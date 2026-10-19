Puerto Quetzal recibe dos nuevas grúas con inversión de Q92 millones: ¿cuándo comenzarán a operar?

infraestructura

Puerto Quetzal recibe dos nuevas grúas con inversión de Q92 millones: ¿cuándo comenzarán a operar?

La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), ubicada en Escuintla, recibió dos grúas multipropósito para el manejo de carga, con lo que aumentará de cinco a siete los equipos disponibles para atender las embarcaciones a partir de diciembre.

|

time-clock

La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) recibió dos grúas multipropósito para el manejo de carga, con lo que aumentará de cinco a siete los equipos disponibles para atender las embarcaciones a partir de diciembre. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) recibió dos grúas multipropósito para el manejo de carga, con lo que aumentará de cinco a siete los equipos disponibles para atender las embarcaciones a partir de diciembre. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Dos nuevas grúas multipropósito llegaron al muelle comercial de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y se incorporarán a los servicios de carga y descarga de buques, según informaron las autoridades portuarias y representantes de la empresa encargada de operar los equipos.

Sergio Gil, gerente general de la EPQ, explicó a Prensa Libre que las grúas ya se encuentran en las instalaciones portuarias y que la empresa Odivesa iniciará la fase de montaje y pruebas técnicas.

“Los equipos ya están en Guatemala y se entrará en una fase de pruebas técnicas, calibrados y todo el proceso de protocolo que conlleva la operación”, afirmó el directivo.

Gil indicó que Yilport Quetzal opera actualmente cinco grúas, por lo que, con la incorporación de los dos equipos de Odivesa, la disponibilidad aumentará a siete.

Inversión de Q92 millones en nuevas grúas

Lizandro Barahona, gerente general de Odivesa, explicó que la empresa presta servicios de estiba en la EPQ desde hace varios años y que decidió diversificar sus operaciones mediante la incorporación del servicio de grúas.

Los equipos fueron encargados a finales del 2025 a una empresa especializada en su fabricación. Según Barahona, cuentan con tecnología moderna que permitirá mejorar el rendimiento y reducir los tiempos de inactividad por fallas técnicas.

LECTURAS RELACIONADAS

La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, informó que actualmente el número de buques en espera se mantiene en un solo dígito, mientras que hace un año llegó a superar las 50 embarcaciones. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Puerto Quetzal reduce de 51 a ocho los buques en fondeo, en medio de temporada alta

chevron-right
Según información publicada en el diario oficial, entre octubre del 2026 y mayo del 2027, en los 35 cruceros programados para Puertos Quetzal vendrán unos 56 mil 600 pasajeros y 25 mil 600 tripulantes. (Foto, Prensa Libre: cortesía Inguat)

Guatemala inicia temporada de cruceros 2026-2027 y espera 44 buques durante este período

chevron-right

La inversión en ambas grúas fue de US$12 millones, equivalentes a unos Q92 millones.

“La idea es prestar un servicio integral entre la estiba y la operación de las grúas. Esa coordinación mejorará los tiempos y rendimientos”, aseguró Barahona.

El ejecutivo indicó que se establecerá una mesa de trabajo con la EPQ y Yilport Quetzal para abordar la asignación equitativa de carga entre los operadores.

Por su parte, Gil destacó que la incorporación de Odivesa representa la entrada de un nuevo competidor en la prestación del servicio de grúas, que actualmente ofrece Yilport Quetzal. Ambas empresas participarán en las operaciones de carga y descarga de buques, bajo un esquema de asignación que deberá coordinarse con las autoridades portuarias.

La empresa Odivesa prestará el servicio de grúas multipropósito en el muelle comercial de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ). (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Nuevas grúas comenzarán a operar en diciembre

Entre los planes de Odivesa figura la incorporación de una grúa adicional, ante las proyecciones de aumento en el movimiento de carga a granel y contenedores. Esta inversión también estaría vinculada con la futura ampliación del muelle comercial de la EPQ, que permitiría atender una mayor actividad portuaria.

Aunque los dos equipos ya se encuentran en Guatemala, el inicio de operaciones está previsto para diciembre próximo, debido a que aún deben completarse los procesos de montaje, calibración y pruebas técnicas.

Gil también confirmó que esta semana se incorporó un nuevo remolcador para asistir a los buques durante las maniobras en la dársena portuaria.

ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.

Lee más artículos de Urias Gamarro

ARCHIVADO EN:

Carga maritima Economía en Guatemala EPQ Gruas en puerto Infraestructura en Guatemala Inversión en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM