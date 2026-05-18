Monedas Conmemorativas del Centro Cívico se agotaron en cinco horas
Las monedas conmemorativas, en honor a los artistas del Centro Cívico, se agotaron en cinco horas, informó el Banguat.
Las cinco monedas conmemorativas que se vendieron este 18 de mayo en menos de cinco horas son un homenaje a los artistas del Centro Cívico:Carlos Mérida, Efraín Recinos, Roberto González Goyri, Guillermo Grajeda Mena y Dagoberto Vásquez Castañeda.
El Banco de Guatemala informó que todas las monedas conmemorativas por los 70 años del Centro Cívico fueron vendidas el mismo día del inicio de preventa.
La preventa de las Monedas Conmemorativas del Centro Cívico inició este 18 de mayo a las 9:00 horas y para las 14:00 horas, el Banco de Guatemala confirmó que todas las piezas disponibles ya habían sido vendidas.
La colección fue lanzada y despertó alta demanda entre coleccionistas y ciudadanos interesados en adquirir las piezas inspiradas en artistas y murales emblemáticos del país.
¿Cuántas monedas se acuñaron?
De acuerdo con la información oficial, se acuñaron un total de 12 mil 500 monedas, distribuidas de la siguiente manera:
- 2 mil estuches de colección, cada uno integrado por cinco monedas.
- 500 monedas individuales por cada artista homenajeado.
La serie conmemorativa reconoce el legado artístico de Carlos Mérida, Efraín Recinos, Roberto González Goyri, Guillermo Grajeda Mena y Dagoberto Vásquez Castañeda.
Cada moneda individual tenía un costo de Q450, mientras que el set completo se comercializó por Q2 mil.
Las reservas se realizaron exclusivamente a través del portal del Banco de Guatemala, donde los usuarios debían completar un formulario con sus datos y seleccionar el método de pago.
En la semana del 25 de mayo el Banguat hará entrega de las monedas e colección a sus respectivos compradores. En el orden que la institución le dio a cada uno.
Finalmente, aún estará pendiente de que el banco central informe el día de preventa de su moneda conmemorativa de los 80 años del Banco.