Terminal de contenedores: EPQ inicia proceso para definir operador y APM Terminals busca continuar en Puerto Quetzal

El futuro de la Terminal Especializada de Contenedores de la EPQ, en Escuintla, comienza a definirse. El contrato temporal vigente con APM Terminals Quetzal concluirá el 31 de octubre del 2027.

Para entonces, Guatemala ya habrá celebrado las elecciones generales del 2027 y estará en el período previo al cambio de gobierno, previsto para enero del 2028. En ese contexto, las actuales autoridades portuarias buscan avanzar en la definición de los nuevos contratos de arrendamiento y de servicios marítimo-portuarios, incluidos los servicios conexos, conforme a la legislación aplicable.

La Junta Directiva de la EPQ estableció un cronograma de trabajo que ya comenzó a ejecutarse y contempla distintas etapas durante los próximos meses. El proceso deberá concluir con la selección del operador que asumirá el manejo de la terminal bajo las condiciones establecidas por la portuaria.

Los contratos actuales, de carácter temporal, se suscribieron a mediados del 2025 y permitieron dar continuidad a las operaciones y mantener las maniobras de carga vinculadas con las importaciones y exportaciones. Estos acuerdos concluirán en octubre del 2027.

El proceso coincide, además, con cambios en el marco que regula la actividad portuaria. La EPQ emitió un nuevo reglamento para regular y autorizar el uso y aprovechamiento del espacio portuario, con el objetivo de atraer inversiones de largo plazo y permitir la prestación de servicios marítimo-portuarios mediante el régimen de gestión indirecta.

A ello se suma la aprobación, por parte del Congreso de la República, de la Ley General del Sistema Portuario Nacional, que establece un nuevo marco para la organización y funcionamiento del sistema portuario del país.

APM Terminals busca continuar en Puerto Quetzal

Durante el Congreso Industrial, celebrado el pasado 11 de septiembre, Carla Ramírez, directora de Asuntos Corporativos de APM Terminals, confirmó el compromiso del grupo A.P. Moller-Maersk de continuar operando la Terminal Especializada de Contenedores de Puerto Quetzal y ampliar su capacidad para atender los volúmenes de carga de importación y exportación proyectados para Guatemala.

Para continuar con las inversiones, explicó, la compañía necesita contar con contratos que le permitan ejecutar la planificación prevista para la terminal. Ramírez se refirió al tema durante el foro Infraestructura, Logística y Conectividad.

“El proceso que nosotros estamos siguiendo es de acuerdo con la normativa que tiene la EPQ para la operación de terminales especializadas. Es una normativa que se rige por el Reglamento de Uso y Aprovechamiento de la Empresa Portuaria Quetzal, el normativo operacional de la Empresa Portuaria Quetzal y su ley orgánica”, declaró.

Ramírez agregó que la Ley General del Sistema Portuario Nacional establecerá un marco superior para regular al sector y que, posteriormente, las operaciones deberán adaptarse a sus disposiciones.

“La Ley del Sistema Portuario Nacional viene a ser el ente superior que va a regular y va a hacer que nosotros, en algún momento, transicionemos y nos incluyamos a todas las normas, a toda la rendición de cuentas y a las regulaciones, pero eso no nos va a impedir que nosotros podamos avanzar a formalizar la continuidad de la operación”, afirmó.

El futuro de las operaciones de la terminal de contenedores en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) comenzó a evaluarse, debido a que los contratos vigentes con APM Terminals finalizan en el tercer trimestre del 2027. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

APM Terminals presenta expresión de interés

La ejecutiva confirmó que, a inicios de septiembre, la EPQ abrió el proceso para recibir expresiones de interés de compañías especializadas. APM Terminals presentó formalmente la suya.

“Es una expresión de interés que hemos manifestado a EPQ, definitivamente, que va a permitir continuidad, que va a permitir establecer y regular las operaciones de una forma más estable y continuar con los planes de inversión que tenemos”, destacó Ramírez.

El compromiso del grupo A.P. Moller-Maersk de continuar operando la Terminal Especializada de Contenedores de Puerto Quetzal y ampliar su capacidad para atender los volúmenes de carga de importación y exportación proyectados para Guatemala.

La recepción de expresiones de interés comenzó el 1 de septiembre y constituye una de las primeras etapas del procedimiento para definir la futura operación de la terminal.

Posteriormente, se conformarán comisiones técnicas encargadas de analizar y revisar las propuestas, tomando como referencia el plan maestro de la portuaria.

Una vez concluida esa etapa, los expedientes serán elevados a la Junta Directiva de la EPQ para las revisiones correspondientes y la definición de las condiciones y los montos de inversión relacionados con la operación de la terminal.

Carla Ramírez, directora de Asuntos Corporativos de APM Terminals, confirmó el interés del grupo A.P. Moller-Maersk en continuar operando la Terminal Especializada de Contenedores de Puerto Quetzal. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)

EPQ busca competencia para definir al operador

El vicealmirante José Antonio Lemus Guzmán, presidente de la EPQ, explicó en entrevista con Prensa Libre que el objetivo principal es garantizar la atención de la carga en contenedores y brindar un servicio adecuado a los usuarios, por lo que se busca seleccionar al operador que presente las mejores condiciones.

Lemus señaló que la gestión indirecta permite delegar determinadas operaciones a un tercero cuando este puede prestar el servicio en mejores condiciones que la propia portuaria. Bajo ese principio se desarrolla el proceso para definir la futura operación de la terminal especializada de contenedores.

El procedimiento se desarrolla bajo un esquema orientado a promover la competencia entre las empresas interesadas y evaluar las condiciones técnicas, operativas y de inversión que presenten para prestar los servicios.

El presidente de la EPQ recordó, además, que la portuaria funciona como Depósito Aduanero Temporal (DAT), condición relacionada con el manejo y control aduanero de las mercancías que ingresan o salen por sus instalaciones.