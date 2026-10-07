Remesas en Guatemala superan US$20 mil millones a septiembre y por qué persiste la desaceleración

El ingreso de remesas familiares en Guatemala se situó en US$20 mil 15.7 millones, equivalentes a unos Q153 mil 120 millones, con un crecimiento interanual de 5.5%. El flujo entra ahora en el último trimestre del año, período en el que estacionalmente tienden a aumentar los envíos hacia los hogares.

Solo en septiembre ingresaron US$2 mil 240.8 millones, con lo cual se acumulan siete meses consecutivos con flujos mensuales superiores a US$2 mil millones, según los registros del Banco de Guatemala (Banguat).

Para octubre, noviembre y diciembre se prevén ingresos mensuales cercanos a US$2 mil 500 millones, en línea con la proyección de cerrar el 2026 con US$26 mil 806.7 millones. El Banguat estima un crecimiento de entre 3% y 7%, con un valor central de 5%.

Para el 2027, la proyección se sitúa en US$27 mil 610.9 millones.

Con los datos divulgados este miércoles 7 de octubre, Guatemala ha recibido US$1 mil 47.3 millones adicionales en remesas respecto del mismo período del año pasado, diferencia que representa un crecimiento interanual de 5.5%.

Remesas crecen, pero pierden dinamismo en 2026

A finales de septiembre, las autoridades monetarias señalaron que para 2026 y 2027 se proyecta una moderación en el ritmo de crecimiento de las remesas, con tasas de 5% y 3%, respectivamente.

Este miércoles 7 de octubre, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), con sede en Ciudad de México, publicó el análisis Desaceleración del ingreso por remesas de América Latina y el Caribe, elaborado por Jesús A. Cervantes González y Juan Antonio Ortega.

El estudio señala que durante el 2026 las remesas recibidas por América Latina y el Caribe han continuado creciendo, pero a un ritmo menor, y Guatemala figura entre los países de la región que muestran esa desaceleración.

Según el informe, México, Guatemala, Colombia, Honduras, República Dominicana y El Salvador son los seis principales receptores de remesas de la región y concentran una parte importante de estos flujos.

El Cemla detalla que entre el 2015 y agosto del 2026, el ingreso anual por remesas de esos seis países registró un incremento acumulado de 180.4%. Si se excluye a México, el aumento fue de 212.5%.

En ese período sobresalió el crecimiento de las remesas recibidas por Guatemala, Honduras y Colombia, con incrementos acumulados de 320.7%, 254% y 169.1%, respectivamente, según el informe.

Remesas en la región se desaceleran en 2026

El informe del Cemla señala que América Latina y el Caribe se ha consolidado como una de las principales regiones receptoras de remesas en el mundo, con un crecimiento significativo de estos flujos durante varios años.

Entre el 2018 y el 2025, el crecimiento anual de las remesas recibidas por América Latina y el Caribe superó al registrado por el conjunto de países receptores a escala mundial, según el documento.

En ese período, las remesas recibidas por la región pasaron de US$87 mil millones en el 2018 a US$171 mil millones en el 2025, prácticamente el doble en siete años.

El Cemla destaca que el 2025 representó el decimosexto año consecutivo de crecimiento de las remesas recibidas por América Latina y el Caribe. Sin embargo, advierte que durante el 2026 estos ingresos han registrado una clara desaceleración, pese a que continúan creciendo.

Remesas en Guatemala crecen 320.7% desde 2015

El Cemla expone que, durante la última década, las remesas recibidas por los seis principales países receptores de América Latina registraron un crecimiento significativo.

Este grupo está integrado por México, Guatemala, Colombia, Honduras, República Dominicana y El Salvador, cuyos flujos representaron en el 2025 casi el 80% de las remesas recibidas por la región y provienen principalmente de Estados Unidos.

México, Guatemala, Colombia, Honduras, República Dominicana y El Salvador son los seis principales receptores de remesas de la región y concentran una parte importante de estos flujos.

Las estadísticas muestran que el ingreso anual por remesas de esos seis países pasó de US$49 mil 563 millones en el 2015 a US$138 mil 957 millones al cierre de agosto del 2026. Esta última cifra corresponde al período de 12 meses comprendido entre septiembre del 2025 y agosto del 2026.

El informe destaca que, durante ese período de poco más de una década, el ingreso anual por remesas aumentó en US$89 mil 394 millones, equivalente a 180.4%.

Si se excluye a México, las remesas recibidas por los otros cinco países también registraron un crecimiento significativo: pasaron de US$24 mil 186 millones en el 2015 a US$75 mil 587 millones al cierre de agosto del 2026, lo que representa un incremento acumulado de 212.5%.

El Cemla señala que, aunque el crecimiento fue importante en los seis países, Guatemala, Honduras y Colombia registraron el mayor dinamismo. Entre el 2015 y agosto del 2026, sus ingresos anuales por remesas aumentaron 320.7%, 254% y 169.1%, respectivamente.