El lugar para compartir conocimientos viviendo experiencias únicas

En su edición número 19, Comunidad de Empresas de Comunicación de Guatemala (La Comunidad), reafirma su compromiso por realizar un evento de alto nivel y calidad mundial que se ha convertido en el referente en su clase más importante de la industria de las ideas en la región.

En esta edición, la imagen de comunicación del FDA se distingue por incorporar elementos visuales creados a mano. Esto recuerda y busca hacer referencia que, detrás de las grandes campañas de publicidad hay personas que transmiten su pasión por la profesión desde sus bases.

“Una vez más, Antigua es el lugar en donde todos nos juntamos. Todos los que creemos en el poder de las ideas, en el intentar cambiar desde el pensamiento las historias de las marcas y empresas. Todos los que queremos seguir aprendiendo mientras compartimos con colegas que son amigos. Bienvenido FDA 2026, es un orgullo de todos los que hacemos esta industria un evento como este que cada año se hace más relevante. Los esperamos a todos”, expresó Diego Lanzi, presidente del Festival de Antigua.

Para este año se mantienen los espacios de conocimiento con conferencias con speakers nacionales e internacionales; el FDA Tech enfocado en conocer las tendencias e innovaciones tecnológicas en la comunicación y publicidad. La sala de exhibición de “shortlist”, también estará disponible para conocer los proyectos finalistas inscritos a los Premios FDA 2026, y por supuesto, espacios de networking y dos veladas en donde se premia lo mejor de Guatemala y la región.

Los speakers internacionales y nacionales

Luis Madruga, Chief Creative Officer, VLM Latam y del Círculo Creativo de México

Leandro Raposo, presidente Creativo de The Cyranos, Sioux&Cyranos

Gema Díaz de Pablo, directora Creativa en Jungle

Carlos Arriola, Cofundador Creative director en Carlos y Juan

Ara Kim, Creative director at Wieden+Kennedy

Los premios Guatemala

La noche del jueves 12 de marzo el escenario toma lugar en El Bosque Cervecería y se premiará las categorías Guatemala, reconociendo a las campañas más destacadas a nivel nacional durante el ciclo 2025.

El viernes 13 de marzo se convertirá en una velada única en el Hotel Casa Santo Domingo, donde se premiará a las campañas más sobresalientes de Centroamérica y el Caribe en las categorías Oro, Plata y Bronce, el premio al Anunciante del año, Agencia del año y el tan esperado Grand PRIX.

“Entramos en la recta final de inscripciones a los Premios del FDA 2026 y nos preparamos, una vez más, para conocer y reconocer el mejor trabajo de la región. Un trabajo que, sin duda, seguirá demostrando el nivel, la pasión y el talento de esta hermosa industria. Estoy seguro de que este año volveremos a ver esos casos, ideas y estrategias que nos generan un poquito de envidia sana y nos empujan a hacerlo mejor cada día”, comentó Daniel Cerillo, presidente de los Premios Festival de Antigua.

Para participar estarán disponibles pasaportes de experiencia que se pueden personalizar acorde a los accesos que los invitados deseen. La inversión para socios de La Comunidad va desde USD$50 hasta USD$140 con todos los accesos incluidos. Para no socios, desde USD$80 hasta USD$170 y para estudiantes activos se tendrá un descuento especial de USD$80 para el ingreso a todas las charlas, FDA Tech y las dos fiestas de premiación.

Para conocer la agenda completa, costos de los pasaportes, hospedajes y opciones de alimentación visita www.festivaldeantigua.com o en las redes de FDA en Instagram y Facebook como @festivaldeantigua