Los asistentes podrán deleitarse con más de ocho opciones de menús internacionales, de reconocidos restaurantes como Naru, San Martín, Saúl, El Marinero, Merendero de Filemón, La Monumental y Melt Me; representando los países de Japón, Francia, Perú, Guatemala, Grecia, México, Italia y España.

“Above the World nace con la idea de llevar a todos nuestros visitantes hacia otra cultura, a una experiencia gastronómica inmersiva en donde, por medio de ocho globos aerostáticos, pueden escoger a qué país quieren viajar durante 90 minutos. No se trata solo de entrar en un globo sino imaginar que estamos volando hacia allá, por ejemplo, a Japón; incluye la comida de esta cultura, asimismo la mocktelería y los cocktails son diseñados con sabores e ingredientes relacionados a la cultura de cada globo”, explicó María Gadsden, gerente de Miraflores.

Una experiencia inmersiva

El diseño de cada globo refleja la identidad cultural del país que representa, a través de la decoración, la música, los detalles visuales y una selección gastronómica desarrollada especialmente para la experiencia.

La propuesta se complementa con coctelería inspirada en los destinos representados. Cada globo cuenta con un cóctel de autor exclusivo, creado especialmente para reflejar la esencia de su cultura y enriquecer el recorrido sensorial de los visitantes. Además, se ofrecerán opciones de mocktails o bebidas sin alcohol, con el fin de garantizar una experiencia inclusiva para toda la familia.

“Hay dos formas de adquirir un paquete para disfrutar de esta experiencia. La primera es venir físicamente al parque, donde tenemos nuestra área de taquilla. La otra es, desde sus casas, ingresan al sitio web vinculado a nuestras redes sociales, y ahí encontrarán todas las opciones de globos y horarios que prefieran seleccionar”, explica Nicole Koenigsberger, gerente de Mercadeo de Miraflores.

Above the World estará disponible por tiempo limitado en El Parque de Miraflores hasta mediados de septiembre, invitando a los visitantes a emprender un recorrido único alrededor del mundo a través de los sentidos.

Costos del 1 al 30 de junio (por lanzamiento) es de Q400, paquete de 4 personas y Q600, el de 6 personas. Cada uno incluye menú de sampling internacional y coctelería temática. El precio puede variar por mocktails. A partir del 1 de julio, el precio cambiará a Q500 y Q700 por los paquetes de cuatro y seis personas, respectivamente