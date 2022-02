Para optar a un empleo es necesaria la actualización y capacitación, por lo que muchas entidades y empresas ofrecen cursos y becas

Uno de los principales retos de la población guatemalteca es la educación, ya que no todas las personas tienen acceso a un nivel de formación que les permita adquirir competencias para optar a determinadas oportunidades.

Los programas que se ofrecen son diversos y van desde la capacitación técnica y tecnológica, hasta la profesional, con especializaciones y postgrados, que en su mayoría tratan de estar en sintonía con las tendencias del mercado laboral.

Entre estas instituciones y entidades se encuentran el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap); la Fundación Juan Bautista Gutiérrez; la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport);la Fundación de Apoyo Social del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y sus iniciativas Becas Bicentenario y Becas Zamorano; la Fundación Citi; la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan); y la embajada de los Estados Unidos, Fundación Kinal, entre otras.

Cambio de tendencias

Dunia Franco, jefe de División Regional Central del Intecap, informó que anualmente, se presentan diferentes proyectos a nivel nacional gubernamentales o privados en los que incluyen dentro de sus acciones, componentes de formación y capacitación.

Y varias entidades se acercan al Intecap para que atienda sus requerimientos, por la amplia oferta formativa, el modelo de formación técnica actual y la cobertura nacional.

En esa institución, también se observó a principios del presente año una creciente demanda de carreras técnicas en especialidades como mantenimiento industrial, mecatrónica, electrónica, refrigeración y aire acondicionado, tecnología automotriz y soldadura industrial.

También en las relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación, por el crecimiento de la digitalización en las empresas, por lo que sobresalen carreras como desarrolladores de aplicaciones, diseñador de multimedios, técnicos en administración de redes y telecomunicaciones y administradores de bases de datos, detalló la profesional.

Sin embargo, se mantiene el interés por carreras que tradicionalmente han sido altamente demandadas en áreas de servicios como cocinero internacional, procesamiento de alimentos, reposteros, panaderos y estilistas, ocupaciones que tienen mucho potencial para generar emprendimientos.

“En muchos de estos programas, las diferentes entidades otorgan becas para realizar su proceso formativo y los requisitos son específicos para cada proyecto, siendo ellos los que realizan los procesos de selección de los beneficiarios”, puntualizó Franco.

Enfoque en habilidades blandas

El consultor y especialista en Gestión Humana, Egor Espinosa, planteó que un reto es el lograr que los candidatos adquieran conocimientos reales y desarrollen habilidades blandas, debido a que cada vez hay más jóvenes que no cuentan ni con herramientas básicas de computación, no saben seguir procesos técnicos y desconocen la planificación de proyectos. Por lo tanto, al mejorar esa formación, se rompería el “paradigma” de que los jóvenes no pueden desempeñar puestos clave.

En ese sentido, Waleska Sterkel de Ortíz, directora ejecutiva de la Cámara Guatemalteco Americana (Amcham), dijo que muchos candidatos a un empleo no están suficientemente preparados para las plazas que requieren, pero ahora hay muchos recursos para acceder a clases gratuitas de inglés o lograr una beca, aunque “las habilidades tecnológicas también son importantes”.

Añadió que el talento humano está migrando y para detener ese fenómeno, es necesario que más empresas inviertan y amplíen sus operaciones en el país. “Tenemos ejemplos de negocios que, pese a la pandemia, expandieron su capacidad instalada o abrieron nuevas sedes”.

Pero mientras lo académico no coincida con los requerimientos de las empresas, los aspirantes a una posición no van a lograr su objetivo laboral y las compañías carecerán de personal con habilidades necesarias para desempeñarse en puestos clave, expuso Espinosa.

Augusto Valenzuela Herrera, abogado laboralista, apuntó que actualmente, es mínima la población que logra un título universitario, aparte de que las empresas que demandan personal, en muchas ocasiones incluyen en sus requisitos otros títulos académicos o estudios complementarios, que muchos aspirantes no tienen y terminan optando por el trabajo informal y el emprendimiento.

“No existe un parámetro establecido en ley respecto a las habilidades y conocimiento que deben requerir las empresas para optar a un empleo; sin embargo, es relevante que en la etapa precontractual, se analicen las técnicas profesionales de cada aspirante según el puesto requerido”, resaltó.

Para concluir, Espinosa señaló que el país cuenta aún con un bono demográfico que se está desaprovechando, pues existen muchos “ninis” (ni estudian ni trabajan), adaptados a un sistema de confort social que no les permite avanzar en sus objetivos personales, por lo que se pierde la posibilidad de ser un país productivo y próspero en talento, convirtiéndose en otro reto por superar para incrementar el trabajo formal”.