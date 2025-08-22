Precio del gas en Guatemala: cuánto bajó en la última semana y cuánto cuesta el cilindro

Las cifras divulgadas por la institución con el monitoreo al 21 de agosto, reflejan que por libra el nuevo precio se ubica en Q4.40, lo que significa una baja de Q0.40 por libra, equivalente a 8.33%. Y los precios vuelven a niveles de enero del 2025.

Por presentación en cilindros al 21 de agosto, el MEM reporta estos precios:

Cilindro de 25 libras: Q110, una baja de Q10

Cilindro de 35 libras: Q154, bajó Q14

Cilindro de 100 libras: Q440, disminuyó Q40

Las empresas Zeta Gas y Tropigas informaron en sus redes sociales sobre estas rebajas en las presentaciones citadas.

Aunque no aparecen en el monitoreo del MEM ni en los reportes de las compañías, al aplicar la baja por libra, el cilindro de 40 libras se estimaría en Q176, con una reducción de Q16, y el de 60 libras en Q264, con una baja de Q24.

Los precios están regresando a los niveles registrados hasta enero del 2025, cuando posteriormente durante febrero se reportaron dos incrementos en ese mismo mes.

El MEM aún no informa en su monitoreo las razones de esta variación.

De noviembre del 2021 a junio del 2023 el gas contó con subsidio, debido al alza drástica registrada por las condiciones del mercado internacional. El resto del tiempo ese beneficio ya no se aplicó.

