Puerto Quetzal recibe dos nuevas grúas con inversión de Q92 millones: ¿cuándo comenzarán a operar?

Dos nuevas grúas multipropósito llegaron al muelle comercial de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y se incorporarán a los servicios de carga y descarga de buques, según informaron las autoridades portuarias y representantes de la empresa encargada de operar los equipos.

Sergio Gil, gerente general de la EPQ, explicó a Prensa Libre que las grúas ya se encuentran en las instalaciones portuarias y que la empresa Odivesa iniciará la fase de montaje y pruebas técnicas.

“Los equipos ya están en Guatemala y se entrará en una fase de pruebas técnicas, calibrados y todo el proceso de protocolo que conlleva la operación”, afirmó el directivo.

Gil indicó que Yilport Quetzal opera actualmente cinco grúas, por lo que, con la incorporación de los dos equipos de Odivesa, la disponibilidad aumentará a siete.

Inversión de Q92 millones en nuevas grúas

Lizandro Barahona, gerente general de Odivesa, explicó que la empresa presta servicios de estiba en la EPQ desde hace varios años y que decidió diversificar sus operaciones mediante la incorporación del servicio de grúas.

Los equipos fueron encargados a finales del 2025 a una empresa especializada en su fabricación. Según Barahona, cuentan con tecnología moderna que permitirá mejorar el rendimiento y reducir los tiempos de inactividad por fallas técnicas.

La inversión en ambas grúas fue de US$12 millones, equivalentes a unos Q92 millones.

“La idea es prestar un servicio integral entre la estiba y la operación de las grúas. Esa coordinación mejorará los tiempos y rendimientos”, aseguró Barahona.

El ejecutivo indicó que se establecerá una mesa de trabajo con la EPQ y Yilport Quetzal para abordar la asignación equitativa de carga entre los operadores.

Por su parte, Gil destacó que la incorporación de Odivesa representa la entrada de un nuevo competidor en la prestación del servicio de grúas, que actualmente ofrece Yilport Quetzal. Ambas empresas participarán en las operaciones de carga y descarga de buques, bajo un esquema de asignación que deberá coordinarse con las autoridades portuarias.

La empresa Odivesa prestará el servicio de grúas multipropósito en el muelle comercial de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ). (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Nuevas grúas comenzarán a operar en diciembre

Entre los planes de Odivesa figura la incorporación de una grúa adicional, ante las proyecciones de aumento en el movimiento de carga a granel y contenedores. Esta inversión también estaría vinculada con la futura ampliación del muelle comercial de la EPQ, que permitiría atender una mayor actividad portuaria.

Aunque los dos equipos ya se encuentran en Guatemala, el inicio de operaciones está previsto para diciembre próximo, debido a que aún deben completarse los procesos de montaje, calibración y pruebas técnicas.

Gil también confirmó que esta semana se incorporó un nuevo remolcador para asistir a los buques durante las maniobras en la dársena portuaria.