Verificamos por usted: billetes de Q200 siguen siendo válidos, confirma el Banguat

Economía

El Banguat confirmó que los billetes de Q200 siguen siendo válidos y recomendó consultar solo canales oficiales ante rumores en redes sociales.

|

time-clock

Billete de Q200 sigue siendo válido, confirma el Banguat, luego de publicaciones falsas en redes sociales. (Foto HemerotecaPL)

El Banco de Guatemala informó este 23 de octubre que los billetes de Q200 en circulación son válidos como medio de pago y mantienen su curso legal.

La entidad recomendó consultar únicamente los canales oficiales para obtener información verificada.

La aclaración se emitió luego de que circularan en redes sociales mensajes que aseguraban, de forma errónea, que ese billete había perdido su validez.

El billete de Q200 fue puesto a circulación en agosto del año 2010, cuando el Banguat lanzó una campaña de información para que la población lo conociera.

Banguat recomienda informarse en medios oficiales

ESCRITO POR:

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de Miguel Barrientos

ARCHIVADO EN:

Banco de Guatemala Banguat Billetes de Guatemala Moneda 
