Más de 600 becas para programas de desarrollo integral

En todos los establecimientos de Supermercados La Torre, Express y Econosuper, hasta el 31 de abril, estarán en venta las cuponeras a un precio especial de Q25, obteniendo 38 cupones de 23 diferentes comercios en categoría de alimentos, servicios y entretenimiento; percibiendo un ahorro de más de Q1,000.

A lo largo de los años, esta campaña de recaudación ha logrado impactar positivamente la vida de miles de personas en el país. Los fondos recaudados serán destinados a financiar más de 600 becas para los programas de desarrollo integral de la Fundación Margarita Tejada.

Supermercados la Torre reafirma su compromiso de continuar apoyando a organizaciones y causas sociales en beneficio del país. Reitera el agradecimiento a todos los clientes y colaboradores que harán posible el éxito de esta campaña y espera seguir trabajando para construir un futuro más solidario y próspero.

Fundación Margarita Tejada es una organización sin fines de lucro pionera en el país. Desde hace 28 años trabaja para el desarrollo a personas con síndrome Down de escasos recursos a través de programas integrales, con una visión de inclusión social.

El síndrome de Down es una situación o circunstancia que ocurre como consecuencia de una particular alteración genética, en que, las células del bebé poseen en su núcleo un cromosoma extra, es decir, 47 cromosomas en lugar de 46.