Anuncian cierre nocturno en calzadas Roosevelt y San Juan por obras del paso a desnivel

El Fondo Social de Solidaridad (FSS) realizará el domingo 26 de octubre un cierre nocturno en las calzadas Roosevelt y San Juan, en la ciudad capital, por trabajos de colocación de vigas y fundición de estructuras en el paso a desnivel en construcción.

Los cierres serán de 21.00 a 3.00 horas para reducir el impacto en el tránsito.

El sábado 25 se interrumpió el paso en calzada San Juan, con dirección a occidente, mientras que el domingo 26 será restringido el paso en calzada Roosevelt hacia El Trébol.

Las labores incluyen la colocación de vigas en el puente 6 y la fundición de diafragmas en el puente 4, parte del proyecto que busca mejorar la movilidad y disminuir la congestión en uno de los principales corredores de la capital.

El FSS informó que el paso vehicular será dirigido por rutas alternas bajo la supervisión de agentes de tránsito.

Las labores de fundición se realizan durante la noche para minimizar el impacto en la movilidad vehicular. (Foto Prensa Libre: Ministerio de Comunicaciones)

Detalles de la obra

La obra, impulsada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), avanza con retrasos y después de tres pausas por inconvenientes administrativos.

El paso a desnivel en la Calzada Roosevelt tiene una longitud estimada de 402 metros, y conectará directamente las dos calzadas, beneficiando las zonas 3, 7 y 11.

Además, se mantiene prevista la fecha de entrega para el 22 de diciembre de 2025.

