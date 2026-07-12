Auto queda destrozado tras empotrarse en la ruta al Pacífico; conductor sobrevive

El accidente ocurrió este domingo por la madrugada en el kilómetro 37 de la ruta al Pacífico. Al llegar al lugar, los Bomberos Voluntarios localizaron un automóvil tipo sedán color gris con severos daños estructurales.

La magnitud del impacto destruyó gran parte de la carrocería del vehículo, incluido el techo, mientras el frente quedó casi colapsado.

Debido a las condiciones en las que quedó el automóvil, los rescatistas emplearon equipo hidráulico especializado para liberar al conductor, de 25 años.

Tras ser estabilizado en el lugar, el paciente fue trasladado al Hospital Nacional de Amatitlán para recibir atención médica. Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron las diligencias correspondientes para establecer las causas del percance.

Un accidente de tránsito en el km 37 de la ruta al Pacífico. Bomberos Voluntarios de la 60.ª CIA rescataron con vida a una persona de 25 años que quedó atrapada entre el automóvil utilizando equipo hidráulico. Posteriormente fue trasladada al Hospital de Amatitlán.#75AñosCVB pic.twitter.com/6frQTKQ4h2 — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) July 12, 2026

Otras emergencias atendidas

Además del accidente en la ruta al Pacífico, Bomberos Voluntarios atendieron otras emergencias durante la jornada en distintos puntos del país.

Durante la mañana de esta domingo, se reportó que un hombre de 55 años murió al ser atropellado por un bus extraurbano sobre el paso a desnivel en Vista Hermosa, zona 15 capitalina.

Anoche, también se reportó que un hombre de 57 años falleció tras accidentarse en la zona 4 de Mixco, en el interior de una planta.

En Totonicapán, un hombre resultó con trauma en la cabeza tras un accidente de tránsito en el kilómetro 193.5 de la ruta hacia Huehuetenango, en la entrada a Chirrenox, San Francisco El Alto. La víctima quedó atrapada dentro de un picop y tras ser rescatada fue trasladado al Hospital local.

En Sacatepéquez, ocho personas con diversos traumas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Antigua Guatemala luego de que un microbús tipo coaster volcara en el kilómetro 35, en la bajada de Las Cañas.

🔴ACCIDENTE EN BAJADA DE LAS CAÑAS

¡Precaución! Un vehículo volcó en la bajada de Las Cañas hacia Antigua Guatemala debido a las fuertes lluvias. Se reporta tráfico lento en el área.#StarNews#InformaciónImprescindiblehttps://t.co/5uBLV061cn pic.twitter.com/tTDHzDrPci — StarNews Noticias (@StarNewsNoti) July 11, 2026

Mientras tanto, en Chimaltenango, un camión se quedó sin frenos en la pendiente conocida como El Arca de Noé, en la ruta de Chiché hacia Tecpán Guatemala. Aunque inicialmente se reportó que había personas atrapadas, el piloto y su ayudante únicamente sufrieron golpes leves y laceraciones.

Por otra parte, tres compañías controlaron un incendio estructural en un complejo de bodegas ubicado en el kilómetro 5.5 de la ruta al Atlántico. El propietario estimó que las pérdidas materiales superan los Q200 mil.

En cuanto a hechos de violencia, un hombre de 22 años fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios tras resultar herido de bala en una pierna durante un ataque armado registrado en la zona 1 capitalina.

Finalmente, en San Pedro Ayampuc, un adolescente de 17 años murió a consecuencia de heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en un ataque ocurrido en la aldea San Luis Buena Vista.

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