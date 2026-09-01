SAT migra de Declaraguate a Agencia Virtual: Siete preguntas sobre los cambios para contribuyentes del Régimen General del IVA

La forma de presentar algunas declaraciones de impuestos cambia desde este 1 de septiembre para más de 305 mil contribuyentes inscritos en el Régimen General del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informa que puso en marcha la segunda fase de la migración de formularios de Declaraguate hacia la Agencia Virtual, como parte de un proceso de digitalización que busca concentrar información tributaria, automatizar procesos y facilitar los cruces de datos.

El cambio no consiste únicamente en utilizar una plataforma diferente. Ahora, la SAT también aprovechará información que ya recibe por medios electrónicos, principalmente de la Factura Electrónica en Línea (FEL), para proponer datos en algunas declaraciones.

Esto implica que los contribuyentes deberán prestar mayor atención a la información que la Administración Tributaria tiene registrada y compararla con sus propios registros antes de presentar una declaración.

LECTURAS RELACIONADAS SAT usará datos de FEL para prellenar declaraciones del Régimen General

A continuación, respondemos siete preguntas frecuentes que le puede interesar si usted está inscrito bajo este régimen.

¿Quiénes deben hacer el cambio desde septiembre?

La segunda fase está dirigida a los contribuyentes inscritos en el Régimen General del IVA.

Entre ellos pueden encontrarse sociedades mercantiles, empresarios individuales, profesionales y personas individuales, entre otros contribuyentes que tributan bajo este régimen.

La primera etapa del proceso comenzó el 2 de junio del 2026 y estuvo dirigida a 6 mil 438 contribuyentes especiales, grandes y medianos. Desde el 1 de septiembre, la obligación se amplía a más de 305 mil contribuyentes del Régimen General del IVA.

De esta manera, la SAT amplía considerablemente el número de usuarios que deberán utilizar la Agencia Virtual para estas declaraciones.

¿Qué cambia desde el 1 de septiembre?

El principal cambio es que cinco formularios que anteriormente podían gestionarse por medio de Declaraguate deberán presentarse exclusivamente desde la Agencia Virtual para los contribuyentes alcanzados por esta fase.

Los formularios son:

SAT-2237: declaración del IVA General.

declaración del IVA General. SAT-1361: declaración del ISR Trimestral.

declaración del ISR Trimestral. SAT-1311: declaración del ISR Opcional Mensual.

declaración del ISR Opcional Mensual. SAT-1411: declaración del ISR Anual.

declaración del ISR Anual. SAT-1608: declaración del Impuesto de Solidaridad (ISO).

Por lo tanto, cuando corresponda presentar alguno de estos formularios, el contribuyente deberá ingresar con sus credenciales a la Agencia Virtual.

El cambio no significa que Declaraguate desaparezca completamente desde septiembre. La migración es progresiva y otros formularios y regímenes tributarios pueden continuar utilizando esa plataforma mientras no sean incorporados al nuevo esquema.

¿Qué significa que las declaraciones tendrán información propuesta?

Una de las principales novedades del sistema es el aprovechamiento de la información que la SAT ya recibe electrónicamente.

Esto significa que, la Administración Tributaria utilizará datos disponibles, principalmente de la Factura Electrónica en Línea (FEL) y de documentos aduaneros, para mostrar información propuesta al contribuyente al momento de elaborar determinadas declaraciones.

Esto permite que algunos datos relacionados con las operaciones del contribuyente ya aparezcan registrados cuando ingrese a preparar su declaración.

Sin embargo, tanto autoridades de la SAT como asesores en temas fiscales advierten que esto no significa que la declaración esté automáticamente terminada ni que el contribuyente únicamente deba aceptarla.

La información presentada por la SAT funciona como una propuesta o referencia. El contribuyente debe revisarla y puede modificarla o complementarla de acuerdo con sus registros contables.

La responsabilidad sobre la información finalmente declarada continúa siendo del contribuyente, recalcan los expertos.

¿Qué pasa si los datos de SAT son diferentes a los registros del contribuyente?

Este es uno de los puntos a los que contribuyentes y contadores deberán prestar mayor atención, explicó en un seminario para Prensa Libre, Oscar Chile Monroy.

Si la información propuesta por la SAT no coincide con los registros contables, el contribuyente puede efectuar los cambios que correspondan antes de presentar la declaración.

No obstante, las diferencias quedan sujetas a posteriores verificaciones por parte de la Administración Tributaria.

El nuevo modelo facilita que la SAT compare la información reportada en las declaraciones con otros datos que ya están en sus sistemas, especialmente aquellos generados mediante FEL.

Por ello, la digitalización no solo busca facilitar la presentación de declaraciones, sino que también fortalece los mecanismos de control y los cruces de información tributaria.

¿Qué papel tendrán los contadores?

Por otro lado, esta migración también modifica la forma en que contadores, auditores y asesores tributarios pueden trabajar con la información de sus clientes.

La Agencia Virtual dispone de mecanismos para delegar permisos, con los cuales un contribuyente puede autorizar a otra persona para generar, consultar o apoyar la gestión de sus declaraciones.

Monroy explicó que, esto permite que los contadores trabajen sin necesidad de que el contribuyente entregue directamente sus credenciales personales de acceso.

Por ello es importante que tanto el contribuyente como su contador, hagan el uso adecuado de permisos y perfiles en la Agencia Virtual.

¿Desaparece Declaraguate?

No de forma inmediata. De hecho, el cambio que entrará en vigor el 1 de septiembre corresponde a la segunda fase de migración programada para el 2026. Sin embargo, la SAT ha explicado en presentaciones anteriores que este proceso forma parte de un proyecto más amplio de automatización tributaria, iniciado en el 2023.

Hasta la fecha no se ha indicado si en algún momento Declaraguate ya no será utilizado, sin embargo, la Administración Tributaria prevé que la migración continúe durante los próximos años, con la incorporación progresiva de más formularios a la Agencia Virtual, en un proceso que se extenderá hasta el 2029.

¿Qué debe revisar el contribuyente?

Ante el cambio, Monroy y las autoridades de la SAT recomiendan que el primer paso es verificar que se cuenta con acceso a la Agencia Virtual de la SAT y que los datos de contacto y credenciales están actualizados.

También es recomendable revisar la información registrada en FEL y compararla con los libros y registros contables antes de presentar las declaraciones.

En caso de trabajar con un contador, debe verificarse la configuración de los permisos necesarios para que pueda efectuar las gestiones correspondientes sin compartir las credenciales personales.

Otro punto importante será revisar cuidadosamente cualquier información propuesta por la SAT antes de aceptar y presentar la declaración.