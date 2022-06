Si usted está afecto al régimen general del IVA, a partir del 1 de julio ya no podrá emitir facturas impresas

Este cambio (de documentación impresa a digital) ya estaba contemplado por la Intendencia de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y se ha realizado de manera progresiva, para modernizar el pago de tributos por medio de herramientas tecnológicas.

Pero, además, el registro digital le permite al ente recaudador ejercer un mayor control de los contribuyentes en cuanto a compras, ventas, inventarios y otros datos que se pueden compartir con las demás intendencias (Fiscalización, Aduanas, Jurídico y Atención al Contribuyente).

¿Quiénes faltan?

Fernando Suriano Buezo, intendente de Recaudación, explicó que la habilitación en FEL inició en 2018 y 2019 con los contribuyentes especiales; en el 2020 se continuó con los proveedores de bienes del Estado; en 2021, los contribuyentes grandes regionales, nuevos contribuyentes, sector salud -en su mayoría, trabajadores contratados por el Ministerio de Salud-, contadores públicos y auditores; y en 2022, todos los contribuyentes del régimen general del IVA.

La cantidad de contribuyentes que está pendiente de incorporarse a FEL son los 10 mil 948, lo cual significa que se masificó el uso de la facturación electrónica. Sin embargo, se verificará a quienes no se han inscrito por reportar cero operaciones, cuyo listado al 31 de mayo lo encabezaba el comercio al por mayor y menor, que 56 mil 523 contribuyentes sin movimiento y solo 9 mil 589 con operaciones reportadas (32% del total).

En segundo lugar, están las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 45 mil 671 sin operaciones y 3 mil 181 tributantes (24%); otras actividades de servicios comunitarios, sociales y profesionales, con 19 mil 302 sin operaciones, y 2 mil 562 al día (10.7%); industrias, con 15 mil 806 sin operaciones y 3 mil 643 con operaciones (9.5%); y finalmente transporte, almacenamiento y comunicaciones con 13 mil 412 sin operaciones y 2 mil 139 con operaciones (7.6%).

Al preguntar sobre los planes para los contribuyentes que no usan FEL sobre todo en la provincia, la Intendencia informó que para el segmento restante de contribuyentes (pequeños) se trabajará en una estrategia de facilitación a través de aplicaciones gratuitas que pone a disposición el administrador tributario, además de incorporarlos gradualmente por sector económico.

Las implicaciones

Los contribuyentes obligados a incorporarse a FEL, pero no lo han hecho, a partir del 1 de julio tendrán que resolver varios problemas: el primero es que no van a poder facturar porque sus clientes no les van a recibir documentos impresos, dado que no tendrán ninguna validez contable.

Otro de los riesgos, es que la SAT sancione a los negocios que no estén habilitados en FEL y sigan emitiendo facturas impresas -de talonario-. La normativa establece que las facturas, tiquetes, notas de débito o crédito, recibos u otros documentos deben cumplir los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos específicos.

La sanción, es una multa de Q100 por cada documento. El máximo de sanción que podrá aplicarse será de Q5 mil quetzales, en cada período mensual. En ningún caso la sanción máxima excederá del 2% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último período mensual declarado.

