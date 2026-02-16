Red movió US$183 millones a través de cooperativas y transferencias a Panamá

Cuatro tipologías de lavado de dinero fueron identificadas en Guatemala por un monto que alcanzó los Q5 mil 195 millones, equivalentes a unos US$679 millones, correspondientes al 2023-2024, según el informe publicado recientemente por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) diciembre del 2025.

El Informe de Tipologías Regionales incluye la presentación de 53 casos en la región, los cuales ilustran la manera de operar de las organizaciones criminales, así como los productos y sectores empleados para lavar activos. El documento se basa en hechos reales, aunque aclara que los datos que pudieran individualizar situaciones, personas, lugares u otros elementos fueron modificados para evitar señalamientos, perjuicios o violaciones a derechos fundamentales.

El país se presentó cuatro estudios relacionados con el lavado de dinero, que detallan el diagrama de operación, el rastreo de los fondos y la tipología utilizada: la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la corrupción, el narcotráfico y la estafa.

Estos casos fueron aportados por las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), como parte de un ejercicio que se realiza cada dos años entre los países miembros del Gafilat, con el objetivo de examinar los esquemas de lavado, generar alertas y fortalecer la prevención.

Red movió US$183 millones en cooperativas

Otro de los casos documentados por el Gafilat expone la utilización de cooperativas de ahorro para mezclar fondos lícitos e ilícitos. En este esquema se detectó un patrón transaccional por unos US$183 millones.

Los fondos fueron colocados mediante múltiples depósitos en efectivo, de forma estructurada y fraccionada, en cuentas bancarias a nombre de dos cooperativas de ahorro y crédito.

También se identificó el traslado de fondos entre cuentas a nombre de los posibles participantes y otras a nombre de terceros. Estas operaban como un “grupo centralizador” de recursos, desde donde se realizaban transferencias internacionales.

Se registraron numerosos depósitos en efectivo, la mayoría por montos estructurados —es decir, inferiores a US$10 mil o cercanos a Q20 mil— realizados de forma recurrente. Estas operaciones no requirieron el formulario obligatorio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), lo que impidió determinar el origen de los fondos.

Además, se detectó el envío constante de transferencias internacionales hacia una entidad en Panamá, cuyo representante legal aparece en fuentes abiertas como posible testaferro de diversas sociedades registradas en ese país.