922 reprobaron programa de becas de inglés: ¿cómo es la licencia que podría readmitirlos?

El Programa de Becas de Formación Técnica Laboral en Inglés (Probefi), impulsado por la Dirección General de Educación Extraescolar (Digeex) del Ministerio de Educación (Mineduc), reportó hasta abril del presente año que 922 estudiantes reprobaron algún curso.

De acuerdo con Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, existen diversos factores por los cuales podría reportarse un alto número de estudiantes que reprueban cursos, entre ellos la desnutrición crónica y las deficiencias en la formación educativa.

“Puede haber brechas en las capacidades de aprendizaje por la desnutrición crónica. También la falta de preescolar o preprimaria, ya que ahí se desarrollan destrezas sociales básicas que después sirven para una trayectoria escolar exitosa”, explicó.

De acuerdo con el viceministro de Educación Extraescolar, Carlos Aldana, la institución implementará licencias digitales de refuerzo académico para apoyar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje y evitar que abandonen el programa. La herramienta, denominada Elsa, busca fortalecer el aprendizaje del idioma antes de una nueva evaluación.

“Estamos considerando implementar unas licencias de refuerzo digital para los estudiantes que no aprobaron. Después del uso de esta licencia podrían ser evaluados de nuevo por Intecap y ver si pasan a otro nivel o mejoran su nivel”, explicó Aldana.

Según el funcionario, el primer cálculo contempla la adquisición de unas 1,500 licencias, con un costo estimado de US$70 por usuario durante tres meses, lo que representaría una inversión cercana a Q1.2 millones.

El viceministro aseguró que la compra estaría respaldada por el artículo 114 del Decreto 36-2024, que permite financiar mecanismos complementarios de aprendizaje dentro del programa de becas.

Respecto de las licencias que plantea otorgar Digeex, Spross consideró importante contar con herramientas para ayudar a los estudiantes que no están aprendiendo lo suficiente.

“Probablemente requieran un acompañamiento más personalizado en cuanto a los distintos factores que les pudieran afectar. A veces hay cuestiones de salud que afectan a la persona e impiden culminar un curso”, dijo.

Retos

Aldana explicó que durante este año se dará continuidad a aproximadamente 4,600 estudiantes que iniciaron clases en el 2025. Sin embargo, advirtió que esta cifra podría disminuir debido a los niveles de reprobación detectados durante los primeros meses del año.

“Hemos empezado a descubrir que por lo menos la mitad de las personas está perdiendo sus exámenes. Eso influirá en los números de continuidad de estudiantes”, afirmó.

Según el viceministro, el acuerdo gubernativo que dio vida al programa establece que los estudiantes únicamente pueden repetir un curso una vez, por lo que una segunda reprobación implicaría quedar fuera del beneficio.

“A esas personas no las queremos perder. Tenemos que llamarlas y ver las causas por las cuales perdieron, si es alguna cuestión de aprendizaje”, indicó Aldana.

El funcionario detalló que la institución ya contactó a las primeras 922 personas que reprobaron por primera vez, aunque menos de la mitad respondió a los llamados de seguimiento. Añadió que uno de los principales desafíos dejó de ser administrativo o financiero y pasó a centrarse en el acompañamiento educativo y la permanencia de los estudiantes.

“El reto más complicado es cómo aseguramos que las personas continúen sus estudios y no los abandonen”, señaló.

Según Spross, para medir el impacto del programa, además del número de inscritos, es importante la cantidad de personas que aprenden o logran avanzar de nivel.

“Al final, lo importante es cuántos culminan el curso con cierto nivel de formación en inglés. Las metas son ambiciosas, pero hay que lograr que las personas superen A1, A2 o B1, por lo menos, para que logren una inserción laboral”, mencionó.

Proyecciones

De acuerdo con las autoridades, el fondo del 2026 contempla la incorporación de aproximadamente 5,700 nuevos beneficiarios. Sumados a los 4,600 estudiantes de continuidad y a un grupo adicional de 500 alumnos vinculados a programas desarrollados con Agexport, el programa proyecta alrededor de 10,500 personas activas durante este año.

En términos de cobertura, Aldana explicó que el Ministerio prevé alcanzar unas 33 mil becas acumuladas entre el 2025 y el 2026, tomando en cuenta tanto los cursos ya asignados el año pasado como los nuevos procesos de formación de este año.

El programa también reporta 664 egresados, de los cuales 422 ya se encuentran empleados, principalmente en el sector de call center. Esto representa una tasa de empleabilidad cercana al 64%, según datos proporcionados por Digeex.

Para Spross, este número representa un alto porcentaje de empleabilidad, por lo cual es necesario reforzar el programa para obtener mejores resultados. “Es importante seguir formando jóvenes. Hay que reforzarlo para continuar desarrollando herramientas, como las plataformas para que los jóvenes aprendan con el acompañamiento de un tutor”, explicó.

El viceministro señaló que actualmente las oportunidades laborales continúan concentradas en el sector de call center, aunque para el segundo semestre del año se prevé explorar nuevas áreas, como turismo y tecnología.

Spross agregó que, al finalizar los cursos, los estudiantes pueden optar por un empleo en un call center y continuar su aprendizaje. Sin embargo, reiteró que existen otros sectores en los cuales podrían emplearse, como servicios médicos, contabilidad, tecnología y estrategias de mercadeo.

Estudiantes 2026

De acuerdo con datos de Digeex proporcionados a Prensa Libre, 592 estudiantes iniciaron clases del 4 al 7 de mayo. De estos, 408 son mujeres y 184 hombres. Además, 550 son mayores de edad y 42 menores de edad.

Los estudiantes están distribuidos en 16 departamentos: