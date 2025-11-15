Acercan al consumidor guatemalteco productos de referencia mundial

El Corte Inglés es una cadena de supermercados con más de 1,600 establecimientos en España que comercializa todo tipo de productos y es reconocida por su calidad e innovación, es un icónico de la gastronomía española.

Durante el evento de lanzamiento, se contó con la presencia de la excelentísima señora embajadora de España, María Clara Girbau Ronda, quien dirigió a los asistentes unas palabras.

“Para Supermercados La Torre es un honor dar la bienvenida a los productos de El Corte Inglés a nuestro amplio surtido de productos importados. Desde hace varios años hemos incrementado nuestra estrategia de surtido internacional, alcanzando un portafolio de miles de productos de todas partes del mundo. Este plan continuará en los próximos años para enriquecer la experiencia de nuestros clientes guatemaltecos con los productos más icónicos a nivel mundial.”, expresó David Recinos, gerente comercial de productos importados de La Torre.

Dentro de los nuevos productos que pueden encontrar se encuentran vinagres, aceites, aceitunas, conservas, pastas italianas, cafés, mueslis, cereales, galletas, mermeladas, panes y picos, entre otros.

Como complemento al lanzamiento de El Corte Inglés, La Torre presenta la campaña “Ruta por España”, realizada en colaboración con la Embajada de España en Guatemala, con el objetivo de destacar la riqueza gastronómica española y dar visibilidad a la amplia variedad de productos de origen español, disponible en las tiendas de la cadena.