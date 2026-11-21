Una reconfiguración parcial se observa entre los 25 principales productos de exportación de Guatemala. De enero a septiembre del 2026, el café lideró el ingreso de divisas, con US$1 mil 329 millones, y desplazó al segundo lugar a los artículos de vestuario, cuyas ventas alcanzaron US$1 mil 247 millones.

En tercer lugar, se ubicó el banano, con US$832 millones; seguido de las grasas y aceites comestibles (palma), con US$806 millones, y el azúcar, con US$676 millones.

Estas cifras anticipan un posible cambio histórico al cierre del 2026: por primera vez desde el 2002, los artículos de vestuario podrían dejar de encabezar las exportaciones guatemaltecas. Representantes del sector explicaron los factores que han provocado esta tendencia.

Exportaciones muestran mayor diversificación

El hecho de que el café haya desplazado a los artículos de vestuario del primer lugar en la generación de divisas, entre los 25 principales productos de exportación de Guatemala, constituye un cambio relevante en el comportamiento del comercio exterior a septiembre del 2026.

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Prensa Libre consultó a José Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), quien explicó los factores que influyeron en esta tendencia.

Destacó que, a septiembre del 2026, las exportaciones de bienes alcanzaron US$12 mil 752.6 millones, con un crecimiento interanual del 7.4%, impulsado tanto por el aumento del volumen exportado como por el incremento del precio medio.

El funcionario señaló que este desempeño estuvo respaldado por mayores ventas de diversos productos, principalmente grasas y aceites comestibles, hierro y acero, cardamomo, café y artículos de vestuario, lo que refleja una mayor diversificación de la oferta exportable del país.

El café fue el principal producto de exportación de Guatemala entre enero y septiembre del 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Café rompe tendencia exportadora

En el caso del café, Blanco Valdés subrayó que el valor exportado alcanzó US$1 mil 329.2 millones a septiembre del 2026, un 10.8% más que en el mismo período del año anterior. Esta cifra ya supera los US$1 mil 307.4 millones registrados durante todo el 2025.

“Este resultado obedeció, principalmente, al aumento de 17.3% en el volumen exportado, que compensó la reducción de 5.6% en el precio medio, y ubica al café como el principal producto de exportación en lo que va del año”, apuntó.

Respecto de los artículos de vestuario, el vicepresidente del Banguat señaló que desde el 2002 han ocupado el primer lugar entre los productos de exportación en términos anuales. Sin embargo, durante el 2026 el sector muestra una recuperación, luego de la caída del 5.2% registrada en el mismo período del 2025.

A septiembre del 2026, las exportaciones de artículos de vestuario sumaron US$1 mil 247.2 millones, con un crecimiento interanual del 6.2%. Por ello, Blanco Valdés destacó que ambas actividades continúan siendo fundamentales para la generación de divisas del país.

Caída del mercado nicaragüense golpea al sector textil

Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex), adscrita a la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), explicó que uno de los principales factores que han afectado al sector durante el 2026 es la caída de las exportaciones de textiles hacia Nicaragua, país al que numerosas empresas guatemaltecas abastecían de telas para la confección de prendas.

“Nicaragua sí se vino a la baja con los problemas que tiene con el gobierno de los Estados Unidos y los aranceles extras que tiene y entonces muchas de las fábricas se fueron de Nicaragua y eso en vez de venirse para acá, que sí se vino un poco, la mayoría se fue a Asia". Alejandro Ceballos, presidente Vestex

“Nicaragua sí se vino a la baja con los problemas que tiene con el gobierno de los Estados Unidos y los aranceles extras que tiene y entonces muchas de las fábricas se fueron de Nicaragua y eso en vez de venirse para acá, que sí se vino un poco, la mayoría se fue a Asia y entonces ahí es donde más hemos perdido no es en las docenas confeccionadas, sino en la tela que exportamos a Nicaragua”, aclaró.

Ceballos agregó que las fábricas instaladas en Nicaragua utilizaban telas guatemaltecas para confeccionar prendas que posteriormente eran exportadas a Estados Unidos. Sin embargo, el traslado de estas operaciones hacia países asiáticos redujo la demanda de textiles producidos en Guatemala.

“Ese es el golpe, las fábricas de confección están normales, están creciendo contra el año pasado, que era lo que esperábamos, aunque esperábamos una respuesta mucho mejor del mercado americano”, reiteró.

A septiembre del 2026, las importaciones de combustibles y lubricantes en Guatemala registraron un incremento de US$1 mil 523.9 millones, equivalente al 41.7% respecto del mismo período del 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Subsidios chinos afectan competitividad

Otra Otro de los factores que afectan a la industria textil guatemalteca es la competencia de China, donde, según Ceballos, se otorgan subsidios e incentivos que permiten reducir los precios de los productos, incluso frente al incremento de los aranceles.

El presidente de Vestex señaló que países como Egipto recurren a telas producidas en China para confeccionar prendas que posteriormente exportan a Estados Unidos, aprovechando condiciones comerciales diferentes, lo que dificulta la competencia para los productores guatemaltecos.

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“Ellos (China) aún más bajan el precio, o sea, a más aranceles que le ponen, más bajan el precio, y entonces es donde perdemos. Ya perdimos mercado este año como textileros, no, así como confeccionistas. Entonces estamos al pendiente del año entrante, pero es difícil decir, porque con el ingreso del nuevo Congreso en EE. UU., no sé cómo van a quedar los aranceles”, apuntó.

Ceballos advirtió que la industria textil ha perdido participación de mercado durante el 2026, aunque la confección de prendas mantiene su crecimiento. Agregó que las perspectivas para el 2027 son inciertas debido a los posibles cambios en la política arancelaria de Estados Unidos.

Factura petrolera impulsa importaciones

Las estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat) reflejan un incremento en la factura petrolera, que corresponde al monto pagado por las importaciones de petróleo y sus derivados.

A septiembre del 2026, el valor total de las importaciones alcanzó US$28 mil 862.1 millones, superior en US$3 mil 53.5 millones (11.8%) al registrado durante el mismo período del 2025, cuando se situó en US$25 mil 808.6 millones.

Según el informe de la banca central, el aumento de las importaciones estuvo impulsado principalmente por los combustibles y lubricantes, cuyo valor creció US$1 mil 523.9 millones (41.7%), así como por las materias primas para la industria, con un incremento de US$420.2 millones (6.4%).