Durante 25 años marcando tendencias con pasión y creatividad

Las mentes maestras de la empresa, Víctor Pardo, socio fundador de el taier y actualmente CCO; y Manuel Madrid, presidente y Gerente General, nos hablan un poco de los mucho que ha sido ser punta de lanza de una industria, donde lo importante es posicionarse en la cabeza del consumidor de una manera deferente, haciendo publicidad que conecte, que sea linda de ver y que además, la gente la quiera compartir.

“Algo que siempre nos ha apasionado es hacer las cosas bien, eso significa tener valores, principios y no ser mediocres en hacer las cosas solo porque es negocio, sino porque nos representa. Al final del día, más allá que estamos en la industria creativa, nosotros mismos hemos aprendido de los buenos ejemplos de nuestros clientes, sobre la planificación, tener objetivos, siempre soñar hacer bien las cosas, el poder mejorar mucho de los que le dejamos a nuestra gente y al país y generar una estructura de compañía”, comentó Manuel Madrid.

Los objetivos si evolucionan, pero son casi los mismos:

Primero, trabajo de talla mundial que pueda medirse con otro país.

Segundo, crear talento que brille por si solos y que nosotros solo seamos el espacio donde se da, de lo cual se ha logrado muy bien

Tercero, que seamos una empresa rentable que es el objetivo principal en el mundo de la publicidad.

Cuarto, y algo que ha empujado Manuel Madrid desde la dirección, es el trabajo que gana premios o el trabajo que resalta de el taier, que sea el trabajo del día a día.

Víctor Pardo comenta que parte del éxito de cada campaña es darle importancia a lo que soñamos, “cualquier cosa que veíamos como un sueño había que planteárnoslo para ver como lo llevábamos a cabo en corto plazo en algunos casos y en otros en mediano plazo”.

También agregó que de las cosas importantes que han aprendido es, que no todo es como parece, “A veces estamos muy acostumbrados a escuchar o pedir algo como una invitación, inmediatamente mandan un sobre con un cartón adentro que tiene letras; pero, en el taier nos gusta pensar que cuando nos piden una invitación nos dan la oportunidad de hacer cosas maravillosas, salirnos del formato, siempre muy estratégicos, buscando que la gente hable del trabajo que estamos realizando, pero no de nosotros, sino de nuestros cliente, que admiren por ejemplo a Banco Industrial o a Ambev con todas sus marcas, porque eso al final nos repercute y ha sido la punta de lanza que nos ha llevado hasta donde estamos”.

Dentro de la agencia manejan el mantra Trabajo de Talla Mundial Hecho en Guatemala, que en pocas palabras es que creen en la calidad del trabajo de su equipo de creativos. “Tenemos gente muy joven cada año dentro de nuestro equipo, es muy difícil mantenerlos quietos, el talento se mueve mucho porque es muy valioso, aunque la inteligencia artificial vino a ‘desvalorizar eso supuestamente’, no lo hizo, todo lo contrario, le dio más valor a las personas que logran demostrar que lo pueden hacer diferente y bien, a eso le llamamos trabajo de talla mundial hecho en Guatemala”, expresó Pardo.

Lo más atrevido

La creatividad en la industria de la publicidad se dice que es algo fumado o loco, pero para gerente general esto tiene que ver más en cómo logran ser relevantes ante el consumidor, con los retos que los clientes tienen en una categoría donde todos hablan lo mismo y no están logrando conectar con la audiencia a la que le estan hablando.

“En una campaña con Banco Industrial que es una institución seria, con la comunicación que nosotros hacemos con sus tarjetas de crédito, siempre por lo general sacamos una sonrisa, con cosas que se salen de lo que podría ser el estereotipo de esa categoría. En una ocasión le propusimos utilizar al futbolista brasileño/portugués Pepe, que acababa de salir del Real Madrid, para que fuera la imagen del comercial, El experto en tarjetas (dado que era muy polémico por ser el jugador con más tarjetas amarillas); el cliente se sonrió, se sintió un poco incrédulo, pero dijo, vamos con todo, nos fuimos a Turquía a buscarlo, en ese momento estaba en pláticas con el Galatasaray; nos recibió con una sonrisa y aceptó, hicimos una campaña muy linda, donde se ponía a jugar con las pelotas artesanales hechas con tripa de coche y hablando de Guatemala”, comentó Madrid.

Para el fundador de el taier, en ese momento todo empezó a cambiar y entendieron que, “si no se posicionaban en la cabeza del consumidor de una manera diferente, pasaban a ser parte del entorno".

“Este negocio es muy difícil, hay mucha competencia en este país, que ha pasado a ser por capacidades económicas, y eso no podemos permitirlo. Como creativos y mercadólogos tenemos que trabajar mucho en mantener una creatividad de nivel y no solo de cuánto me cuesta, sacrificamos algunas cosas, pero nos mantenemos con esa firme convicción de que se puede hacer mejor y no todo es acerca de barato o caro, sino, determinar el valor que tiene para la marca”, comentó.

La evolución

A raíz del cierre del país con la pandemia, se dieron grandes cambios en la industria, el taier DDB Centro, de igual manera marcó un camino en la creatividad. Se dieron a la tarea de buscar un espacio que les permitiera cohabitar entre empresas que tuvieras un ADN creativo, entonces crearon WHUB o Welcome HUB, una oficina de coworking donde sus empresas lleguen a trabajar, todas ellas parte del ecosistema de sus cliente y que cohabitan con otras empresas que creen en este mismo sistema. De esta manera se transformaron en cuanto a las necesidades del mercado y a las necesidades de las nuevas generaciones.

“Hace más de 12 años fuimos los primeros en Guatemala en poner una cafetería en lugar de una recepción, donde los atienden cordialmente y mientras esperan, pueden disfrutar de alguna bebida o un snack. Ahora otras empresas han copiado este formato y se siente bonito; al igual que nosotros que nos ha tocado, estar metidos en el negocio de bienes raíces sin querer, porque rentamos espacios para otras marcas. Ser punta de lanza nunca va a ser fácil porque uno recibe críticas al principio hasta llegar al punto, y cuando se ve para atrás, nos damos cuenta que lo que hicimos se convierte en ejemplo para que otros lo hagan, y hay otros que lo están haciendo sin saber dónde empezó, eso es una recompensa”, manifestó Pardo.

Hablando del futuro, para el taier es lo que hacen del presente cada día, porque si en el presente no se hace lo mejor, no hay un futuro. Vienen cosas nuevas, cambios de mentalidad, cambios de formatos, esperan que la gente se identifique con ellos y que los pongan a pensar.

“Somo una empresa que tiene 25 años pero que siempre se siente joven, hoy en día somos una de las empresas que trae a Guatemala algo que nadie está haciendo”, finalizó Pardo.

“Un agradecimiento a todos los que han sido parte de este caminar, esto no es algo casual o que pasó por casualidad, es el trabajo duro que se hizo desde un principio, de la gente que ha estado y ha pasado por aquí. Hemos tenido la bendición de los clientes que muchos de ellos se han mantenido fieles y que realmente en un trabajo se ve un agradecimiento reciproco”, finalizó Madrid.