OPEP+ aumenta la producción de petróleo: qué significa para el mercado del crudo

La alianza OPEP+, integrada por los principales países exportadores de petróleo y sus socios, acordó incrementar su producción en 188 mil barriles diarios a partir del 1 de agosto. Se trata del quinto aumento consecutivo aprobado este año como parte del plan para revertir gradualmente los recortes voluntarios de producción aplicados desde el 2023 para sostener los precios internacionales del crudo.

Más petróleo al mercado

La decisión fue adoptada por Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán durante una reunión virtual. El incremento es idéntico al aprobado en los meses anteriores y responde al compromiso del grupo de devolver al mercado parte del petróleo retirado durante los últimos años, siempre con el objetivo declarado de mantener la estabilidad del mercado energético.

Durante los meses recientes, el conflicto en Oriente Medio y las dificultades para transportar petróleo por el estrecho de Ormuz limitaron el impacto de esos aumentos, ya que varios productores redujeron involuntariamente su extracción. Sin embargo, la recuperación parcial del tránsito marítimo hace prever que los incrementos acordados comiencen a reflejarse plenamente en la oferta mundial.

Mercado teme exceso de oferta

Ese escenario ha despertado inquietud entre inversionistas y operadores del mercado petrolero. La Agencia Internacional de la Energía proyecta que la oferta mundial podría superar la demanda en unos 3.8 millones de barriles diarios durante este año, lo que incrementa el riesgo de una sobreoferta y de una mayor presión sobre los precios internacionales del crudo.

Los precios ya muestran esa tendencia. El barril de Brent cerró la semana en US$72.12, muy por debajo del máximo de US$126 alcanzado durante el reciente conflicto en Oriente Medio. De igual forma, el crudo de referencia de la OPEP descendió desde US$146.05 hasta US$69.33, según los datos más recientes de la organización.

Irak busca ampliar su producción

La posibilidad de un mayor suministro también está vinculada a la postura de Irak, el segundo mayor productor de la OPEP después de Arabia Saudí. El Ministerio de Petróleo iraquí solicitó formalmente ampliar su cuota de producción para aumentar su bombeo, una petición que, de ser aceptada, añadiría más crudo al mercado internacional.

A este panorama se suma la decisión de Emiratos Árabes Unidos de producir al máximo de su capacidad tras abandonar la OPEP, una medida que también podría incrementar la oferta disponible y reforzar la presión bajista sobre las cotizaciones del petróleo.

Próxima revisión en agosto

Los siete países participantes afirmaron que continuarán vigilando de cerca las condiciones del mercado petrolero y volverán a reunirse de forma virtual el 2 de agosto para evaluar la evolución de la oferta, la demanda y los efectos de los incrementos de producción aprobados hasta ahora.