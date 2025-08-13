A qué acuerdos llegaron Emetra y gremiales de transporte de carga por tráileres que afectan movilidad en la ciudad

A qué acuerdos llegaron Emetra y gremiales de transporte de carga por tráileres que afectan movilidad en la ciudad

Emetra y transportistas informaron de los acuerdos alcanzados tras mesa de diálogo derivada de tráileres averiados que han afectado la movilidad.

TRÁILERES AVERIADOS EN LA CAPITAL

El 9 de agosto, la PMT reportó un tráiler con averías mecánicas en el kilómetro 10.8 de la ruta al Atlántico. (Foto Prensa Libre: Imagen compartida por Amílcar Montejo)

El 7 de agosto, la Municipalidad de Guatemala informó que investiga un hecho inusual que afectó severamente la movilidad en la capital: la descompostura de 10 tráileres en distintos puntos de la ciudad, el mismo día y durante la hora pico matutina.

Uno de los incidentes ocurrió el 6 de este mes, cuando un tráiler averiado redujo los carriles de circulación en la calzada José Milla, cerca del templo La Parroquia, zona 6.

El percance con ese vehículo de transporte pesado afectó el tránsito en el Anillo Periférico y en otros puntos estratégicos, donde usuarios vieron alteradas sus actividades cotidianas.

Este miércoles 13 de agosto, se informó sobre los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo entre gremiales de transporte de carga y la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte (Emetra).

Entre los principales puntos destaca que se aplicará una multa de hasta Q500 mil, luego de un debido proceso y a juicio del Juzgado de Asuntos Municipales, a quien resulte responsable de un bloqueo planificado —es decir, una descompostura intencional para obstruir la vía pública—, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes.

Asimismo, se implementará un plan conjunto de grúas y asistencia mecánica especializada en los cuatro puntos cardinales.

Otro acuerdo es la habilitación de áreas seguras de descanso, con duchas y alimentación para pilotos de transporte de carga, aunque aún no se han divulgado más detalles. Actualmente, los pilotos permanecen a la orilla de carreteras y accesos, lo que afecta la movilidad y los expone a robos.

También se iniciará el análisis de un proyecto para crear una escuela de formación de pilotos de transporte de carga.

Ambas partes discuten la implementación de básculas para controlar que el peso de los vehículos sea adecuado y no deteriore la infraestructura vial.

Según las gremiales de transporte de carga y Emetra, se mantendrá una mesa de diálogo permanente, con reuniones mensuales para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.

El 7 de agosto, Héctor Flores, gerente de la Emetra, informó que la coincidencia en las fallas mecánicas y la ubicación de los percances —registrados durante la hora pico matutina— despiertan sospechas sobre una acción planificada para entorpecer la movilidad.

