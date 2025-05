Software hecho en Guatemala: Se duplica la venta de servicios tecnológicos fuera del país

Según datos compartidos por el sector ITO de Agexport, durante abril de 2025 se incrementaron las exportaciones de software en un 130 % en comparación con abril de 2024. El año pasado se reportaron divisas por US$13 millones, mientras que este año se registraron US$29.9 millones.

En pleno auge de la inteligencia artificial —la cual se ha incorporado en casi todas las áreas económicas del país—, y a partir de la búsqueda de inversiones tecnológicas en Guatemala, como la posible creación de un centro de datos de última generación, el sector de informática se ha desarrollado con más fuerza.

Según Gustavo Adolfo Ovalle, de la Gremial de Tecnología e Innovación de la CIG, debido a la alta dependencia tecnológica de las empresas, cada vez se ha fortalecido más el sector tecnológico e informático: “Todas las empresas requieren sistemas, información en tiempo real y aplicaciones”.

Según datos extraídos del Informe del Empleador 2022, publicado por el Ministerio de Trabajo (Mintrab), alrededor de 9,524 personas en Guatemala están empleadas en algún sector de informática, únicamente en el sector económico formal. Ligia Chinchilla, coordinadora de la Mesa de Capital Humano de la iniciativa Guatemala No Se Detiene, expresó que este sector formal en el país no supera el 30% de las empresas. Esto quiere decir, según Chinchilla, que falta un 70%, compuesto por personas contratadas por medio de freelance o que, incluso, no se encuentran en Guatemala.

Por otro lado, María Zaghi, comercializadora del CampusTec, señala que, solamente entre los proyectos registrados en el CampusTec, se cuentan 634 iniciativas relacionadas con informática, nacidas de su incubadora. No obstante, externa que hay más proyectos de la misma índole en el interior del país.

Outsourcing y exportaciones

El aumento del outsourcing y la exportación de productos como el software se debe a la apertura de nuevos mercados a raíz de la pandemia. Así lo explica Cristian Lavarreda, integrante de la junta directiva de la Gremial de Exportadores de Software de Agexport, quien destacó el uso de herramientas como la nube (cloud), lo que elimina la necesidad de contar con ingenieros de forma presencial en las plantas. “Lo que permite eso es que cualquier persona, en cualquier lugar, pueda conectarse remotamente y prestar el servicio”, señaló Lavarreda.

Según Agexport, durante este año, las divisas por exportación de software durante el mes de enero fueron de US$24.2 millones, en febrero de US$12.3 millones y marzo de US$14.2 millones.

Ovalle destacó que un fenómeno que se ha desarrollado recientemente es que los expertos en informática, en lugar de continuar en empresas grandes, crean sus propias empresas de TI para ofrecer servicios de outsourcing. “Las personas que tienen mucha experiencia y que trabajan como personas de TI en empresas corporativas y grandes se independizan y ponen sus propias empresas”, afirmó Ovalle.

Además, externó que el crecimiento del área de informática también se debe a un gran segmento de empresas pyme, las cuales, según indicó, no cuentan con la capacidad de contratar a una persona directamente en planilla; por ello, recurren al outsourcing para trabajos específicos o para la administración de temas tecnológicos dentro de sus negocios.

Por otro lado, Castillo mencionó que la magnitud de la producción de software también ha crecido, especialmente en el ámbito del “software libre”. Esto quiere decir, explicó, que muchas personas se dedican a desarrollar software por cuenta propia; de ahí, según Castillo, nacen la mayoría de aplicaciones de acceso gratuito.

¿Suficiente capital humano?

Ovalle recalcó que el sector de informática es un giro de negocio que se ha desarrollado considerablemente, lo que ha desembocado en la existencia de capital humano suficiente. Douglas Barrios, director de Ciencias de la Computación en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), argumentó que, debido al incremento del uso de la inteligencia artificial, las organizaciones están cada vez más interesadas en incorporar estas herramientas a sus procesos, lo que ha disparado el reclutamiento de profesionales en el área.

Según Barrios, cada año, desde la pandemia en 2020, se gradúan 60 estudiantes de informática. Asimismo, Otto Castillo, decano de Ingeniería de la Universidad del Istmo (Unis), aseguró que cuentan con un promedio de 20 graduados de informática al año. Barrios también destacó que, a nivel nacional, cada mes se reciben alrededor de 20 o 30 oportunidades de trabajo para los estudiantes.

Por otro lado, María Zaghi externó que cuentan con más de 25 mil currículums especializados en tecnología. Además, destacó que, si en Guatemala no se cuenta con la especialización necesaria, es posible contactar a personas de El Salvador o Colombia.

El aumento de solicitudes para este tipo de trabajos y, por ende, de expertos en esta materia, según Barrios, se produjo durante la pandemia, ya que todas las organizaciones consideraron realizar una transformación digital.

Áreas más relevantes

Barrios mencionó que entre los puestos más comunes en los que se desenvuelven los estudiantes de informática están aquellos que requieren la creación de infraestructuras web, administradores de recursos en la nube y arquitectos encargados de organizar la información en la nube. Además, resaltó los trabajos en ciberseguridad y los especializados en análisis de datos, para lo cual se requiere el uso de inteligencia artificial.

Ovalle, por otro lado, mencionó que actualmente existen puestos como los gerentes de TI (tecnología e informática), quienes están encargados de desarrollar estrategias tecnológicas. “La mayoría de las empresas, por lo menos las medianas para arriba, tienen en su estructura a una persona de gerente de tecnología”, explicó Ovalle.

Según Zaghi, el sector donde se obtienen mayores ingresos es el de las fintech. Además, la comercializadora del CampusTec externó que también se ha desarrollado, en mayor medida, el área de agricultura y tecnología.

Según el Informe del Empleador, los expertos en informática pueden ingresar a los siguientes rubros: actividades de alojamiento, servicios administrativos, finanzas, inmobiliarias, administración pública y defensa, agricultura, atención a la salud, comercio, construcción, enseñanza, explotación de minas, industrias manufactureras, comunicación e información, suministro de agua y gas, además de transporte.

Salarios

El Informe del Empleador reveló que el puesto mejor remunerado en el sector económico formal es el de creador de sistemas informáticos, en el sector de industrias manufactureras, con un salario de Q64 mil . Le siguen puestos como administrador de sistemas, desarrollador y analista de software, y analistas de sistemas informáticos, con rangos salariales a partir de los Q30 mil.

Cuando los puestos requieren la ejecución de múltiples funciones, Ovalle externó que los salarios rondan los Q15 mil mensuales. Asimismo, destacó que si se contrata un servicio de outsourcing para el desarrollo de una plataforma tecnológica o un sistema contable, la inversión es considerablemente menor.

Por otro lado, Ovalle aseguró que, en el caso de las empresas pequeñas que cuentan con un área de TI, los empleados pueden llegar a ganar alrededor de Q7 mil 500.