentor, César Vargas Archila (Q.E.P.D.), Rivas se formó desde cero, recorrió los 22 departamentos del país y se preparó profesionalmente hasta consolidar su propia empresa: GR Agencia de Seguros y Servicios, que más adelante evolucionaría a Grupo Rivas Corredores de Seguros, S. A. con la incorporación de dos de sus hijos.

Para celebrar este hito, la empresaria buscó el apoyo del programa Manos a la Obra, una iniciativa que impulsa la mejora de pequeños negocios. Rivas expresó que ser seleccionada fue “una bendición” y destacó que esta renovación también motiva a sus hijos, quienes han seguido el camino del emprendimiento con sus propios proyectos.

Un reto arquitectónico en el Centro Histórico

La remodelación representó un desafío: intervenir una oficina ubicada dentro de un edificio con más de 60 años de antigüedad, declarado patrimonio del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.

El proceso requirió permisos del Ministerio de Cultura y Deportes y de la Municipalidad de Guatemala, trámites que le tomaron un año a Rivas antes de obtener la autorización para iniciar las obras.

Además, los trabajos debían cumplir con estrictas regulaciones de conservación, entre ellas el uso de colores permitidos en fachadas, materiales aprobados para puertas y paredes, y el respeto absoluto del cableado original.

Qué se remodeló

Para cumplir con las exigencias del edificio patrimonial y mejorar la funcionalidad del espacio, el equipo de Manos a la Obra ejecutó una renovación integral que incluyó intervenciones estéticas, estructurales y técnicas:

Estado original de la oficina de Grupo Rivas, antes de la intervención realizada por el programa Manos a la Obra. El espacio presentaba limitaciones y estéticas. (Foto, Prensa Libre: cortesía)

Fachada y sala de espera: revestimiento en PVC y diseño moderno integrado con el ladrillo original.

Pared de ladrillo interior: limpieza profunda y aplicación de barniz para realzar brillo y proteger la superficie.

Cielo falso y tablayeso: instalación de vigas, sellado de juntas y montaje de iluminación tipo ojo de buey.

Sistema de iluminación: reorganización, conexión y ampliación de puntos de luz para mejorar la claridad del espacio.

Sistema eléctrico general: nuevas tomas, canalización del cableado y verificación de seguridad.

Pintura: paredes blancas para ampliar visualmente el área y detalles en verde institucional.

Sala de espera: reparaciones de muros y preparación para nuevo mobiliario.

Área de trabajo de Gilma Rivas: reorganización para optimizar funcionalidad e integración con el área de atención.

El equipo de Manos a la Obra también aplicó impermeabilizante y remozó las paredes de ladrillo, priorizando la durabilidad y el mantenimiento del espacio.

Una imagen más cálida y profesional

Tras la renovación, Grupo Rivas cuenta con una oficina más iluminada, moderna y funcional.

La pintura blanca potencia la luz, mientras que las lámparas tipo led y los ojos de buey generan un ambiente más cálido. Las sillas nuevas y las superficies barnizadas aportan elegancia y armonía al espacio.

Impulso al emprendimiento guatemalteco

Manos a la Obra, iniciativa de Grupo Prensa Libre y Guatevisión, fortalece el crecimiento de emprendedores y pymes en Guatemala y promueve oficios técnicos vinculados a la construcción. En esta temporada, seleccionó ocho negocios para ser remodelados y optimizados, contribuyendo al desarrollo económico del país, donde las pymes generan más del 80% del empleo nacional.

El proyecto cuenta con el apoyo de Banco Industrial, Cementos Progreso, Cemaco, Pinturas Paleta/Grupo Solid y Grupo AG. Jorge Sanabria, gerente de Marketing de Grupo AG, destacó que estos proyectos visibilizan a los emprendedores, un motor clave para la industria nacional, y resaltó la importancia de mantener una operatividad de calidad para crecer.

Próximos episodios y nuevas convocatorias

La convocatoria para esta edición cerró el 6 de octubre. En las próximas dos semanas se transmitirán los últimos dos episodios dedicados a los negocios seleccionados.

No obstante, la invitación permanece abierta para quienes deseen participar en futuras temporadas. Los interesados pueden aplicar a través del sitio oficial: manosalaobra.prensalibre.com.