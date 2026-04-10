País apunta al grado de inversión y expone indicadores macroeconómicos ante calificadora Standard & Poor’s

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País apunta al grado de inversión y expone indicadores macroeconómicos ante calificadora Standard & Poor’s

Una misión de la agencia calificadora de riesgo país Standard & Poor’s realizó una visita a Guatemala para revisar el desempeño de los indicadores con miras a la próxima evaluación soberana y crediticia.

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Representantes de la agencia Standard & Poor’s sostuvieron reuniones con autoridades de gobierno y del sector privado organizado para conocer la evolución de los indicadores macroeconómicos y fiscales. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Representantes de la agencia Standard & Poor’s sostuvieron reuniones con autoridades de gobierno y del sector privado organizado para conocer la evolución de los indicadores macroeconómicos y fiscales. (Foto Prensa Libre: Banguat)

Representantes de la agencia Standard & Poor’s sostuvieron reuniones con autoridades de gobierno y del sector privado organizado para conocer la evolución de los indicadores macroeconómicos y fiscales, el clima de negocios y la situación política, como parte de su evaluación anual.

La delegación fue integrada por Joydeep Mukherji, Nicole Schmidt y Patricio Vimberg, quienes sostuvieron reuniones con miembros del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) este viernes 10 de abril.

Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, declaró que existe un consenso nacional para alcanzar el grado de inversión y lograr un crecimiento económico sostenido de 5%. Añadió que en la reunión se presentó el desempeño productivo, así como las expectativas para el 2026 y temas como la carga tributaria, entre otros.

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También expusieron sobre la evolución de la inflación en el 2025, así como los análisis técnicos en el contexto internacional. Indicaron que la inflación de marzo, de 2.5%, se encuentra por debajo del límite inferior de la meta anual.

La delegación de la calificadora Standard&Poor´s está integrada por Joydeep Mukherji, Nicole Schmidt y Patricio Vimberg, (Foto Prensa Libre: Cortesía Banguat).

Infraestructura e inversión

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, explicó que la reunión con S&P se enfocó en tres temas: infraestructura, atracción de inversión extranjera directa (IED) y remesas familiares.

En el encuentro se expusieron las oportunidades derivadas de reformas y leyes aprobadas, como la reforma a la Ley de Alianza Público-Privada y la Ley de Infraestructura Vial.

También se abordó la importancia del reglamento de la reforma a la ley de APP y las oportunidades que esta norma presenta, así como el avance de la ley del sistema portuario, que ya se encuentra en el Congreso de la República y fue aprobada en tercer debate esta semana.

El directivo afirmó que, respecto a la atracción de IED, se reconoció el aumento de 8.8% en el 2025 respecto al 2024, así como las expectativas de superar los US$2 mil millones en el 2026.

ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.

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