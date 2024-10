Seguros en Guatemala tienen un potencial de Q61 mil millones en primas, pero aún se mantiene una brecha considerable

Las primas del mercado asegurador de Guatemala ascendieron a Q11 mil 266 millones en el año 2023, y aunque el aseguramiento de personas, bienes o accidentes en general ha registrado un incremento anual, aún hay una amplia brecha ya que el mercado potencial de seguros en el país se estimó ese año en Q61 mil 459.5 millones, lo que representa 5.5 veces el mercado actual.

La brecha se situó en Q50 mil 193 millones en el 2023, de los cuales el 60% es en los seguros de vida y el 40% en seguros de no vida (que incluyen salud, automóviles, inmuebles, accidentes, riesgos, responsabilidad civil, entre otros), según datos en el Informe del Mercado Asegurador Latinoamericano 2023 elaborado por Mapfre Economics.

Ricardo González, director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación, conversó con Prensa Libre y comentó que, aunque se observa positivo el crecimiento del sector, según el estudio requiere crecer alrededor del 18% anual para alcanzar la brecha detectada.

¿Cuál fue el comportamiento del sector asegurador Guatemala?

En Guatemala se desaceleró un poquito la economía en el año 2023, pero ha estado muy apoyada por el consumo privado y eso es bastante bueno para el sector asegurador. La inflación también se ha venido controlando para lo cual el Banco Central ha tenido que elevar tipos (tasas de interés).

En ese escenario, el sector asegurador se ha comportado bien, sobre todo en el segmento de no vida, mientras que el segmento de vida, que tiene menos peso en el mercado, también ha crecido, pero menos que el año anterior.

Con los tipos de interés al 5% como estuvieron los últimos meses, siempre es una oportunidad que se debe aprovechar para lanzar nuevos productos al mercado, porque el seguro de vida es muy sensible a los tipos de interés, sobre todo en los seguros de vida ahorro. Ahí Guatemala tiene una brecha de protección importante, pero eso también significa que tiene un gran potencial, y que tiene un camino por recorrer.

¿Qué tipo de seguros son los que más se demandan y cuánto han crecido?

En la distribución de todas las primas del sector asegurador en Guatemala se puede observar el crecimiento nominal del 13% y real del 6.4% (después de aplicada la inflación).

De los seguros de vida (el total de las primas) fue de Q2 mil 778.5 millones (US$354.7 millones) y el crecimiento real fue de 6.9%.

En primas, el segmento de no vida llegó a Q8 mil 487.5 millones, en términos absolutos ha crecido mucho más el negocio de no vida, pero en términos relativos tampoco ha crecido más que ese, y se situó en 6.3%.

Por ramos, en el segmento de seguros de no vida, el más importante es el de salud que tiene Q2 mil 951.7 millones en primas y un crecimiento nominal del 9.3% y real de 2.9% corrigiendo el efecto de la inflación. Ha tenido un crecimiento débil en los negocios de salud en ese año, pero también es que venía de comportamientos de crecimientos más altos en años anteriores.

El negocio de autos es el segundo más importante por volumen de primas (con Q1 mil 986.2 millones), ha crecido un 8.5% en términos reales, que es bastante bueno, y en tercer lugar todos los seguros relacionados con la propiedad y con el hogar, incendios y líneas aliadas que han crecido muy bien con 17.2% en términos reales. Los seguros por terremoto también tienen un peso significativo en Guatemala y creció en 14.2%

¿Qué influye en los volúmenes de primas automóviles, incendios y terremoto que están creciendo más que en los de salud?

Esas líneas de negocio normalmente están muy vinculadas con el crecimiento económico y con el consumo. Entonces con un crecimiento económico del 3.5% está bastante bien para lo que es el país y la región, y eso estimula el crecimiento de esas líneas de negocio. Salud creció mucho tras la pandemia y luego hay también un efecto base que no crece tanto.

¿En el segmento de salud tiene relación con la brecha de protección aseguradora que nos mencionaba?

