¿Por qué Izabal, Xela o Chimaltenango podrían tener teleféricos?

Los teleféricos urbanos se plantean como una solución de movilidad en el país. Actualmente se construye el Aerometro, cuyo proyecto conectará la Ciudad de Guatemala con el municipio de Mixco. El sistema busca reducir los tiempos de traslado en 70%, al pasar de trayectos de varias horas a aproximadamente 28 minutos entre Mixco y El Trébol. Además, se prevé que transporte 75 mil personas por día.

Quetzaltenango, Escuintla, Chimaltenango, Izabal, Zacapa y Chiquimula son algunos de los departamentos del país en donde se podrían ejecutar proyectos de movilidad aérea, debido a sus condiciones territoriales y al crecimiento poblacional.

De acuerdo con José Guillermo Guerrero, vicepresidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la ciudad de Guatemala, al igual que otras ciudades latinoamericanas, se enfrenta a retos estructurales de movilidad derivados de un crecimiento urbano acelerado. “Esto genera congestión crónica, largos tiempos de traslado, altos costos sociales y ambientales”, afirmó.

En ese contexto, agregó que los sistemas de cable aéreo —teleféricos, cablebús y aerometro— han demostrado ser efectivos en ciudades con topografía compleja y alta densidad. “Permiten conectar zonas históricamente excluidas al sistema urbano formal”, mencionó.

Durante el foro Teleféricos Urbanos: el modelo de concesión municipal que está transformando la movilidad en Guatemala, organizado por la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, Guerrero destacó las ventajas del modelo guatemalteco para la construcción de estas estructuras.

“El caso guatemalteco además contiene un elemento central y clave de éxito: el modelo de concesión municipal que permite alinear la eficiencia privada con objetivos públicos, distribuye los riesgos de manera adecuada y garantiza sostenibilidad financiera”, señaló.

Asimismo, explicó que los grandes proyectos de infraestructura urbana requieren coordinación entre distintos actores. “Los gobiernos locales aportan la visión de ciudad y legitimidad democrática. El sector privado, la capacidad técnica, la innovación y la eficiencia operativa”, indicó.

“Este modelo de colaboración público-privada es clave para transformar proyectos complejos en soluciones sostenibles que generen un impacto real para la ciudadanía”, agregó. También indicó que existe interés en estos esquemas porque fortalecen la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar proyectos de alta complejidad con estándares internacionales.

Un teleférico en Antigua Guatemala

En Antigua Guatemala se plantea la construcción de un teleférico que conectaría el Aeropuerto Internacional La Aurora con la ciudad colonial.

De acuerdo con Konstantinos Panagiotou, director general de Doppelmayr, empresa que ejecuta el Aerómetro en Guatemala, este proyecto ya presenta avances en estudios. “El proyecto del aeropuerto de la ciudad hacia Antigua es uno de los que se está moviendo. Se están haciendo estudios y tenemos el apoyo del BCIE”, explicó.

Añadió que el proceso aún requiere análisis técnico. “Hay que ver si es viable con este estudio, tanto financiero como de impacto social o del impacto que queremos generar”, señaló.

Según indicó, el enfoque del proyecto es de transporte público. “En el caso de Antigua es un teleférico de transporte público, no es turístico. Aunque va a mover turistas, la idea es que puedan llegar lo más pronto posible, así como los habitantes de la capital, que no gasten horas en el tráfico en días especiales”, explicó.

Panagiotou agregó que el proyecto avanza en su fase de estudios y cuenta con participación del Gobierno central. “Ya lo empezamos, se está trabajando en la factibilidad de este estudio”, señaló.

Otros lugares candidatos

Departamentos como Escuintla, Chiquimula, Izabal, Zacapa y Chimaltenango figuran como posibles ubicaciones para proyectos de teleféricos, debido a su población y condiciones territoriales.

Panagiotou explicó que estos sistemas pueden adaptarse a distintos contextos. “Ciudades medias y pequeñas también funcionan, siempre y cuando haya problemas como tráfico o estructuras como montañas, lagos o ríos. Allí el teleférico puede funcionar”, indicó.

