Volcanes, alertas y estado de sitio: Cómo Guatemala se mantiene como destino, pese a obstáculos

El funcionario detallas las decisiones que ha tomado el ente rector del turismo en conjunto con el sector privado para mantener la visitación, aunque reconoce que se debe seguir trabajando en mejorar la clasificación, respecto a la seguridad como destino turístico, que el Departamento de Estados de Estados Unidos le brinda a departamentos como Quetzaltenango e Izabal.

La fuerte erupción del Volcán de Fuego en el 2018 y el estado de Sitio en 2019, son otros dos temas que se han debido atender también desde el sector de turismo.

¿Qué comportamiento ha tenido el sector turismo en los últimos cuatro años?

En el 2016, que fue el primer año de gestión, se registró el ingreso de 1 millón 900 mil personas al país; en el 2017 estuvimos en 2.1 millones, con un crecimiento del 10.8%; en el 2018 estuvimos en 2.4 millones, a un crecimiento de 13.8% y este año se prevé cerrar cerca de 2.6 millones de visitantes que representará un crecimiento del 7%.

Los ingresos han permanecido bastante estables porque la devaluación del Quetzal impactó, pero también se debe que han bajado un poquito los días promedio de visita o el gasto promedio. Necesitamos recuperar que las personas vengan por más días a Guatemala y que puedan hacer uso de toda la infraestructura turística que permita un mayor gasto dentro del país.

¿Qué está impactando al turismo en el 2019 ya que está creciendo pero no al mismo que años anteriores?

Pueden ser varias cosas. Una, son las caravanas migratorias que nos dan una imagen negativa, la otra es también noticias como las del estado de Sitio. Además, cuando crece fuerte por algunos años en forma consecutiva, el crecimiento normalmente no termina siendo al mismo nivel alto todos los años. Esto se debe a que la base sobre la cual crece empieza a ser más grande entonces se empieza a estabilizar el comportamiento. Este año se podría recuperar, pero no más allá del 8% o 9%.

Cuando venga el nuevo Gobierno otra vez habrá expectativas nuevas y se van a ver oportunidades que seguramente van a dar un crecimiento más alto el año entrante.

Estamos buscando la posibilidad de contratar una agencia de relaciones públicas que nos ayude a llevar la noticia hacia los medios de comunicación de Estados Unidos acerca de que a pesar del estado de Sitio o las caravanas migratorias no hay problemas de seguridad con los turistas, que son espacios muy focalizados geográficamente y espacios pequeños comparado con todo el país.

¿Cuál es la estadía y gasto promedio y por qué han bajado ambos?

Creemos que puede impactar que se está usando mucho más el multidestino, es decir hay turistas que están viniendo a Guatemala, pero también están tomando algunos destinos de El Salvador y Honduras, lo cual es positivo porque todos los países centroamericanos estamos promocionando y compartiendo el turismo que está llegando sobre todo a los países del Triángulo Norte.

Hemos visto que en algunos casos también se está buscando (por parte del turista) una baja con hoteles más económicos. La baja en el gasto se ha dado porque ahora hay más hoteles de cuatro y cinco estrellas en el país y están bajando precios. Tener mayor oferta dio como resultado una baja en la tarifa.

¿Cómo se podría recuperar los dos indicadores de estadía y gasto promedio?

Lo primero es que empecemos a traer un turista distinto, los turistas que están viniendo tradicionalmente a Guatemala, muchas veces no tienen el aprecio por la cultura.

Es importante que empiecen a llegar turistas que aprecien más a la cultura y que puedan dispuestos a pagar por visitar o conocer ese segmento que por otro tipo de actividades.

También se ha incrementado bastante el turismo comunitario y de aventura y (los visitantes) están hospedándose en hoteles de menor precio, eso es inevitable, pero esperamos que las comunidades se estén beneficiando de esta práctica.

En Guatemala tres de cada cuatro hoteles son mipymes y 9 de cada 10 operadores de turismo también son mipymes lo cual está dejando una derrama económica importante. Pero tienen precios un poco más bajos y entonces el gasto también disminuye.

Debemos buscar que las personas pernocten en Guatemala entonces también se está trabajando en poner en valor algunos otros atractivos turísticos. Uno de estos es Tak’alik Ab’aj para que pueda ser declarado monumento de la humanidad por la Unesco. Esa es la razón por las que se están haciendo inversiones para que pueda ser considerado como postulante para esa declaratoria.

A pesar de algunos eventos que han impactado a Guatemala se han podido mantener las cifras de la llegada de turismo. Uno de estos fue el cambio de clasificación que hizo Estados Unidos del país. ¿Cómo enfrentaron eso para mantener las cifras?

Estados Unidos hizo una reclasificación o una readecuación de todo su modelo acerca de cómo clasificar las alertas de turistas para el mundo, no solo para Guatemala.

En esa decisión Guatemala fue considerada categoría 3 que quería decir: reconsidere su viaje.