A nivel comparado crecen más en otras partes de la región y no sabría decir muy bien por qué, la pandemia estimuló mucho el crecimiento de los seguros de salud, pero luego, una vez pasado el tiempo, al haber crecido tanto antes pues hay un efecto base y ya los crecimientos no son tan espectaculares, y segundo que la gente ya a lo mejor pierde un poco el atractivo y la demanda aseguradora.

¿Cómo observan el comportamiento en el 2024?

Este año algo que ha sorprendido, así como el año anterior, fueron los negocios de salud y en los negocios de vida, sobre todo, porque los tipos de interés subieron muchísimo. A nivel regional, y también en Guatemala, se han comportado mejor los seguros vinculados al hogar y a la propiedad como incendios y líneas aliadas y los de autos, están muy equilibrados. Lo único que está desequilibrado en Guatemala en cuanto al negocio de vida es la brecha de protección de seguro, ya que es un negocio al que le queda mucho camino por en el país, tienen mucho potencial, están más desarrollados en el negocio de no vida que en el de vida.

En Guatemala esperamos que en 2024 repita el crecimiento económico de 3.5% como ha tenido en 2023 incluso en 2025 se acelere un poquito hasta el 3.6%. Esto le sienta muy bien al sector asegurador, con lo cual puede seguir creciendo bien. Los tipos de interés están altos, pero el sector no está aprovechando realmente esa oportunidad porque los seguros de vida ahorro están poco desarrollados, la brecha se va cerrando, pero mucho más lento que en el resto de la región. Aun así, las perspectivas son buenas.

¿A qué se debe esa brecha en el país que ha persistente por varios años?

El negocio de vida suele ser un negocio que en primer lugar está muy vinculado al ahorro, si la renta per cápita de un país es baja y tienen poca capacidad de ahorro, normalmente el negocio de vida, vinculado al ahorro, está mucho menos desarrollado. Además, también influye el tamaño del mercado porque los seguros del segmento de vida es un negocio bastante mucho más pesado que el de no vida, requiere perfiles altamente especializados en el sector financiero porque las carteras de inversión que se manejan son mucho más grandes entonces.

¿Qué potencial en general tienen los seguros en Guatemala y en particular los de vida y los de automóviles?

El seguro de autos es particular porque este tiene en la parte de aseguramiento obligatorio lo de la responsabilidad civil a terceros, para el cual hay países en donde la normativa obliga, pero mucha gente no se suscribe el seguro porque no hay un mecanismo de implementación de esa obligación, sino puede tener problemas.

Otro factor muy importante para esta línea de actividad es el nivel de renta per cápita del país.

El problema realmente es complejo porque tienes que trabajar sobre la economía, como tratar todos los problemas endémicos de la región, y que lo tienen casi todos los países, que es la inseguridad, las desigualdades y la productividad de las economías, sobre todo, es decir, basar la economía solo en productos agrícolas o productos de bajo valor añadido hace que la renta per cápita sea baja. Por lo tanto, sí se consigue orientar la economía hacia actividades de mucho más valor añadido, tendrá un efecto beneficioso sobre la renta per cápita y eso hace que se disparen literalmente las primas de seguros de todos los ramos.

Emiten un Índice de Evolución del Mercado ¿en qué consiste?

Este tiene en cuenta todos los factores penetración, densidad, de profundización. Guatemala desde el año 2005, el mercado va creciendo, evolucionando, y va cerrando brechas, en especial el que se refiere a no vida, pero comparado con el promedio de América Latina lleva un ritmo menor de crecimiento.

Esto se debe a los factores que hemos comentado, sobre todo es un tema vinculado al desarrollo económico y al nivel de PIB per cápita de Guatemala, ya que tiene una economía muy orientada a la agricultura, el azúcar, el café, pero habría que integrar en el mix de producción del país más manufacturas, más producción de bienes y servicios que tengan mayor valor añadido, que generen empleos de calidad, que estimulen la economía formal, formalidad en las relaciones laborales, es decir son todos problemas bastante estructurales. Son problemas complejos que están pues enraizados con los problemas estructurales del país y de la región.

En Guatemala el PIB percápita es bajo. Comparado con países como Chile o Colombia, en esos lugares se multiplica por tres ese nivel de PIB per cápita. En tanto en Guatemala ayudan mucho las remesas que vienen de la gente que está trabajando Estados Unidos.