Sin embargo, señaló que el financiamiento es una limitante. “Muchos quieren hacer proyectos, pero siempre estamos limitados por el presupuesto”, afirmó. En ese sentido, mencionó el papel de la inversión privada. “Si no alcanza el presupuesto, ahí es donde la iniciativa privada puede entrar por medio de asociaciones público-privadas para hacer realidad este tipo de proyectos que necesitan inversión”, explicó.

Guido García, gerente de proyectos electromecánicos de Doppelmayr, coincidió en la necesidad de una participación articulada. “Es muy importante la participación de diferentes actores, porque uno solo no puede hacerlo”, señaló.

“No puede hacer la parte legislativa, tener el dinero y operarlo a la vez. Se necesitan especializaciones: el financiero, el que hace las leyes y un operador que pueda ser regulado por el municipio”, explicó.

Cecilia Pivaral, integrante de la mesa de infraestructura de Guatemala No Se Detiene, explicó que la viabilidad de estos proyectos depende de factores técnicos, legales y de demanda. “Para que un proyecto realmente avance, hay que validar primero la demanda que puede tener. La certeza jurídica del trazo también es clave, es decir, saber si el área donde se colocarán los pilares es propiedad pública o privada”, indicó.

Añadió que estos proyectos deben responder a dinámicas reales de movilidad. “Lo importante de este tipo de conexiones es que sean de urbes densamente pobladas a otras urbes densamente pobladas, porque la gente se desplaza principalmente por trabajo, estudio, salud o comercio”, explicó.

En ese sentido, mencionó ejemplos de posibles conexiones territoriales. “Xela con Salcajá, Cobán con otras áreas cercanas o municipios donde hay alta movilidad. También habría que analizar dónde hay tráfico en cabeceras municipales o incluso lugares con alta presencia de tuc-tucs”, señaló.

También mencionó a Chimaltenango como un caso relevante. “Se ha convertido en un punto importante, incluso por la concentración de centros educativos, lo que genera movilidad constante desde municipios cercanos”, explicó.

Participación del sector privado

Alessandra Gallio, concejal II de la Municipalidad de Guatemala, destacó el papel de las concesiones municipales. “Hoy los municipios contamos con una herramienta sólida, transparente, pero sobre todo que permite dar certeza. Y esa es la concesión municipal”, afirmó.

Explicó que actualmente estas pueden ser aprobadas por los concejos municipales sin necesidad de pasar por el Congreso. “Esto nos abre una puerta a todos los municipios para impulsar proyectos de transporte público”, indicó.

También señaló el interés del sector privado. “Hay un apetito de parte del sector privado de participar en estos sistemas, de invertir y diversificar sus inversiones”, explicó.

Añadió que el financiamiento puede provenir de banca multilateral o nacional. Asimismo, destacó las reformas al Decreto 16-2010, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. “Abrieron oportunidades para concesiones y alianzas público-privadas, permitiendo financiamiento más allá de los períodos municipales”, indicó.

En esa línea, Cecilia Pivaral explicó el funcionamiento de estos esquemas. “La concesión municipal invita a privados a invertir en servicios públicos, donde el Estado no invierte directamente, sino que recibe una regalía por el derecho de uso”, señaló.

Asimismo, explicó la diferencia entre modelos. “En la concesión, el riesgo de la inversión recae en el privado. Mientras que en las alianzas público-privadas se pueden compartir riesgos entre el ente público y el privado”, explicó.

Proyectos en Latinoamérica

Algunos países de la región han optado por desarrollar proyectos de movilidad en distintas modalidades:

Ferroviarios

Tren del Pacífico en El Salvador, se encuentra en la fase de estudios de prefactibilidad

Ampliación del tren de mercancías TELCA en Costa Rica, se encuentra en fase de factibilidad

Tren 2C Metro Santo Domingo, en República Dominicana, se encuentra en fase de ejecución

Tren Rápido de Pasajeros GAM en Costa Rica, se encuentra en fase de ejecución

Cable aéreo

Cable Desamparados en San José, Costa Rica, se encuentra en fase de estudios de prefactibilidad

Aeropuerto La Aurora–Antigua Guatemala, se encuentra en fase de estudios de prefactibilidad

TeguzCable en Honduras se encuentra en fase de factibilidad

Integración/BTR