Después de eso hemos hecho un trabajo bastante grande con las entidades de seguridad, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la Policía de Turismo, la Dirección de Servicios Turísticos de Inguat con el Programa de Atención al Turista y hemos logrado tener mejores números (en seguridad turística). Hemos trasladado esos datos a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, quienes a su ves también lo están trasladando al Departamento de Estado. Así hace aproximadamente un año se logra el cambio de la categoría 3 a la categoría 2 a gran parte del territorio nacional.

Todavía se conservan algunos departamentos como categoría 3. Estamos tratando de llevar esas estadísticas de la mejoría en la seguridad, para que Estados Unidos lo reconsidere también y los pueda trasladar a categoría 2 significa que tome sus precauciones, pero sí se puede viajar, que es la segunda categoría más importante.

¿Cuándo se podría reflejar esa mejoría que menciona en la clasificación?

Estados Unidos hace una evaluación que publica semestralmente, la siguiente se publicaría entre diciembre y enero próximos.

Tenemos la esperanza que un departamento pueda cambiar de categoría y hemos estado trabajando en presentar los resultados, esperamos que se logre. Al final de cuentas la decisión sigue siendo del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde ellos tienen la responsabilidad también de darle la información a sus ciudadanos para que se protejan.

¿Qué departamentos aún están en categoría 3?

Quetzaltenango, por ejemplo, y es el que tenemos visualizado que pueda pasar a categoría 2.

Pero también está Izabal que coincide mucho con las zonas que están ahora bajo el estado de Sitio. Esperaría que terminado el estado de Sitio, las condiciones generales de este departamento mejoren para que también ayude a tener argumentos de cómo presentar una cara distinta del país y que el Consulado y Embajada de Estados Unidos tengan a la vez argumentos con el Departamento de Estado para mejorar esa categoría.

Otro de los eventos que se enfrentaron fue la erupción del Volcán de Fuego en el 2018, y un año y medio antes la muerte de varios andinistas en Acatenango. ¿Cómo se manejó ambos casos que permitieron al sector de turismo mantener el crecimiento de dos dígitos anuales?

En el caso de quienes murieron en el Volcán Acatenango fue en enero del 2017. Fueron turistas nacionales. Estábamos a punto de publicar una Guía de Volcanes, uno de los segmentos turísticos del país, además se trajeron expertos en rescate del Perú quienes atienden el área de Los Andes, y dieron capacitación a entidades de salvamento en el país.

Además, recomendamos que los turistas ya no suban solos y que siempre vayan acompañados de un guía de la localidad y que lleven el equipo adecuado. Algunos no llevaban la ropa adecuada y no se atendió los cambios de clima, a veces los climas cambian muy rápidamente. Fue un tema interno, pero se trabajó para que ya no se repitan casos como esos problemas.

Y, ¿en el caso del Volcán de Fuego?

Ese caso fue distinto porque la noticia salió al mundo con la imagen de comunidades arrasadas, fueron varias comunidades y cantidad considerable de muertos lo cual lamentamos mucho.

Desde al sector turístico nos tocó trabajar con la intención de mantener el turismo. El destino turístico más cercano a dicho lugar es Antigua Guatemala y ahí lo que cayó fue una capa de arena volcánica. Inmediatamente hicimos un comité de crisis con el sector privado y se decidió una estrategia acerca de llevar el mensaje que si de alguna forma se podía ayudar a Guatemala era haciendo turismo.

Fuimos a Antigua Guatemala y a todos los lugares del país a tomar videos con teléfonos, de testimoniales de las personas que estaban visitando y teniendo una estancia agradable dentro del país. Fue importante que Agexport tenía un evento internacional y se realizó, obviamente hubo algunas cancelaciones, pero los que vinieron compartieron fotografías y mensajes de que en Antigua todo estaba bien. Entonces recuperamos en muy corto plazo ese golpe que nos dio la naturaleza. Esas acciones las documentamos y las enviamos a la OMT, ahí ganamos un reconocimiento por parte de CNN con pauta para apoyar a Guatemala como destino.

Del caso del Volcán de Fuego ¿en cuánto tiempo se lograron recuperar?

En tres semanas habíamos recuperado el nivel de turismo. Se dieron casos de cancelaciones de reservaciones para los hoteles, inclusive en Petén, porque recordemos que las personas en el extranjero desconocen a qué distancia están los lugares. En este caso otra parte de la estrategia fue la emisión de comunicados de prensa, entrevistas en diversos medios del mundo e informar a las Embajadas.

Hay otros casos de muertes de turistas, incluyendo en marzo con el caso conocido de la turista británica. ¿Cómo se manejó el tema?

En el caso de estas noticias de muertes accidentales la primera noticia que salió lamentablemente hablaba de violencia y violación. En realidad, se llegó a comprobar por Inacif que no había sido así, pero también fue una parte importante cuando la familia de la joven se da cuenta que no había sido por violencia y piden respeto por su hija, pero además exime de responsabilidad a las autoridades de Guatemala y al país, ese fue un momento importante.

