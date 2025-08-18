Trabajadores interrumpen operaciones en el puerto Santo Tomás de Castilla durante protesta laboral

Las operaciones en el Puerto Santo Tomás de Castilla fueron interrumpidas este lunes 18 de agosto a las 18.00 horas, debido a la acción de un grupo de trabajadores operativos que se concentró en las afueras del Departamento de Contenedores, según informó la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac).

Los empleados, convocados para cubrir el servicio de buques programados para esa hora, detuvieron por completo las actividades operativas, lo cual afectó la continuidad de los servicios esenciales de utilidad pública, indicó la empresa estatal.

Empornac calificó esta acción como una represalia ilegal, derivada de la ruptura de la mesa de diálogo técnico que había sido instaurada entre las autoridades y representantes del sector laboral.

El desacuerdo se produjo el pasado miércoles 13 de agosto, cuando, según la entidad, dicho grupo decidió abandonar las conversaciones.

“La interrupción de actividades viola lo establecido en el artículo 25 de la Ley de la Empresa y el artículo 5 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo”, expresó la portuaria en un comunicado.

Además, Empornac reiteró, en un comunicado, su respeto a los derechos laborales, pero lamentó que este tipo de acciones afecten el interés nacional, al obstaculizar servicios logísticos clave para la economía local y nacional.

La empresa aseguró que adoptará las medidas legales y administrativas necesarias para garantizar la continuidad de las operaciones y evitar nuevas alteraciones al servicio.

En el mismo comunicado, la portuaria enfatizó que Empornac no será privatizada, en respuesta a rumores que han circulado en las últimas semanas.

