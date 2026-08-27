SAT usará datos de FEL para prellenar declaraciones del Régimen General

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) entrará el próximo 1 de septiembre del 2026 en la segunda fase de la migración de formularios hacia la Agencia Virtual, un cambio que alcanzará a más de 305 mil contribuyentes inscritos en el Régimen General del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Desde esa fecha, cinco formularios deberán generarse y consultarse exclusivamente desde la Agencia Virtual. Sin embargo, el cambio va más allá de trasladar las declaraciones de una plataforma a otra.

La SAT también implementará de las denominadas “declaraciones propuestas”, una funcionalidad que aprovechará información que ya está disponible en los sistemas de la Administración Tributaria, entre ellos la Factura Electrónica en Línea (FEL) y documentos aduaneros.

LECTURAS RELACIONADAS SAT lanza siete nuevas funciones en la App FEL y cambia el uso de Declaraguate

El objetivo es poner a disposición del contribuyente información estructurada relacionada con sus operaciones para facilitar la preparación de las declaraciones.

Werner Ovalle Ramírez, superintendente de Administración Tributaria, explicó que esta transformación busca simplificar el cumplimiento tributario, disminuir errores y concentrar en un mismo entorno las herramientas necesarias para declarar y gestionar las obligaciones fiscales.

SAT propondrá información, pero el contribuyente tendrá la decisión

Uno de los aspectos que puede generar más dudas es el alcance de las declaraciones propuestas.

El mecanismo no significa que la SAT determinará automáticamente qué debe declarar el contribuyente ni que este perderá el control sobre su declaración.

Según explicó Ovalle Ramírez, la herramienta utilizará información disponible en los sistemas de la SAT para presentar datos estructurados, especialmente relacionados con débitos, créditos y movimientos registrados.

El contribuyente podrá revisar, confirmar, modificar o complementar esa información antes de presentar la declaración. Además, continuará siendo responsable legalmente de determinar correctamente su obligación tributaria.

LECTURAS RELACIONADAS Cómo saber si tiene omisos en la SAT y evitar multas o restricciones tributarias

“Lo que hace es poner a disposición del contribuyente información estructurada para que pueda revisarla, confirmarla o ajustarla, según corresponda”, explicó Ovalle.

La Administración Tributaria sostiene que esta funcionalidad permitirá reducir errores de digitación y mejorar la calidad de la información declarada. Sin embargo, insiste en que el contribuyente conserva el control sobre la declaración que finalmente presenta.

Este modelo ya había sido incorporado en la primera fase, que entró en vigor el 1 de junio y afecto a los contribuyentes inscritos bajo régimen especial.

Una herramienta que también permitirá contrastar información

Las declaraciones propuestas tendrán además una función de prevención y control.

El superintendente explicó que, una vez aceptada y presentada válidamente, la declaración queda atribuida al contribuyente. Si existen omisiones, diferencias o discrepancias, este podrá hacer las modificaciones correspondientes de acuerdo con sus registros contables.

Las autoridades de la SAT señalan que la información propuesta también puede ayudar a identificar inconsistencias antes de que se conviertan en errores u omisiones.

Esto no significa que el contribuyente esté obligado a aceptar los datos propuestos. Según instrucciones de la SAT, el contribuyente puede aceptarlos o modificarlos de acuerdo con sus registros, aunque advierte que las inconsistencias podrían ser verificadas posteriormente.

LECTURAS RELACIONADAS SAT eliminará cinco formularios de Declaraguate en 2026: estos trámites pasarán solo a Agencia Virtual

Es importante aclarar que el prellenado de información es sugerida por la SAT y funciona como un punto de referencia para elaborar la declaración, pero no sustituye los registros contables ni la responsabilidad del contribuyente sobre los datos que presenta.

¿Quiénes deberán usar Agencia Virtual desde septiembre?

La segunda fase de la migración de Declaraguate hacia Agencia Virtual comenzará el 1 de septiembre del 2026 y alcanzará a más de 305 mil contribuyentes inscritos en el Régimen General del IVA.

Los cinco formularios que deberán gestionarse desde la Agencia Virtual son:

SAT-2237: IVA General.

IVA General. SAT-1361: ISR Trimestral.

ISR Trimestral. SAT-1311: ISR Opcional Mensual.

ISR Opcional Mensual. SAT-1411: ISR Anual.

ISR Anual. SAT-1608: Impuesto de Solidaridad (ISO).

El uso obligatorio de estos cinco formularios para los contribuyentes del Régimen General del IVA comenzará con esta segunda fase de la migración.

La información proporcionada por la SAT detalla que más de 305 mil contribuyentes.

Más de 92 mil ya utilizan los formularios

Aunque el uso obligatorio para el Régimen General del IVA comenzará en septiembre, una parte de los contribuyentes ya se adelantó al cambio.

Según la SAT, más de 92 mil contribuyentes, equivalentes aproximadamente al 30% de los contribuyentes que pertenecen a este grupo, ya utilizan estos formularios desde la Agencia Virtual.

Esto significa que alrededor de siete de cada 10 contribuyentes comprendidos en esta etapa todavía deberán adaptarse al mecanismo antes de que sea obligatorio.

La Agencia Virtual identifica automáticamente información básica como el NIT, nombre o razón social, afiliación tributaria y período impositivo, con el objetivo de eliminar pasos repetitivos durante la preparación de las declaraciones.

Contadores podrán recibir permisos

La transformación también involucrará directamente a contadores, auditores y asesores tributarios.

La SAT confirmó que la Agencia Virtual permitirá delegar permisos para generar, consultar o apoyar la gestión de declaraciones, sin que para ello sea necesario comprometer la seguridad de la información del contribuyente.

Este punto ya había sido señalado como relevante antes de la migración. En abril, el especialista tributario Óscar Chile Monroy explicó a Prensa Libre que los contadores necesitarían verificar directamente la información registrada por la SAT.

El especialista recomendó utilizar perfiles, permisos delegados y bitácoras para mantener accesos controlados.

Con la nueva explicación, la SAT confirma que la delegación segura de permisos forma parte del modelo que se implementará en la Agencia Virtual.

De Declaraguate hacia Agencia Virtual

La migración forma parte de un proceso gradual mediante el cual la SAT está trasladando servicios que antes estaban disponibles en Declaraguate hacia la Agencia Virtual.

El cambio que entrará en vigor el 1 de septiembre corresponde a la segunda fase de migración programada para el 2026. Sin embargo, la SAT ha explicado en presentaciones anteriores que este proceso forma parte de un proyecto más amplio de automatización tributaria, iniciado en el 2023.

La Administración Tributaria prevé que la migración continúe durante los próximos años, con la incorporación progresiva de más formularios a la Agencia Virtual, en un proceso que se extenderá hasta el 2029.