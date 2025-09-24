Vida Empresarial
Promueven la sostenibilidad con el medioambiente
En lo que va del 2025, colaboradores de InterBanco, junto a sus familias, han participado en la siembra de más de 1,700 árboles con el objetivo de contribuir a la recuperación de áreas verdes y al fortalecimiento de los ecosistemas locales, en esta ocasión realizaron una jornada en la Finca Santo Domingo, ubicada en Chimaltenango.
La iniciativa busca fomentar en las nuevas generaciones la importancia del cuidado de los recursos naturales y el trabajo en comunidad, reforzando la importancia de preservar los bosques como fuente de agua, oxígeno y biodiversidad.
La reforestación y la transición hacia energías renovables forman parte de una estrategia integral de sostenibilidad que InterBanco desarrolla en paralelo con programas de educación financiera, voluntariado corporativo y actividades comunitarias.
“En InterBanco creemos firmemente que cada acción cuenta. Al sembrar un árbol, sembramos también esperanza y futuro para Guatemala. Estas jornadas son parte de nuestro compromiso permanente con la responsabilidad social empresarial y la construcción de un país más verde y sostenible”, expresó Alejandra Quiñonez, Gerente de Sostenibilidad de InterBanco.
Además, InterBanco impulsa otras acciones ambientales de gran impacto, como la implementación de más de 187 paneles solares instalados en 7 de sus centros de negocio, lo que le permite reducir significativamente el consumo de energía eléctrica y las emisiones de carbono, reafirmando su apuesta por la eficiencia energética y la innovación sostenible.
InterBanco continuará impulsando proyectos ambientales en distintas regiones del país, con la meta de incrementar las áreas boscosas, mejorar la calidad del aire y contribuir a la mitigación del cambio climático. Estas acciones son reflejo del compromiso de la institución con el desarrollo sostenible de Guatemala y con la construcción de un futuro más próspero y equilibrado para todos.