Luego telenoticieros como NBC en Inglaterra, como CNN Y CBS en Estados Unidos, también empiezan a reproducir que había sido un accidente y no un asesinato como se había difundido la noticia anteriormente.

Volviendo al tema del estado de Sitio en Izabal y otras áreas, como aún está vigente ¿qué están haciendo respecto al turismo?

Lo primero fue establecer cuales son los derechos que estaban siendo regulados. No se suspendió el derecho de movilidad de las personas, el derecho de reunión, ni el derecho de poder disfrutar del destino. Simplemente están regulando dos cosas: una, el consumo excesivo de alcohol y la otra es la portación de armas, los turistas no hacen eso en ningún momento.

Lo que sí vimos es que la Gobernación Departamental había establecido una ley seca a partir de las 6 de la tarde. Desde el Inguat hicimos una llamada y enviamos una carta para solicitar que reconsiderara su decisión y efectivamente a través de la Policía Nacional Civil (PNC) se revirtió esa orden, entonces la ley seca no es las 6 de la tarde, al turista no le gusta encerrarse a esa hora, sino que le gusta disfrutar más del destino.

Pero hay preocupación del sector de turismo por el impacto, ya que turistas, incluso nacionales tenían temor y preferían regresarse antes a sus hoteles…

Definitivamente no son las condiciones optimas para que el turista ande en la calle. Pero recordemos que a los que se está persiguiendo son delincuentes, y ahí también había un problema, y el resultado que esperamos es que una vez los 30 días del estado de Sitio finalicen tengamos mejor seguridad de la que había antes de esa medida.

En total las pérdidas que se calculan son un millón y medio de quetzales (Q1.5 millones) en reservaciones de hoteles y le diría que se están recuperando con bastante celeridad las reservaciones y ocupaciones de hoteles.

¿Detectaron si afectó el turismo hacia Petén?

Claro, afectó Petén. El impacto abarcó bastante de los 22 municipios (con estado de Sitio), pero el más afectado es Izabal.

¿Cuáles son los retos para el próximo Gobierno?

Uno de los retos para ellos será la continuación del Plan Maestro de Turismo establecido para 10 años. Nosotros lo vamos a entregar con 3 años y medio de ejecución por lo corresponde implementarlo otros cuatro años al Gobierno del Dr. (Alejandro) Giammattei, y que el siguiente Gobierno termine otros dos años y medio. Esto con el objetivo de mantener la hoja de ruta y esta visión compartida que tenemos hoy el sector público y el sector privado.

Hay resultados importantes producto del seguimiento al plan maestro que no fue elaborado en este gobierno sino en el pasado. Se necesitaban tres gobiernos para mantener la ejecución.

Es importante para Guatemala, el país ha carecido de planes de mediano y largo plazo, de planes integrales para cada sector económico, pero hoy se tiene, están convencidos de ese plan tanto el sector público como el privado, y están convencidos y en su elaboración participaron más de 15 instituciones y más de 300 técnicos. Es importante que haya apoderamiento y que haya una convicción de que ese es el camino que debemos seguir.

¿A qué darle continuidad y qué cambiar de lo que ya se ha ejecutado?

La continuidad del plan maestro dependerá de la decisión política del presidente y vicepresidente electos y la persona que pongan en el Inguat.

Pero mantener el trabajo en base al plan va a ser la labor más importante. El reto más importante es que van a tener que entender que 300 técnicos y 15 instituciones, que trabajaron en el plan, no pueden estar equivocadas en un plan maestro.

Por supuesto que puede haber buenas ideas aisladas, pero se debe mantener un plan que incluya temas de competitividad como puertos, aeropuertos y carreteras, temas de gestión de calidad para los servicios, capacitación, seguridad, sostenibilidad, estadísticas, un mercadeo ordenado en base a los atractivos y mercados importantes, así como desarrollo de producto y definir dónde se va a invertir para poner en valor esos atractivos. Otros temas están los segmentos, mesas departamentales.

Apostaron por el desarrollo de productos ¿cuáles son los más importantes?

Hay varios proyectos. En Sololá se va a terminar la recuperación de la playa pública de Panajachel, ya se hicieron muelles en Santiago Atitlán, en Santa Cruz La Laguna. En San Juan La Laguna se hizo un muelle, pero también un mirador de alta calidad. Además de Santa Catarina Palopó hubo otros proyectos como apoyo a pintura del pueblo y malecón.

Se trabajó en varios proyectos en Petén, en Flores se construyeron cinco muelles, apoyo para el malecón de San Andrés. Se apoya el proyecto de flores, una calle de hoteles, y se trabajará en San Benito. Apoyo en Tikal, en Yaxhá, en Quiriguá, al museo de Ixinché, Kaminal Juyú.

En el caso de Tak’alik Ab’aj y el Biotopo del Quetzal Mario Dary se les da el Sello Q de calidad.

Se trabajó mucho en capacitación y brindar a destinos de accesibilidad universal, e impulso de Sello Q de Calidad, apoyo para proyecto de lancha segura en algunos destinos.

