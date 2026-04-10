País apunta al grado de inversión y expone indicadores macroeconómicos ante calificadora Standard & Poor’s

Representantes de la agencia Standard & Poor’s sostuvieron reuniones con autoridades de gobierno y del sector privado organizado para conocer la evolución de los indicadores macroeconómicos y fiscales, el clima de negocios y la situación política, como parte de su evaluación anual.

La delegación fue integrada por Joydeep Mukherji, Nicole Schmidt y Patricio Vimberg, quienes sostuvieron reuniones con miembros del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) este viernes 10 de abril.

Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, declaró que existe un consenso nacional para alcanzar el grado de inversión y lograr un crecimiento económico sostenido de 5%. Añadió que en la reunión se presentó el desempeño productivo, así como las expectativas para el 2026 y temas como la carga tributaria, entre otros.

También expusieron sobre la evolución de la inflación en el 2025, así como los análisis técnicos en el contexto internacional. Indicaron que la inflación de marzo, de 2.5%, se encuentra por debajo del límite inferior de la meta anual.

La delegación de la calificadora Standard&Poor´s está integrada por Joydeep Mukherji, Nicole Schmidt y Patricio Vimberg, (Foto Prensa Libre: Cortesía Banguat).

Infraestructura e inversión

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, explicó que la reunión con S&P se enfocó en tres temas: infraestructura, atracción de inversión extranjera directa (IED) y remesas familiares.

En el encuentro se expusieron las oportunidades derivadas de reformas y leyes aprobadas, como la reforma a la Ley de Alianza Público-Privada y la Ley de Infraestructura Vial.

También se abordó la importancia del reglamento de la reforma a la ley de APP y las oportunidades que esta norma presenta, así como el avance de la ley del sistema portuario, que ya se encuentra en el Congreso de la República y fue aprobada en tercer debate esta semana.

El directivo afirmó que, respecto a la atracción de IED, se reconoció el aumento de 8.8% en el 2025 respecto al 2024, así como las expectativas de superar los US$2 mil millones en el 2026.