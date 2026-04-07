Roberto Carlos comparte su visión sobre liderazgo y mentalidad ganadora

El evento que es un espacio que reunió a referentes del deporte y liderazgo para reflexionar sobre disciplina, trabajo en equipo y alto rendimiento; integró tres conversatorios con representantes del fútbol nacional y de la Selección, así como una conversación central con el exjugador y campeón del mundo en 2002, tres veces ganador de la Copa de Europa y cuatro Ligas Españolas.

Asimismo, Bantrab presentó los resultados de su alianza con el Real Madrid, evidenciando el impacto del Pilar Social y de Desarrollo de su Estrategia de Bienestar, enfocado en promover el bienestar integral a través de programas de educación financiera, deporte y salud.

“Esta unión de dos grandes es nuestro sello de confianza, confirma que somos un banco robusto y transparente que entiende que la excelencia es un hábito diario, no un acto aislado”, destacó Walter Armendáriz, presidente de la Junta Directiva de Bantrab.

A la fecha, más de un millón de guatemaltecos han sido beneficiados mediante capacitaciones integrales, iniciativas como la cantera de Guate, asesorías personalizadas, consolidación de deudas y eventos deportivos.

Estos avances forman parte de una relación construida desde 2022, que ha incluido formación deportiva, transferencia de conocimientos y el desarrollo de soluciones financieras disponibles para todos los guatemaltecos, como los Productos Real – Ahorro Real y Tarjeta de Crédito Real, cuyo relanzamiento se llevó a cabo el Encuentro de Bienestar: Liderazgo y Mentalidad Ganadora.

“En estos años hemos traído la metodología del club más exitoso de la historia a nuestras canchas locales, formando jóvenes con disciplina, valores y visión de futuro”, manifestó Herbert Hernández, director titular de Junta Directiva.

El encuentro también incluyó un espacio de reconocimiento, donde Bantrab otorgó su máxima distinción, el Galardón al Trabajador, a Roberto Carlos.

“Recibe este galardón como símbolo de nuestra profunda admiración, porque personificas lo que significa ser un trabajador incansable. Representas esa disciplina que no conoce fronteras y ese desempeño que solo se logra cuando el talento se pone al servicio de un equipo”, expresó José Antonio Roca, gerente general de Bantrab.

Con este tipo de iniciativas, Bantrab reafirma su propósito de promover el bienestar integral de los guatemaltecos, integrando el deporte como una herramienta clave para la formación de ciudadanos con mentalidad ganadora.