A finales de junio pasado, una sala mixta de la corte de apelaciones amparó al Cacif (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras) a efecto de que no se interrumpieran las operaciones de la terminal de contenedores, a cargo de APM Terminals, luego de otra resolución que hace dos meses declaró nulo el contrato.

Hasta el lunes 12 de agosto, la incertidumbre se mantenía entre los usuarios de esas instalaciones, pues nadie informa sobre las posibles soluciones del problema y por parte del Estado tampoco se perciben avances, pues el gobierno y la misma APM no responden los requerimientos de información.

Consultada la presidenta del Cacif, Carmen María Torrebiarte, sobre las preocupaciones del sector empresarial ante esta situación, respondió que “en este momento, la mayor preocupación es el tiempo que ha pasado sin un acuerdo entre las partes. El amparo provisional que nos otorgaron solicitaba que se pudieran mantener las operaciones en la terminal de contenedores, sin interrupciones. Es indispensable que EPQ genere los contratos correspondientes para mantener el modelo actual de operación. Pero lo más importante es que se levanten las bases para la licitación internacional con los más altos estándares y dentro de un proceso muy transparente”.

En tanto, el gerente de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), Ricardo Monterroso, refirió ayer que aún se está trabajando en las propuestas de transición y las bases para una licitación internacional, pero que al tener más información, esta se hará pública.

Exportadores: “no hay avances”

Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), expresó que mantienen la preocupación que tenían hace dos meses, porque si bien se sabe que hay conversaciones -y como sector privado se han presentado algunas propuestas- observan que no se ha llegado a acuerdos.

“Tenemos la sensación de que no hay avances; además, de nuevo estamos sujetos a una resolución judicial porque hay un amparo temporal que podría o no volverse definitivo, pero percibimos que no se ha aprovechado el tiempo y sigue la incertidumbre”, añadió Carballido.

Comentó que al menos, no hay cambios en las operaciones diarias de APM y se sigue atendiendo igual, pero el temor persiste. Sobre las operaciones a futuro, expuso que el sector privado ha emitido recomendaciones para garantizar la continuidad de las operaciones, pero “no han tenido claridad en lo que se ha podido avanzar”.

La propuesta del sector exportador consiste en que se dé seguimiento a la resolución judicial, en el sentido de que se firme un contrato temporal entre APM y EPQ para que se mantenga la operación de la terminal de contenedores.

Este contrato debe establecer un plazo que podría ser de unos 3 años, que es el tiempo calculado para una licitación internacional y que quien la gane, le liquide el valor de las inversiones a APM.

“Deberá ser una licitación pública muy transparente, muy profesional, a donde acudan operadores de clase mundial. Le hemos dado bastante apoyo legal para darle sustento a esta propuesta (contrato temporal y transición) y le hemos dado seguimiento en distintas instancias, pero no percibimos que la situación esté avanzando”, expuso.

Por aparte, Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles (Vestex) expresó que la operación de la terminal de contenedores “pende de un hilo” porque hay una resolución judicial para evitar que se detenga la operación, pero no se ha concretado ninguna medida.

Ante las dudas que existen y la falta de información, pareciera que EPQ se quedaría operando esa parte de contenedores, aunque “no hay mucha claridad en el tema” porque, según tienen conocimiento, están en negociaciones para que APM entregue al gobierno de Guatemala la terminal”.

Pero todo esto, a su criterio, también depende de la resolución del juez de Escuintla que detuvo el proceso de nulidad del contrato con esa compañía y se tendrá que dilucidar que tanto durará ese amparo.

“Si APM Terminals, se va y se lleva sus cosas (equipos) va a ser muy duro para el comercio y usuarios la operación del servicio portuario, ya que solo hoy (12 de agosto) hay 31 barcos en el puerto y algunos llevan 45 días de espera y ya se están quedando sin comida porque traen sus provisiones para venir y regresar, pero ya se han tardado mucho”, comentó Ceballos.

Usuarios: “el asunto es urgente”

Alejandro Toledo, presidente de Cutrigua (Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala) coincidió en que el amparo que suspende la anulación del contrato “puede estar vigente un año o más o puede estar suspendido mañana”.

Ante ello, considera que se requiere dos cosas: una que se garantice la licitación y la adjudicación que se derive de esta ya sea un nuevo operador o al mismo, si es que la empresa actual participa y gana. Y la segunda, que resulta ser prioritaria, es que no se suspenda la operación hasta que no se entregue la terminal al operador ganador.

El directivo comentó que gobierno actual no es el responsable del problema que se atraviesa con ese contrato, pero es el que está a frente en la actualidad y debe tener el sentido de urgencia porque hay mucha incertidumbre. Por ello, refirió que debe agilizar la presentación de las bases para la licitación y mientras eso sucede, celebrar un contrato de servicio para la transición, terminología que a su criterio debe ser cuidadosamente revisada.

Azucareros: “con certeza jurídica”

En tanto, el gerente general de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), Luis Miguel Paiz, calificó de fundamental que la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) defina los mecanismos legales para asegurar la continuidad de las operaciones de APM Terminals, “mientras se abre un proceso transparente de licitación internacional que permita concesionar este servicio con la certeza jurídica que requiere la competitividad portuaria del país”.

Para ello, se debe garantizar una transición ordenada, legal y transparente de los servicios de la terminal especializada de contenedores, agregó Paiz.

Consultado acerca de alguna propuesta que el gobierno o EPQ les haya dado a conocer, dijo que de momento solo tienen conocimiento del amparo provisional otorgado por la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Escuintla el 28 de junio para garantizar la completa e ininterrumpida operatividad de la Terminal Especializada de Contenedores y evitar un colapso logístico en el país, pero están atentos al avance de este proceso.

Los efectos

Acerca del impacto que está generando esta situación, el presidente de Cutrigua dijo que causa problemas ya que ante la incertidumbre y la falta de capacidad operativa en EPQ, hay navieras que están enfrentando problemas por las demoras en los puertos en Guatemala, “y eso nos complica mucho en el sentido de poder tener eficiencia en los barcos”.

“Hay navieras que prefieren abstenerse de llegar a nuestros puertos por dos razones: una es por la anulación del contrato y las dudas si van a seguir operando o no la terminal de contenedores; y la segunda, por la capacidad operativa por los bajos calados de los puertos, mientras que una iniciativa de ley sobre la autoridad portuaria, sigue empantanada en el Congreso”.

Carballido añade que representantes de empresas socias de la entidad han tenido reclamos de parte de diversas navieras porque ha aumentado muchos la fila de carga y descarga en el puerto Quetzal y eso ha provocado necesidad de tiempos más largos de espera y aumento de costos.

Y en el caso de APM, debido a la situación no se están haciendo nuevas inversiones, por lo que algunas navieras pueden anunciar el traslado de su ruta de carga a puertos vecinos.

No han respondido a la solicitud de información el presidente de la Junta Directiva de EPQ, el presidente de la Comisión Portuaria Nacional ni APM Terminals. En el caso del Ministerio de Comunicaciones se indicó que el tema lo está viendo directamente EPQ por lo que esa cartera no brindó información.