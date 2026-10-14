Municipalidad de Chisec adeuda Q13.1 millones a Energuate y enfrenta un nuevo corte de energía

Energuate suspendió por segunda vez en el 2026 el suministro de energía eléctrica a diversas instalaciones de la Municipalidad de Chisec, Alta Verapaz, debido a una deuda acumulada durante varios años, principalmente por el servicio a los sistemas de bombeo de agua del municipio, informó la compañía.

Según información divulgada por Energuate este martes 13 de octubre, se trata de la segunda suspensión del suministro eléctrico a instalaciones municipales de Chisec durante el año.

La primera se efectuó en julio del 2026, después de múltiples gestiones y comunicaciones dirigidas a la comuna para procurar la regularización de los pagos pendientes, sin que se lograra un acuerdo, explicó la distribuidora.

La deuda acumulada de la Municipalidad de Chisec por el servicio eléctrico a edificios e instalaciones municipales asciende a Q10.8 millones, de los cuales Q9.2 millones (85%) corresponden a los sistemas de bombeo de agua, mientras que los restantes Q1.6 millones (15%) se relacionan con el suministro a edificios municipales y otras instalaciones.

Alumbrado público no ha sido suspendido

Consultada sobre el estatus por el servicio de alumbrado público, Energuate informó que, adicional a Q10.8 millones mencionados por otros servicios, la municipalidad adeuda Q2.3 millones por suministro para el alumbrado público. Sin embargo, aclaró que este no ha sido suspendido.

La empresa aseguró que ha manifestado su disposición a encontrar soluciones para regularizar las obligaciones pendientes. No obstante, ante la falta de resultados concretos en las gestiones, indicó que debe aplicar las medidas contempladas en la normativa vigente.

“El cumplimiento de las obligaciones de pago es indispensable para garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico y mantener una operación que permita atender de manera adecuada a todos los clientes”, señaló Energuate.

El municipio de Chisec es atendido por la Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A. (Deorsa), que forma parte de Energuate.

Prensa Libre intentó obtener la versión de las autoridades municipales mediante los números telefónicos publicados en su página electrónica y en otros sitios de internet, pero no fue posible establecer comunicación.

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Otro caso reciente: Municipalidad de Mixco

La semana pasada, la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) inició la suspensión del suministro de energía eléctrica a edificios e instalaciones de la Municipalidad de Mixco, debido a una deuda acumulada de Q15.9 millones, según informó esa distribuidora.

La empresa aclaró que tanto la deuda señalada como las medidas de suspensión excluyen el servicio de alumbrado público.

Este 13 de octubre se solicitó a EEGSA y a la Municipalidad de Mixco una actualización sobre el estado de la deuda y del suministro eléctrico, pero no se han recibido respuestas.

La semana pasada, la distribuidora indicó que esperaba alcanzar un convenio de pago con la comuna.

EEGSA también informó que atiende a 45 municipios y que, con excepción de Mixco, los demás están al día en sus obligaciones, incluido uno que mantiene un convenio de pago.

Por su parte, Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, indicó el 5 de octubre que la comuna tenía previsto efectuar el pago correspondiente para evitar la suspensión del servicio y posibles afectaciones a los vecinos. Ya se les había informado a las altas autoridades de EEGSA que efectivamente se iba a realizar el pago correspondiente, afirmó Espinoza en esa ocasión y agregó que el alcalde de Mixco, Neto Bran, había girado instrucciones para cumplir con el pago.