Muere el empresario Roberto Way García, pionero en el comercio al detalle en Guatemala

Roberto Way García, empezó a trabajar con su padre desde niño y luego fundó Agencias Way, firma que posee más de 150 tiendas. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Way García nació en la ciudad de Jutiapa, el 7 de febrero de 1925, hijo de Alberto Way Lú, de origen chino, y de Concepción García.

El padre de don Roberto abrió la primera tienda en mayo de 1933 en un local de la calle principal de Jutiapa. Esta se ubica a un costado de donde en la actualidad opera una de las tiendas de la cadena.

Continuando la tradición de comerciante de su padre, introdujo a sus tiendas, en 1953, la línea de aparatos eléctricos marca Philips, entre otras innovaciones para esa época, y posteriormente comenzó su expansión hacia muchos municipios la provincia.

En 1955 contrajo matrimonio con María Milagro Menéndez de Way con quien procreó tres hijos: Roberto, Ileana y Carlos quienes actualmente forman la tercera generación de la familia al frente de la empresa.

La cadena, que cumplió su aniversario número 86 en agosto del 2019, ahora cuenta con 134 tiendas en Guatemala y 17 en El Salvador, informa su hijo Roberto Way Menéndez, director financiero de la empresa. También cuentan con siete centros de distribución.

Roberto Way García está siendo velado este jueves en Funerales Reforma de la zona 9. El sepelio sale a las 10 de la mañana del 3 de enero hacia el Cementerio Las Flores, donde será inhumado Way García.

Trabajador desde temprana edad

Way Menéndez comparte que a su padre durante la niñez le tocó vivir duras experiencias como perder en forma temprana a su mamá y vivir en una de las épocas más difíciles en lo económico, conocida como la Gran Depresión de 1930.

Esas condiciones le obligaron a trabajar desde muy pequeño para ayudar al sostén del hogar. Siempre tuvo el deseo de superarse: a los cinco años sabía leer y fue un alumno destacado durante los estudios de primaria que tuvo oportunidad de realizar.

“Aunque por la difícil situación familiar no pudo continuar sus estudios, siempre tuvo la disciplina de formarse e instruirse en forma autodidacta”, cuenta Way Menéndez. Además “ante los graves problemas económicos en que se vivía tomó la determinación de no dejarse vencer por la adversidad”, agrega.

Con mucha tristeza les comparto que Don Roberto Way García, ha partido hacia la Gloria. Visionario, trabajador y un padre ejemplar. Su memoria vivirá siempre en quienes le conocieron y apreciaron. Descanse en Paz. pic.twitter.com/adh9rmcsJO — Roberto Way (@robertowaym) January 2, 2020

En febrero de 1941 entró a trabajar como empleado de Ramón León y dos años y medio después se trasladó a Jalapa a trabajar con Santiago Way, ayudando con su iniciativa y espíritu de trabajo a salvar ese negocio de lo que era una quiebra segura.

A los 20 años de edad (en 1945) regresó a El Progreso, Jutiapa, para hacerse cargo del almacén de la familia junto a sus hermanas Guillermina y Cristina. En tanto, su padre abrió otro almacén en Jutiapa y de esa forma empieza la expansión del negocio familiar.

El giro de negocio

“Agencias Way fue creada en 1933, en Jutiapa, por Alberto Way, como una tienda miscelánea de telas, comestibles, calzado y sombreros” comentó recientemente a Prensa Libre Carlos Way Menéndez, actual director de la empresa.

En el 2018 el directivo contó que a sus 93 años su padre seguía “siendo líder de la empresa, llegaba temprano a trabajar y participaba en todas las reuniones de directiva”.

“En 1953 recibió la visita de ejecutivos de la Compañía Comercial La Curacao, quienes en aquella época distribuían la marca Philips, y lo convencieron de que incluyera la línea de aparatos eléctricos en los almacenes”, cuenta la familia en su semblanza.

