Sector empresarial respalda convenio entre Estados Unidos y Guatemala para modernizar Puerto Quetzal

Es una alianza estratégica que fortalece infraestructura clave para el comercio, la producción y la seguridad regional, expresó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

La organización empresarial se pronunció en respaldo a la firma de la carta de aceptación para la modernización de Puerto Quetzal ya que considera que es un proyecto clave que fortalecerá la infraestructura logística del país y mejorará el comercio exterior.

Expuso en un comunicado que esta alianza con Estados Unidos, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de dicho país, permitirá ampliar la capacidad portuaria, agilizar el ingreso de insumos esenciales para la producción nacional y facilitar la salida de exportaciones.

Según la dirigencia empresarial, este mecanismo de cooperación ayudará a garantizar la transparencia y la eficiencia en el puerto, pero señala que modernizar los puertos del país es una acción urgente para mejorar la competitividad, atraer inversión y generar más empleo.

Charles Bland, expresó que ven “con muy buenos ojos y con mucha ilusión” la firma del convenio ya que por ese puerto pasa el 60% de la carga marítima y es el más importante del país.

Señaló que necesario ponerle la suficiente atención para la expansión de la infraestructura y la capacidad del puerto ya que son constantes las quejas por el tiempo de espera que tienen que hacer los barcos, costos que está afectando a muchas empresas porque tienen que pagar cargos extra por la esperar de entre 20 hasta 50 días para poder descargar.

“Nos parece una de las mejores noticias que hemos tenido acerca no solo de que se amplíe, sino que además sea con el gobierno de Estados Unidos y con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, porque nos va permitir tener la certeza de que va a ser una obra de calidad, una obra bien hecha, que los recursos se van a aplicar donde se deben aplicar y que va a ser un puerto de primer mundo como el que necesitamos tener para que la economía crezca”, agregó Bland.

“Nos parece un balde de agua fresca porque necesitamos esa infraestructura” y va a ser un gran cambio para el país, expuso el directivo, expresó.

En tanto la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) lo calificó como una expresión concreta del compromiso compartido entre Guatemala y los Estados Unidos por construir una región más próspera, segura e interconectada.

Añade que el convenio es por el plazo de 30 años “no es únicamente un compromiso del gobierno actual: es una apuesta país, una visión de futuro. Recordemos las palabras del Secretario Rubio en su visita "America First, no significa America alone".

En tanto la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) manifestó que celebra dicha alianza estratégica como un para decisivo para construir el sueño de ser un centro logístico regional. También reconoció la importancia de la modernización de la infraestructura logística del país.

La importancia, radica en que Puerto Quetzal es el principal puerto del país en el litoral del Pacífico, que conecta a Guatemala con mercados de Asia, América del Norte y Sudamérica, es responsable del manejo de más del 45% de las exportaciones guatemaltecas y aproximadamente el 30% de las importaciones, añade la entidad.

La postura de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) coincide en que reconocen el valor de la alianza y la colaboración de Estados Unidos de América, a través de su Cuerpo de Ingenieros del Ejército, para la modernización y expansión del puerto.

El sector industrial expone que la implementación de medidas enfocadas en la mejora de la eficiencia actual y la ampliación de la infraestructura existente tendrá impactos positivos de corto y largo plazo y enfatizó que “el rezago de inversión en infraestructura del país requiere de múltiples esfuerzos: públicos, privados, públicos-privados y alianzas de colaboración internacional para desarrollar la infraestructura estratégica con la urgencia que amerita para atender las necesidades y volúmenes de comercio actuales y futuros”.

La Cámara del Agro Guatemala (Camagro) lo calificó la modernización que se emprenderá como paso clave para la competitividad del agro y también expresó su respaldo.

Reconoce el valor estratégico de esta alianza entre Guatemala y Estados Unidos para fortalecer la infraestructura nacional y que la participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos representa un paso decisivo para ampliar la capacidad logística del país, dinamizar el comercio internacional y mejorar la competitividad de nuestras exportaciones agroalimentarias.

Esto impulsará el crecimiento económico sostenible, facilitará el acceso de los productores guatemaltecos a los mercados globales y agilizará el abastecimiento local de insumos agrícolas esenciales para garantizar la producción de alimentos en el país, añadió la entidad.

Sin embargo, también advirtió la necesidad de avanzar en la modernización integral del sistema portuario como parte de una agenda de desarrollo que responda con urgencia a las demandas actuales y futuras del comercio exterior.

Los sectores pronunciaron que están preparados para para colaborar, compartir experiencias, invertir y respaldar esta iniciativa que facilitará el comercio bilateral.