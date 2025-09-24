Promueven la sostenibilidad con el medioambiente

La iniciativa busca fomentar en las nuevas generaciones la importancia del cuidado de los recursos naturales y el trabajo en comunidad, reforzando la importancia de preservar los bosques como fuente de agua, oxígeno y biodiversidad.

La reforestación y la transición hacia energías renovables forman parte de una estrategia integral de sostenibilidad que InterBanco desarrolla en paralelo con programas de educación financiera, voluntariado corporativo y actividades comunitarias.

“En InterBanco creemos firmemente que cada acción cuenta. Al sembrar un árbol, sembramos también esperanza y futuro para Guatemala. Estas jornadas son parte de nuestro compromiso permanente con la responsabilidad social empresarial y la construcción de un país más verde y sostenible”, expresó Alejandra Quiñonez, Gerente de Sostenibilidad de InterBanco.

Además, InterBanco impulsa otras acciones ambientales de gran impacto, como la implementación de más de 187 paneles solares instalados en 7 de sus centros de negocio, lo que le permite reducir significativamente el consumo de energía eléctrica y las emisiones de carbono, reafirmando su apuesta por la eficiencia energética y la innovación sostenible.

InterBanco continuará impulsando proyectos ambientales en distintas regiones del país, con la meta de incrementar las áreas boscosas, mejorar la calidad del aire y contribuir a la mitigación del cambio climático. Estas acciones son reflejo del compromiso de la institución con el desarrollo sostenible de Guatemala y con la construcción de un futuro más próspero y equilibrado para todos.