Esta experiencia, junto con la visión empresarial, le llevan a cambiar el negocio, convirtiendo los almacenes en agencias distribuidoras de aparatos eléctricos y artículos para el hogar, según cuenta su familia.

En la década de 1960 sigue con la ampliación la cadena de tiendas a todos los departamentos del oriente del país y decide, en 1971, trasladarse a residir a la capital.

En tanto en la década de 1980 sus hijos empiezan a integrarse a la dirección de la empresa. Esta época también da pie a nuevas estrategias financieras y comerciales, que coinciden con la consolidación de una de las más grandes cadenas a nivel nacional, comenta su hijo Roberto, quien compartió la semblanza.

Reconocimiento empresarial

“Roberto Way García fue un comerciante innovador. Logró llegar con servicios y productos de calidad a todo el país. La Cámara de Comercio lamenta profundamente el fallecimiento de don Roberto, miembro distinguido de nuestra institución” indicó el presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), Jorge Briz. Agregó que Carlos Way “es un gran colaborador de la Junta Directiva de la Cámara”, y actualmente es uno de los directores.

Mario López, director ejecutivo de la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG) indicó que Way García fue socio por muchos años de esta organización y en la actualidad era socio honorario. Lo catalogó como un empresario muy visionario que impulsó en el país no solo almacenes de electrónicos y aparatos de líneas para el hogar, sino que también son pioneros en la expansión y presencia en muchos municipios de la provincia. Su hijo, Roberto Way Meléndez, fue presidente de la AGG, comentó López.

Cámara de Comercio de Guatemala expresa su sentir, descanse en paz Don Roberto Way García pic.twitter.com/2ALd8XqL2W — Cámara de Comercio de Guatemala (@NEGOCIOSENGUATE) January 2, 2020

Proyección social

Según comparte su familia, Way García tenía una gran vocación de servicio y se proyectó a la comunidad.

A partir de la década de 1960 participó en diferentes actividades y entidades. Ocupó la presidencia del Club de Leones de Jutiapa, fue presidente de la Federación Departamental de Basquetbol e impulsó el arte popular mediante el apoyo a grupos musicales y la organización de las llamadas “horas culturales”.

“Una de sus pasiones es la música de marimba, siendo un entusiasta promotor de su divulgación a través de la donación de este instrumento a universidades, institutos de educación media y casas de la cultura”.

Fue nombrado Destacado Departamental para las Fiestas de Independencia de Quetzaltenango en 1968, reconocimiento del Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción Mita, Padrino de la Unidad de Pediatría del Hospital Nacional de Jutiapa, Hijo Predilecto de Jutiapa y Mariscal del Desfile de la Hispanidad en Nueva York en el 2011.

“Lo más importante es fijarse metas altas, trabajar duro y con entusiasmo para alcanzarlas, pero siempre con honradez y buen carácter en el trato hacia sus colaboradores y clientes” es el mensaje que el empresario inculcó a sus hijos.

Estratega en logística

La elección de marcas, el trabajo en equipo y la distribución son claves de la empresa que lideró Way García.

Debido a la complejidad de la estrategia de logística por el número de tiendas que poseen, fue necesario impulsar centros de distribución regionales.

También han desarrollado alianzas con la empresa Famsa, en Estados Unidos, para atender a los migrantes guatemaltecos que desean comprar electrodomésticos y otros aparatos eléctricos para sus familias en Guatemala, y están por cerrar alianza con una segunda empresa.

La visión empresarial ha ido de la mano con las características de su personaje, conocido como Mynor, que es parte de sus campañas publicitarias lanzadas hace unos 20 años con el eslogan “en confianza… entre amigos”.

El personaje —que cambia su vestimenta, música o mensaje según la época del año o los eventos próximos— se ha convertido en Romynor y Neymynor, por ejemplo, haciendo alusión a jugadores de futbol.

